Collateral Beauty: la spiegazione del finale del film

Collateral Beauty (qui la recensione) è un film piuttosto singolare. Uscito nel 2016, vanta un cast stellare di attori vincitori e candidati all’Oscar, tra cui Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Naomie Harris, Helen Mirren e Keira Knightley. Allo stesso modo, il regista del film, David Frankel, vincitore di un Oscar, ha diretto film molto amati come “Il diavolo veste Prada”. Quindi, con un cast e un regista così acclamati, gli spettatori potrebbero rimanere sorpresi nell’apprendere l’accoglienza riservata a Collateral Beauty.

La trama del film è piuttosto complessa, ma per semplificare, racconta la storia di un dirigente pubblicitario che, dopo aver abbandonato la sua azienda in seguito alla morte della figlia, mette in discussione l’universo scrivendo lettere alla morte, all’amore e al tempo… solo per rimanere sorpreso quando questi gli rispondono. Sebbene il film abbia ottenuto un discreto successo al botteghino, incassando quasi 90 milioni di dollari con un budget di 36 milioni, è stato stroncato dalla critica. La maggior parte delle recensioni del film sono state molto dure.

La critica ha infatti definito la sua premessa come qualcosa che vuole essere stimolante e dolce, ma che risulta invece assurda, antipatica, ridicola e banale. Il film merita una tale reputazione? Dipende da come si decide di vedere il suo finale. I grandi colpi di scena che si verificano durante la sua conclusione sono tra gli aspetti più ridicolizzati del film e possono determinare il successo o il fallimento dell’esperienza. Allora, perché tutto questo clamore? In questo approfondimento analizziamo dunque il finale di Collateral Beauty per scoprirlo.

Quando gli attori recitano troppo bene

“Desideriamo l’amore, vorremmo avere più tempo e abbiamo paura della morte”: queste battute di Howard, interpretato da Smith, all’inizio del film riassumono essenzialmente gran parte di ciò che vedremo in seguito. Dopo la morte di sua figlia, Howard cade in una profonda depressione, abbandonando l’azienda che ha contribuito a fondare. Questo mette in difficoltà molti dipendenti, tra cui i suoi amici Whit (Norton), Claire (Winslet) e Simon (Peña). Quando scoprono che Howard sta scrivendo lettere astratte all’amore, alla morte e al tempo, assumono tre attori per dare vita ai tre concetti.

Gli attori affrontano Howard, e le loro interazioni vengono filmate per poi cancellare digitalmente gli attori. Mostrano ai superiori che Howard non è mentalmente idoneo a dirigere l’azienda, consentendo loro di venderla. Howard non è però l’unico ad affrontare dei problemi. Whit ha un rapporto difficile con sua figlia, Claire teme di non avere più tempo per avere un figlio e Simon sta combattendo contro il cancro. Per coincidenza, vengono accoppiati con l’attore che rappresenta la loro condizione, che fornisce loro consigli e aiuto significativi.

Il fatto che queste idee siano rappresentate da attori aggiunge un ulteriore livello di ambiguità agli eventi del film. Certo, possiamo supporre che siano semplicemente persone premurose che vogliono aiutare i nostri protagonisti. O sono qualcosa di più? Forse un omaggio a film natalizi simili come “La vita è meravigliosa”, che il regista David Frankel cita in un’intervista con Scannain come fonte di ispirazione, è possibile che siano illusioni visibili solo ai quattro protagonisti. Ognuno di loro alimenta i dilemmi dei tre amici di Howard, mentre Howard deve affrontare tutti e tre.

Perfetti sconosciuti

Uno degli aspetti più importanti di Collateral Beauty e il suo colpo di scena più grande è il rapporto di Howard con Madeline (Harris). I due si incontrano quando Howard decide di partecipare a un gruppo di sostegno che lei gestisce per persone che hanno perso i propri figli. Howard è silenzioso, così traumatizzato da non riuscire nemmeno a pronunciare il nome di sua figlia. Madeline gli permette di partecipare alle riunioni senza dire nulla. I due iniziano a conoscersi quando Madeline racconta a Howard della perdita di sua figlia Olivia. Suo marito l’ha lasciata dopo l’accaduto e ora i due si considerano estranei.

La vigilia di Natale, Howard va a trovare Madeline a casa sua. Lei cerca di convincerlo a parlare di sua figlia, cosa che lui fatica ancora a fare. Questo fino a quando accendono la TV e vedono un video di Howard che gioca con Olivia, rivelando che lui era il padre fin dall’inizio. Nel vivere il suo profondo dolore, si era “dimenticato” di Madeline, sua moglie. Del personaggio di Madeline Harris ha detto: “Ciò che amo di lei è che, attraverso la sua perdita, ha scoperto un modo per trovare un senso alla vita, aiutando altre persone ad affrontare il loro dolore“.

“Come dice nel film: ‘Non si supera mai una cosa del genere. Rimane sempre con te’. Ma Madeline ha trovato un senso nell’aiutare le persone ad affrontare quel percorso“, ha aggiunto poi l’attrice. Riscoprendo Madeline, Howard si trova di fronte all’immagine speculare di una persona che ha vissuto esattamente la sua stessa esperienza. L’unica differenza è che lei ha trasformato il suo dolore non solo per aiutare gli altri, ma anche per aiutare se stessa. Di conseguenza, Madeline fornisce l’ultimo tassello del suo percorso per superare la perdita di Olivia.

Alla ricerca della bellezza collaterale

Un altro livello viene aggiunto al film quando Madeline parla del momento in cui Olivia è morta in ospedale. Mentre è nella sala d’attesa, incontra una donna misteriosa che le dice di assicurarsi di notare la “bellezza collaterale”. Più tardi scopriamo che quella donna era Brigette, che interpretava la Morte nel piano di Whit. Questo, ancora una volta, sembra confermare che i personaggi degli attori sono più di ciò che sembrano. Ancora più importante, iniziamo a sentire parlare del concetto di bellezza collaterale.

Quando Scannain gli chiede cosa significhi, il regista David Frankel afferma: “La bellezza collaterale sono quei momenti che rendono la vita degna di essere vissuta. Le cose che a volte diamo per scontate, che non notiamo sempre… sono la ragione per cui viviamo e amiamo“. Alla fine del film, Howard e Madeline fanno una passeggiata nel parco. Passano sotto un ponte e Howard si volta indietro, dove vede i tre attori di prima che lo guardano dall’alto. Quando Madeline si volta e guarda, non c’è nulla da vedere e i due proseguono.

Il passaggio di Howard sotto il ponte è una metafora della sua nuova prospettiva di vita. Finalmente può lasciarsi alle spalle il doloroso stato d’animo del passato e non ha più bisogno di interrogarsi sull’universo. L’amore, la morte e il tempo non occupano più la sua mente e lui può andare avanti superando il suo dolore. Grazie a Madeline e alla sua forza di volontà, Howard ha finalmente trovato la sua bellezza collaterale.