Nicholas Galitzine spiega in che modo Masters of the Universe sarà diverso dai precedenti adattamenti

Masters of the Universe torna finalmente sul grande schermo nel 2026 e, sebbene le prime reazioni ai test di proiezione siano state molto positive, solo il tempo dirà se il reboot sarà all’altezza delle elevate aspettative dei fan.

Nicholas Galitzine è stato scelto per dare vita a He-Man e le foto dal set lo hanno mostrato opportunamente ingrossato nei panni del nuovo Principe Adam di Eternia. È il suo ruolo più importante fino ad oggi e un personaggio a cui probabilmente tornerà negli anni a venire (sempre che questo primo capitolo sia un successo).

In un’intervista con Screen Rant, Galitzine ha condiviso nuove intuizioni su ciò che i fan possono aspettarsi da Masters of the Universe. Svelando un nuovo approccio al franchise, la star di The Idea of ​​You ha promesso ai fan tanta azione epica bilanciata dall’esplorazione di questi personaggi.

“Onestamente, quando ho ricevuto la sceneggiatura sapevo che era molto diverso dal tipo di film che si collocano in quel genere o in quella categoria”, ha esordito. “C’era qualcosa di incredibilmente umano nella storia, e anche molto divertente, due caratteristiche che cerco molto come attore.”

“Allo stesso modo a questo film, [100 Nights of Hero], c’era umorismo e anche emotività. C’è un po’ più di azione, suppongo, con He-Man. [Ride] Ma sono davvero emozionato che la gente veda questo film e incontri Adam.”

“Senza spoilerare troppo, penso che ci sia una modernità in lui che è davvero interessante”, ha continuato l’attore. “Sembra che la sua personalità sia una stretta di mano tra ciò che sono la mascolinità e la femminilità tradizionali, e penso che sia molto emozionante poter interpretare questo in un film di uno studio così importante.”

“Ovviamente, l’azione e le scenografie sono incredibili, ma c’è anche una storia molto umana. Penso che se devo fare qualcosa con quel livello di spettacolarità, devo avere anche quello”, ha concluso Galitzine.

Sta sicuramente dicendo tutte le cose giuste. Inoltre, tra questo e le notizie di costumi molto in linea con il cartone animato classico, sembra che Masters of the Universe stia toccando le corde giuste. Persino l’interpretazione di Jared Leto di Skeletor è stata elogiata.

Come accennato, se questo reboot avrà successo, è probabile che Masters of the Universe genererà sequel, spin-off e prequel. Naturalmente, solo il tempo dirà come il pubblico reagirà a questo sforzo e se c’è ancora interesse per le storie con He-Man.

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Diretto dal regista di Bumblebee, Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.