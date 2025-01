La prova: la storia vera dietro alla serie Netflix

La storia vera che si cela dietro la serie Netflix “La prova” (The Breakthrough) è niente meno che un vero e proprio caso di cronaca nera svedese. Anzi, è un pezzo di storia investigativa europea. È stata la prima volta che il DNA è stato utilizzato in questo modo nuovo per risolvere un caso.

La serie Netflix “La prova” (The Breakthrough), uscita nel gennaio 2025, è basata su un vero caso di omicidio svedese. O meglio, la serie si basa su uno dei più misteriosi doppi omicidi svedesi.

La serie si concentra sulle indagini. Un’indagine che, purtroppo, è andata avanti per molto tempo con pochi indizi. La chiave per risolvere il caso è stata la combinazione della moderna tecnologia del DNA e della genealogia tradizionale. La combinazione di questi elementi ha permesso di risolvere il caso di omicidio di 16 anni fa.

La storia vera di “La prova” (The Breakthrough): Omicidi che hanno scosso la Svezia

Il 19 ottobre 2004, la piccola città svedese di Linköping fu colpita da una tragedia. Mohamed Ammouri, di otto anni, e Anna-Lena Svensson, di 56 anni, furono brutalmente uccisi con un coltello a farfalla.

Gli omicidi hanno scosso la comunità. Tuttavia, nonostante i massicci sforzi della polizia, l’assassino è rimasto sconosciuto per 16 anni.

Anche se la polizia aveva il DNA dell’assassino, non serve a molto se non c’è alcun riscontro nei database. E senza un movente evidente per i doppi omicidi, i detective della omicidi non avevano nulla di concreto su cui lavorare.

L’indagine ha incluso non meno di 7.000 interviste, 13.000 suggerimenti e 5.000 test del DNA. Purtroppo, tutto senza risultati. La svolta è arrivata solo nel 2020, quando la polizia svedese ha iniziato a collaborare con il genealogista Peter Sjölund.

La svolta: Genealogia e tracciamento del DNA

Peter Sjölund ha utilizzato la ricerca avanzata del DNA nelle banche dati internazionali e l’ha combinata con la genealogia tradizionale. In altre parole, ha esaminato i registri ecclesiastici e gli avvisi di morte. Con l’aiuto dei supercomputer della polizia svedese, ha rintracciato il DNA di famiglie del XVIII e XIX secolo.

La ricerca ha portato all’identificazione di due fratelli, uno dei quali, Daniel Nyqvist, è stato identificato come l’assassino. Il risultato del DNA è stato confermato quando il DNA di un capello del cappello dell’assassino è stato confrontato direttamente con il DNA di Daniel Nyquist.

Daniel Nyqvist è stato arrestato il 9 giugno 2020 e ha subito confessato gli omicidi.

Dopo 16 anni senza alcun progresso reale, la polizia disponeva di prove fisiche del DNA e di una confessione. È apparso subito chiaro che questo duplice assassino era un solitario. Aveva vissuto isolato e inosservato a Linköping da quando aveva commesso i due omicidi una mattina di ottobre del 2004.

Dal Golden State Killer agli omicidi di Linköping

Il caso di Daniel Nyqvist è un esempio di come la tecnologia moderna possa risolvere anche i misteri più ostinati. Per la polizia non c’erano più piste su cui lavorare. Dopo tutto, il DNA non è molto utile quando non si ha nulla con cui confrontarlo.

Una situazione simile è stata affrontata dagli investigatori negli Stati Uniti, dove il Golden State Killer è stato catturato con gli stessi metodi appena due anni prima, nel 2018. Nella serie di Netflix, sembra che il Golden State Killer sia stato catturato e che la polizia svedese abbia trovato in un attimo anche Daniel Nyqvist.

In realtà, tra i due arresti sono passati più di due anni. Joseph James DeAngelo Jr. è stato identificato grazie al DNA come il serial killer “Golden State Killer” e arrestato il 24 aprile 2018, mentre Daniel Nyqvist è stato arrestato il 9 giugno 2020.

La serie Netflix “La prova” (The Breakthrough) non solo descrive il mistero del doppio omicidio impossibile, ma mostra anche la perseveranza che ha portato all’arresto dell’assassino 16 anni dopo. Se gli investigatori non avessero insistito nel provare questo nuovo metodo, il caso sarebbe ancora irrisolto.

Una serie svedese di true crime da non perdere

Se amate le serie di true crime affascinanti, “La prova” (The Breakthrough) è una serie da non perdere. Con la sua intensa storia di progressi tecnologici attraverso il DNA combinato con la genealogia, la serie dimostra che anche i segreti più oscuri possono essere svelati.

Quando si guarda la serie di Netflix, si noterà che i nomi e i dettagli sono stati modificati. Tuttavia, non è cambiato molto per quanto riguarda il caso in sé. Tra questi c’è la spiegazione dell’assassino che ha detto di aver dovuto uccidere per trovare la pace mentale.

Anche il dettaglio secondo cui i genitori di Mohamed Ammouri hanno avuto una figlia dopo la sua morte e l’hanno chiamata Anna-Lena, che ha cercato di salvare Mohamed, è vero. Così come Mohamed, 8 anni, era sempre accompagnato dalla sorella maggiore di 13 anni.

Il 19 ottobre 2004 è stata la prima volta che è andato a scuola da solo. Come tutti sappiamo, non è mai arrivato a scuola.

Sebbene la serie Netflix “La prova” (The Breakthrough) sia correttamente descritta come una fiction, è basata (in modo molto diretto) sul vero caso di cronaca nera dei doppi omicidi di Linköping.

Daniel Nyqvist ha ricevuto una pena detentiva psichiatrica per i duplici omicidi

Il 1° ottobre 2020, Daniel Nyqvist è stato condannato e ha ricevuto una pena detentiva per l’omicidio di Mohamed Ammouri e Anna-Lena Svensson il 19 ottobre 2004.

Le sue stesse dichiarazioni, secondo cui si sarebbe sentito costretto a uccidere due persone per trovare un po’ di pace, indicavano che era potenzialmente malato di mente. Sia la difesa che l’accusa hanno convenuto che Daniel Nyqvist avrebbe dovuto scontare una pena detentiva psichiatrica piuttosto che una pena detentiva.

Tuttavia, non erano d’accordo sul fatto che si trattasse di omicidio o di omicidio colposo. La difesa riteneva che Daniel Nyqvist dovesse essere condannato per omicidio colposo a causa del suo stato quasi psicotico, mentre il pubblico ministero voleva una condanna per omicidio.

Daniel Nyqvist è stato condannato per due capi d’accusa di omicidio. È stato inoltre condannato a risarcire la famiglia di Mohamed Ammouri, che aveva solo 8 anni quando è stato ucciso. Un importo totale di 350.000 corone svedesi (poco più di 31.000 dollari USA), che il pubblico ministero ha considerato troppo basso.