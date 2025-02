La Ragazza di Neve – stagione 3 si farà? ecco quello che sappiamo

La Ragazza di Neve è un altro entusiasmante originale Netflix che ha abbellito i nostri schermi nel 2023 e, dopo un’accoglienza esplosiva, è tornato con la seconda stagione nel gennaio 2025. Con temi avvincenti di indagini, omicidi, giochi mentali e segreti, è per chi ama i thriller polizieschi.

La serie di 6 episodi riporta nomi familiari e volti nuovi come Milena Smit, Jose Coronado, Aixa Villagran, Miki Esparbe e Luis Callejo ed è diretta da Laura Alvea. Con rivelazioni scioccanti e colpi di scena, il finale di stagione ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Se hai guardato la seconda stagione e vuoi sapere se ce ne sarà una terza, questo articolo contiene tutti i dettagli che stai cercando. Ecco tutto quello che sappiamo:

Di cosa parla la seconda stagione di La ragazza della neve?

La ragazza della neve 2: Il gioco dell’anima riprende con il tour promozionale del libro di Miren dopo il successo del lancio del suo libro, La ragazza della neve. Uno sconosciuto chiamato God’s Raven si avvicina a Miren e le chiede di giocare al Gioco dell’Anima se vuole scoprire la verità su Laura, una minorenne scomparsa anni prima.

Allo stesso tempo, l’ultimo caso di Belen e Chaparro è l’omicidio di Allison, che sembra essere stata coinvolta anche lei nel Gioco dell’Anima. Miren è costretta a fare la brava, poiché è in squadra con Jaime, un affascinante giornalista di Madrid, per scrivere un articolo sul caso di Allison.

Miren, che è fatta così, decide di trovare un collegamento tra Laura e Allison, mentre sconosciuti e volti familiari cercano di fermarla. Anche Jaime si ritrova nei guai con la sua alma mater, che si dà il caso sia la stessa scuola frequentata da Laura e Allison.

La Ragazza di Neve è stata rinnovata per la terza stagione?

Al momento in cui scriviamo, Netflix non ha rinnovato La Ragazza di Neveper una terza stagione.

Netflix tende a considerare le visualizzazioni e il tasso di abbandono prima di rinnovare o cancellare uno show, oltre al successo di critica. Alcuni show vengono rinnovati immediatamente, come One Piece e Bridgerton, mentre altri impiegano anni, come The Watcher e The Victim’s Game.

La Ragazza di Neve ha anche un finale aperto, il che significa che è stata realizzata pensando a una terza stagione. Inoltre, Netflix Spagna tende a creare serie con più stagioni, come Le ragazze del treno, Élite e La casa di carta, quindi siamo abbastanza ottimisti. Se il successo di critica e commerciale della stagione sarà simile alla prima, La Ragazza di Neve potrebbe essere rinnovata.

Cosa sappiamo della terza stagione di La ragazza della neve?

Al momento non si sa molto della terza stagione di La ragazza della neve, dato che non è stata ancora approvata. Ma ci sono ancora molte domande senza risposta, come ad esempio cosa succede a Miren. Inoltre, la polizia fa irruzione in una lavanderia a gettoni e trova i film snuff di Slide. Vediamo due nomi: Miren Rojo e Cristina Ruiz.

Questo finale aperto lascia spazio a più materiale, nel caso in cui la serie venga rinnovata. Se la serie dovesse tornare, ci si può aspettare una stagione con circa 6 episodi, ognuno della durata di circa 50 minuti. Tuttavia, non è ancora stato confermato nulla, ma aggiorneremo sicuramente questa pagina non appena arriveranno nuove informazioni.