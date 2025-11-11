La ragazza del mare: la spiegazione del finale del film

La ragazza del mare (qui la recensione) si conclude con la trionfante traversata a nuoto della Manica da parte di Gertrude “Trudy” Ederle. Il film è basato sulla storia vera di Ederle e la segue dall’infanzia attraverso i suoi due tentativi di attraversare la Manica e le immediate conseguenze di tale impresa. Le recensioni del film sono state per lo più positive, con elogi alla performance di Daisy Ridley nel ruolo di Trudy. Dopo che Jabez Wolffe ha schiacciato delle pillole contro il mal di mare nel tè di Trudy, lei rallenta e deve essere recuperata dall’acqua.

Frustrata per quanto accaduto, Trudy accetta il piano di rimandarla a New York, ma salta dalla nave per raggiungere Bill Burgess, che aveva attraversato la Manica anni prima, suo padre Henry e sua sorella Meg. Trudy non voleva più lavorare con Wolffe, quindi si è allenata con Burgess. Poco dopo, Trudy fa il suo secondo tentativo di attraversare a nuoto la Manica. E anche se viene punta da una medusa e si perde per un po’ nelle acque basse, Trudy finalmente arriva in Inghilterra, raggiungendo il suo obiettivo e diventando la prima donna a compiere l’impresa.

Come il finale di La ragazza del mare si confronta con la storia vera

La ragazza del mare è abbastanza fedele alla vera storia di Trudy Ederle. Come film, ovviamente, abbellisce alcuni fatti, tra cui il sabotaggio di Wolffe al primo tentativo di Trudy di attraversare la Manica. Si ipotizzava che Wolffe provasse risentimento nei confronti di Trudy e non volesse vederla realizzare i suoi obiettivi. Trudy, infatti, credeva che lui le avesse avvelenato il tè, quindi c’è questo. Per quanto riguarda altri aspetti della vita e della carriera di nuotatrice di Trudy, il film ha apportato alcune modifiche pur rimanendo fedele alla storia.

Ad esempio, il costume da bagno modificato di Trudy non è stato realizzato da sua sorella, ma è stato disegnato dalla stessa Trudy. Nel film, Trudy non aspetta un anno intero prima di tentare nuovamente la traversata della Manica. Torna in acqua poche settimane dopo il suo primo tentativo. In realtà, Trudy tornò a New York per allenarsi con Bill Burgess prima di tornare in Francia nel 1926. A parte questi piccoli dettagli, però, Young Woman and the Sea rispetta la vita e la carriera di Trudy nel complesso, descrivendo i momenti più importanti della sua carriera di nuotatrice senza alterare troppo la storia reale.

Perché Jabez Wolffe ha cercato di sabotare la traversata della Manica di Trudy

Jabez Wolffe aveva tentato di attraversare a nuoto la Manica 22 volte, ma ogni tentativo era fallito. In alcune occasioni, Wolffe era a solo un miglio o poche centinaia di metri dal raggiungere il suo obiettivo, ma qualcosa accadeva, come un cambiamento del vento, che gli impediva di raggiungere la riva. I tentativi di Wolffe si protrassero per anni, dal 1906 al 1914. Quindi, quando venne a sapere che Trudy Ederle voleva attraversare a nuoto la Manica, probabilmente intuì la sua determinazione a compiere una simile impresa e provò risentimento per il fatto che lei potesse riuscirci mentre lui non ci era mai riuscito.

Wolffe non fu mai un vero sostenitore del progetto di Trudy di attraversare a nuoto la Manica. La vedeva come una rivale e fece tutto il possibile per dissuaderla dal lanciarsi in mare, sia verbalmente che fisicamente. Wolffe sapeva che se Trudy avesse avuto successo (cosa che temeva), lui sarebbe diventato uno zimbello, un imbarazzo. Il nuotatore considerava i risultati di Trudy, soprattutto in quanto donna, inferiori, nonostante lei fosse riuscita a realizzare qualcosa che lui non era mai stato in grado di fare. Ciò che Wolffe non capiva era che il suo risentimento e il suo sabotaggio lo facevano apparire ancora peggiore come allenatore.

