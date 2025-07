Apple TV+ ha ricevuto un record di 81 nomination alla 77ª edizione degli Emmy Awards distribuite su 14 titoli originali. Scissione è risultata la serie più nominata dell’anno, con 27 candidature, mentre The Studio ha fatto la storia diventando la comedy d’esordio più nominata di sempre, con 23 nomination totali.

Inoltre, grazie alle nomination per le migliori serie drammatiche (“Slow Horses”) e comedy (“Shrinking”), Apple TV+ è l’unica piattaforma ad aver ottenuto più titoli candidati contemporaneamente nelle categorie Miglior Serie Comica e Miglior Serie Drammatica.

Apple ha anche conquistato il maggior numero di nomination attoriali di qualsiasi altro network quest’anno, con 31 candidature nelle categorie di recitazione.

«Tutti in Apple stanno celebrando il talento, la creatività e il lavoro straordinario di tutti i nostri candidati agli Emmy», ha dichiarato Zack Van Amburg, responsabile Worldwide Video di Apple.

«“Scissione” e “The Studio” hanno superato ogni nostra aspettativa, ottenendo il maggior numero di nomination nelle categorie drama e comedy, insieme ai fenomenali “Shrinking” e “Slow Horses”.

Queste serie hanno saputo toccare il cuore del pubblico in tutto il mondo e siamo estremamente grati all’Academy of Television Arts & Sciences per aver riconosciuto l’ampiezza e la qualità delle storie che per noi è stato un onore sostenere. Rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni a tutti i candidati di oggi».

«Quest’anno da record rappresenta una pietra miliare per Apple e siamo particolarmente orgogliosi dell’impatto continuo che le nostre straordinarie serie candidate – “Scissione”, “The Studio”, “Shrinking” e “Slow Horses” – stanno avendo sul pubblico di tutto il mondo», ha dichiarato Jamie Erlicht, responsabile Worldwide Video di Apple. «Queste nomination celebrano una narrazione coraggiosa, performance eccezionali e un’artigianalità straordinaria, e siamo profondamente grati alla Television Academy per aver riconosciuto il lavoro di questi creatori visionari».

“Scissione” domina come la serie più nominata dell’anno, con 27 candidature totali, tra cui:

Miglior Serie Drammatica

Miglior Attore Protagonista per Adam Scott

Miglior Attrice Protagonista per Britt Lower

Miglior Regia per Ben Stiller e Jessica Lee Gagné

Miglior Sceneggiatura per Dan Erickson

La serie ha inoltre ottenuto riconoscimenti per le straordinarie interpretazioni di: Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro, Patricia Arquette, Jane Alexander, Gwendoline Christie e Merritt Wever, oltre a diverse candidature in categorie tecniche legate alla produzione.

Con il maggior numero di nomination mai ottenute da una comedy d’esordio nella storia, oltre a quella per Miglior Serie Comica, “The Studio” ottiene le candidature per:

Miglior Attore Protagonista, Regia e Sceneggiatura per Seth Rogen

Miglior Attore Non Protagonista per Ike Barinholtz

Miglior Attrice Non Protagonista per Kathryn Hahn e Catherine O’Hara

La serie ha inoltre conquistato cinque delle sei nomination nella categoria Miglior Attore Ospite, inclusi i primi riconoscimenti attoriali di sempre per i registi Martin Scorsese e Ron Howard, accanto a Bryan Cranston, Dave Franco e Anthony Mackie. Anche Zoë Kravitz riceve una nomination come Miglior Attrice Ospite.