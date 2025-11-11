It: Welcome To Derry ricalca alla perfezione una scena iconica di Shining

It: Welcome to Derry presenta una scena interessante che sembra ricalcare alla perfezione un momento iconico di Shining di Stanley Kubrick.

Simile a Castle Rock del 2018, It: Welcome To Derry adotta un approccio interessante nel portare le storie di Stephen King sul piccolo schermo. Pur fungendo da prequel ai due film di IT, come Castle Rock, non si tira indietro nel trarre spunti narrativi ed elementi da molti altri libri di Stephen King. Uno dei riferimenti più evidenti ad altre opere del Re del Brivido è il coinvolgimento di Dick Hallorann come personaggio principale, che era stato interpretato come uno dei principali personaggi secondari in Shining.

Interpretato da Chris Chalk, Dick Hallorann, nella versione di It: Welcome To Derry, è molto più giovane ma possiede già “la luccicanza”, che identifica anche in Danny nel film di Stanley Kubrick. È interessante notare che la serie sembra richiamare l’attenzione sulla conversazione tra Danny e Dick in Shining, cogliendo alla perfezione un dettaglio che Hallorann evidenzia sul suo passato e sui suoi poteri soprannaturali.

It: Welcome To Derry richiama un altro importante collegamento tra Dick Hallorann e Shining nell’episodio 3

In Shining, poco dopo aver scoperto che anche Danny possiede “la luccicanza”, Dick Hallorann ha una conversazione a tu per tu con lui nella cucina dell’Overlook Hotel. Insinua a Danny di aver condiviso il potere della “luccicanza” con sua nonna e che le parlerebbe persino senza muovere le labbra. Questo dettaglio ha un’incredibile ricaduta in It: Welcome To Derry.

Nell’episodio 3, Hallorann incontra Pennywise per la prima volta quando i suoi superiori militari gli chiedono di rintracciare il mostro. Prima che Hallorann possa capire con cosa ha a che fare, viene attirato dall’oscura influenza di Pennywise e lotta per liberarsi. Tuttavia, è proprio in quel momento che il fantasma di sua nonna emerge dall’ombra e lo avverte di andarsene.

La scena sembra evidenziare perfettamente che, nonostante la nonna di Hallorann sia morta, la sua capacità di “luccicare” gli permette di avere una connessione psichica con lei. Poiché la “luccicanza” conferisce un’ampia gamma di poteri soprannaturali a un individuo, la scena della serie indica la portata del potere che si estende oltre la telepatia o la precognizione.

Shining ha privato Hallorann di un finale eroico, ma Welcome To Derry gli sta dando la storia che merita

Shining di Stanley Kubrick è spesso considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi, e a ragione. Tuttavia, se si tratti di un buon adattamento di Stephen King è discutibile. Anche King ha spesso espresso la sua opinione su Shining, considerandolo un ottimo film ma non un degno adattamento del suo libro. Sebbene Stephen King possa essere stato un po’ troppo duro con il film, è comprensibile la sua posizione. Shining di Kubrick si prende troppe libertà creative per essere considerato un adattamento fedele.

Per più di un motivo, migliora il libro originale. Tuttavia, il suo problema più grande risiede nel modo in cui tratta Dick Hallorann. Dopo averlo inizialmente ritratto come una forza guida per Danny, Shining lo uccide bruscamente nella seconda metà, senza dargli la conclusione eroica che merita. Fortunatamente, It: Welcome to Derry non gli riserva lo stesso trattamento. Finora, Hallorann è stato una parte cruciale della narrazione nella serie e la sua caratterizzazione diventerà sempre più importante con il progredire della storia.