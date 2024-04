The Bank Job – La rapina perfetta: la storia vera dietro il film

L’attore Jason Statham è unanimemente considerato una delle grandi icone del cinema d’azione. Negli anni si è infatti affermato grazie a titoli come Crank, Parker, Safe, Blitz, Death Race e il recente Hobbs & Shaw. Uno dei più affascinanti film da lui interpretati è anche The Bank Job – La rapina perfetta. Uscito nel 2008, questo ripercorre le vere gesta di un gruppo di rapinatori e del colpo da loro messo a segno. Scritto da Dick Clement e Ian La Frenais, il film è diretto da Roger Donaldson, regista anche noto per film di genere simile come Senza via di scampo, La regola del sospetto e The November Man.

Per tutti gli appassionati di questo genere, si tratta dunque di un film da non perdere, dove alla coinvolgente elaborazione della rapina sono accostati una serie di personaggi particolarmente affascinanti, a partire proprio da quello interpretato da Statham. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Bank Job – La rapina perfetta. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Bank Job – La rapina perfetta

La storia si svolge nella Londra del 1971, dove il venditore di automobili Terry Leather vive una situazione personale afflitta da grossi problemi economici. Nonostante ciò, egli ha sempre cercato di tenersi alla larga dai grossi traffici criminali, preferendo all’occorrenza dedicarsi giusto a qualche piccolo furto d’auto. Tutto cambia però quando la sua amica Martine gli offre un’occasione imperdibile. Vi è infatti la possibilità di effettuare una rapina perfetta in una banca situata a Baker Street. Consapevole che quel colpo potrebbe risolvere i suoi problemi, Terry decide per una volta di accettare il rischio.

Il cast del film

Dotato di grande carisma, Jason Statham riesce ad apportare grande fascino ad ognuno dei personaggi da lui interpretati. Ciò vale anche per il suo Terry Leather, per il quale si è preparato come suo solito attraverso un rigido allenamento fisico. Grazie a questo, l’attore ha infatti potuto confermare la capacità di prendere parte anche alle scene più complesse e acrobatiche del film, evitando di dover eccessivamente ricorrere a controfigure. Allo stesso tempo, egli si è documentato a lungo sulla vera vicenda riproposta nel film, al fine di poter comprendere meglio le dinamiche di quanto avvenuto ed essere più realistico nella sua interpretazione.

Accanto a lui, nel ruolo di Martine, vi è l’attrice Saffron Burrows, nota per le serie Boston Legal, Mozart in the Jungle e You. Keeley Hawes è invece Wendy Leather, la moglie di Terry, mentre Richard Lintern è l’agente del MI5 Tim Everett. Sono poi presenti Stephen Campbell Moore nel ruolo di Kevin Swain, James Faulkner in quello di Guy Singer, Daniel Mays nei panni di Dave Shilling e Michael Jibson in quelli di Eddie Burton. Questi sono i compagni di squadra di Terry per il furto. L’attore Peter de Jersey interpreta invece il misterioso Michael X. Nel film è inoltre presente il cantante dei Rolling Stones Mick Jagger con un breve cameo. Egli è uno degli impiegati nella banca dove si svolge la rapina.

La storia vera dietro il film

Il film è dunque parzialmente basato su fatti storici realmente avvenuti. Una banda di rapinatori ha scavato un tunnel in una filiale della Lloyds Bank all’incrocio tra Baker Street e Marylebone Road a Londra la notte dell’11 settembre 1971 e ha derubato le cassette di sicurezza che erano conservate nel caveau. I rapinatori avevano affittato un negozio di pelletteria chiamato Le Sac a due porte di distanza dalla banca e hanno scavato un tunnel di circa 12 metri, passando sotto il ristorante Chicken Inn che si trovava tra il negozio e la banca. Tale operazione ha richiesto tre settimane di tempo, lavorando nei fine settimana.

Il furto è stato pianificato da Anthony Gavin, un noto criminale, che si è ispirato a “The Red-Headed League“, un racconto della serie dedicata a Sherlock Holmes, in cui i criminali si introducono nel caveau di una banca dalla cantina di un negozio vicino. Una volta entrati, hanno svuotato 268 cassette di sicurezza. La banda aveva piazzato una vedetta su un tetto vicino, che era in contatto via walkie-talkie, e le loro trasmissioni radio furono accidentalmente ascoltate da Robert Rowlands, un radioamatore appassionato. Egli chiamò la polizia, che inizialmente non lo prese sul serio, così utilizzò un piccolo registratore a cassette per registrare le conversazioni dei ladri.

La seconda volta che contattò la polizia, questa gli credette e iniziò a dare la caccia ai ladri mentre l’effrazione era in corso. Hanno setacciato 750 banche in un raggio di 13 km, ma inizialmente non sono riusciti a individuare la banda. In seguito, la polizia trovò i rapinatori poiché uno di loro, Benjamin Wolfe, aveva firmato il contratto di locazione di Le Sac a proprio nome e alcuni informatori fornirono informazioni che portarono a Gavin. Alla fine di ottobre 1971 la polizia arrestò Wolfe, Gavin, Reg Tucker e Thomas Stephens. Continuò a cercare altri membri della banda, tra cui una donna, per cinque anni, ma non furono effettuati altri arresti.

Gavin, Tucker e Stephens furono condannati a dodici anni di carcere; Wolfe ricevette una pena di otto anni, inferiore a quella degli altri perché aveva sessant’anni. Secondo alcuni, il governo avrebbe tentato di censurare la stampa su tale vicenda, poiché una delle cassette di sicurezza rubate sembra contenesse fotografie compromettenti della Principessa Margaret e dell’attore e criminale John Bindon e che sono state trovate fotografie di un ministro del governo conservatore che abusava di bambini. Non ci sono prove a sostegno di queste affermazioni, che sono state ampiamente respinte. Alcune di queste voci hanno ispirato la storia del film del 2008.

Il trailer di The Bank Job – La rapina perfetta e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. The Bank Job – La rapina perfetta è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di poter fruire di questo per una comoda visione casalinga. È bene notare che in caso di solo noleggio, il titolo sarà a disposizione per un determinato limite temporale, entro cui bisognerà effettuare la visione. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno sabato 27 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4.