Cosa accadde a Trudy Ederle dopo aver attraversato a nuoto la Manica

La ragazza del mare descrive Trudy Ederle come un’eroina per la città di New York, che la trattò come tale dopo che lei riuscì ad attraversare a nuoto la Manica. In seguito, Trudy intraprese una breve carriera a Hollywood, apparendo come se stessa in film come Swim Girl, Swim. Ederle ebbe anche una breve esperienza nel vaudeville. Gli anni ‘30 furono difficili, poiché Trudy cadde da una rampa di scale e si ferì alla colonna vertebrale. Ci volle un po’ di tempo per riprendersi e negli anni ’40 perse quasi completamente l’udito.

Trudy non era abituata all’attenzione che le dava la popolarità dopo aver battuto il record di nuoto e, secondo quanto riferito, soffrì di un esaurimento nervoso. Nonostante avesse battuto record e abbattuto barriere per le donne nello sport, Ederle non nuotò più a livello agonistico e visse una vita relativamente tranquilla per il resto dei suoi giorni. Trascorse il resto della sua vita insegnando ai bambini sordi a nuotare e divenne un’icona per le donne nello sport. Oltre a battere record, Ederle fu una pioniera, aprendo le porte alle donne nello sport per competere ed essere prese più sul serio.

Trudy Ederle morì nel 2003 all’età di 98 anni

Trudy visse fino a 98 anni, spegnendosi poi nel novembre 2003. Prima della sua morte, Ederle viveva in una casa di riposo. Dopo la sua morte, Trudy è stata sepolta al Woodlawn Cemetery. La prima volta che la sua carriera di nuotatrice è stata raccontata in forma romanzata è stato nel 2010, in un radiodramma della BBC intitolato The Great Swim. Il film La ragazza del mare racconta la passione di Ederle per il nuoto e include una scena in cui Ridley nuota tranquillamente durante i titoli di coda.

Cosa è successo a Bill Burgess dopo la fine del film

Dopo che Trudy Ederle attraversò con successo la Manica a nuoto, Bill Burgess continuò ad allenare nuotatori che volevano attraversare la Manica almeno fino al 1934. Visse a lungo in Francia, ma fu catturato dai nazisti nel 1941, anche se fortunatamente fu rilasciato da un campo di prigionia poco dopo. Burgess morì nel 1950 all’età di 78 anni. Sebbene abbia ottenuto molti successi durante la sua vita e sia riuscito lui stesso ad attraversare la Manica nel 1911, Burgess è famoso soprattutto per essere stato l’allenatore di altri nuotatori di lunga distanza e per essere rimasto una figura molto rispettata per tutta la vita.

Il vero significato di La ragazza del mare

La ragazza del mare è una storia edificante, un dramma sportivo vecchio stile e fonte di ispirazione che sottolinea ciò che si può ottenere quando ci si mette d’impegno. Fondamentalmente, il film biografico sottolinea come Trudy Ederle non volesse attraversare a nuoto la Manica per fama o denaro. Nonostante la pubblicità ottenuta come prima donna ad aver attraversato con successo la Manica a nuoto, La ragazza del mare mostra che lo ha fatto per se stessa e per dimostrare che le donne non devono essere sottovalutate quando si tratta di sport.

Ederle era determinata e decisa a nuotare la Manica nonostante il sessismo e gli ostacoli che doveva affrontare. La ragazza del mare rivela come ci saranno sempre detrattori che cercheranno di ostacolare il raggiungimento dei propri obiettivi, ma qualunque essi siano – che si tratti dei genitori, del sessismo, di atleti gelosi, ecc. – questo non dovrebbe impedire a nessuno di fare ciò che desidera. Il film biografico mette in luce la difficile battaglia di Ederle, i limiti che la gente le attribuiva a causa del morbillo e il coraggio che le è servito per avere successo nei suoi sforzi.