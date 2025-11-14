Last Samurai Standing, la spiegazione del finale e come getta le basi per la seconda stagione

In nessun altro punto le intenzioni di Last Samurai Standing – la fusione di Netflix tra Squid Game e Shogun – sono più chiare che nel finale, che abbandona completamente l’idea di una conclusione narrativa a favore di un susseguirsi quasi continuo di azione e di un’anticipazione della seconda stagione, dove tutto potrebbe risolversi. Normalmente, questo sarebbe fastidioso. Ma in una serie che vanta un’azione samurai impeccabile prima di tutto, è bello che il finale si impegni in questa idea più di qualsiasi altro episodio precedente.

E poi, ci sono ancora molti colpi di scena. Certo, la maggior parte sono al servizio di quella sfuggente seconda stagione, pensati per complicare le dinamiche nel lungo periodo piuttosto che fare molta differenza nel breve termine, ma almeno ci sono. Questo è uno show che non solo merita un sequel, ma che potrebbe davvero trarne beneficio, soprattutto sulla base degli eventi dell’episodio 6, intitolato appropriatamente “Mortal Combat”.

I tempi stanno cambiando

Last Samurai Standing è ambientato alla fine del XIX secolo, durante l’era Meiji, un periodo caratterizzato dal cambiamento. La classe dei samurai, un tempo nobile, è caduta in disgrazia, privata dei suoi precedenti ranghi e privilegi dal governo imperiale, e il modo tradizionale di fare le cose – compresa la guerra – che rappresentava viene progressivamente sostituito dalla marcia dell’industrializzazione e della militarizzazione.

In prima linea in questo cambiamento c’è il sovrintendente generale della polizia giapponese, Kawaji, organizzatore di Kodoku, il torneo battle royale al centro della serie. Il nostro protagonista, Shujiro, è uno degli ultimi residui di un’epoca passata di stoico tradizionalismo legato all’onore. Lui e quelli rimasti come lui sono una minaccia significativa per il nuovo ordine mondiale di Kawaji, perché sono per definizione resistenti al cambiamento e abbastanza letali da rendere questa resistenza un vero problema.

Da qui nasce Kodoku, che promette un premio in denaro esorbitante al sopravvissuto che riuscirà ad arrivare fino a Tokyo. Poiché i samurai erano già stati privati dei loro diritti politici e sociali, era ovvio che sarebbero stati attirati dalla promessa di ricchezza, o semplicemente dalla scusa per usare ancora una volta le loro abilità e le loro armi affilate. Kawaji ha usato il gioco per mettere 292 samurai l’uno contro l’altro, placando al contempo i suoi ricchi benefattori consentendo loro di scommettere sul risultato. In altre parole, l’intera faccenda è un modo per Kawaji di consolidare il proprio potere ed eliminare qualsiasi potenziale minaccia a tale potere.

Shujiro contro Bukotsu

Ci sono molteplici parallelismi tra la scena iniziale di Last Samurai Standing, una battaglia campale a cui partecipa Shujiro, e il suo finale. In quella battaglia, Shujiro e i suoi uomini furono bersagliati da cannoni e fucili, un chiaro avvertimento del futuro tecnicamente più avanzato che Kawaji sta cercando di inaugurare. Nella stessa battaglia, duellò anche con il suo collega samurai psicotico Bukotsu e lo sconfisse, lasciandolo però in vita.

In seguito, Bukotsu viene imprigionato e diventa sempre più folle a causa del suo desiderio di vendetta, fino a quando non viene liberato da uno degli scagnozzi di Kawaji. Trascorre l’intera stagione 1 cercando di dare la caccia a Shujiro e, nel finale, riesce finalmente a raggiungerlo.

Il duello tra Shujiro e Bukotsu, in una piccola capanna piena di fuochi d’artificio che vengono accesi in sequenza durante il combattimento, è una delle migliori sequenze d’azione dell’intera serie. Dopo che la capanna esplode, incendiando entrambi gli uomini, questi corrono verso un lago vicino per spegnersi le fiamme e Shujiro finalmente uccide Bukotsu.

Gentosai contro Iroha (e altri)

Gentosai, un anziano samurai dall’aspetto stranamente simile a un personaggio horror, è intimamente legato al passato di Shujiro. Quando era giovane, lui e i suoi “fratelli” adottivi, tra cui Iroha, facevano tutti parte di una scuola di arti marziali segreta, il cui maestro era associato a Gentosai. Quando quella dinamica è diventata sinistra e gli studenti hanno dovuto eliminarsi a vicenda sotto la minaccia di Gentosai che li avrebbe dati la caccia, Shujiro ha facilitato la loro fuga, ma Gentosai ha continuato la sua missione.

Gentosai raggiunge Iroha e gli altri nel finale di Last Samurai Standing, ma non riesce a fare ciò che vuole con loro. Nonostante sia ferito, sopravvive, ma i fratelli riescono a sfuggirgli ancora una volta. Tuttavia, tutti sanno che non saranno mai liberi da lui finché sarà vivo.

L’aspetto più emozionante di tutto questo è che il finale rivela che Gentosai sta lavorando con Kyojin, che apparentemente gli ha fornito la posizione dei fratelli e lo deride per aver fallito ancora una volta nel portare a termine il compito di ucciderli. Kyojin si è presentato come un alleato degli altri durante tutta la stagione 1, quindi questo colpo di scena ridefinisce chi può essere considerato affidabile mentre Kodoku continua e i “giocatori” rimasti si avvicinano a Tokyo.

Come il finale di Last Samurai Standing prepara la seconda stagione

Il Kodoku in corso è, naturalmente, la cornice più ovvia per una seconda stagione, dato che i giochi sono ancora in pieno svolgimento e c’è la promessa che diventeranno ancora più drammatici man mano che i sopravvissuti si avvicinano alla loro destinazione, Tokyo. Dopo aver compiuto un colpo di mano nel governo, Kawaji avrà più potere da esercitare, anche se Shujiro, grazie ai suoi contatti, è in parte consapevole di ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Oltre a questo, ora dobbiamo anche chiederci quali siano le reali motivazioni di Kyojin. È chiaro che non è l’alleato che inizialmente si era presentato. Ma non è chiaro se abbia un legame specifico con Gentosai o se il vecchio sia solo una delle tante pedine, il che implica che Kyojin abbia molti più legami di quanto lasci intendere. Questo avrebbe senso, dato che durante tutta la stagione sapeva cose che non avrebbe potuto sapere senza alcune informazioni privilegiate.

La maggior parte dei personaggi è ancora viva, ovviamente, con Shujiro e Futaba ancora in viaggio verso Tokyo, e Iroha e gli altri fratelli che si stanno riorganizzando dopo l’incontro con Gentosai. Con tutti questi pezzi al loro posto, c’è ampio spazio per il ritorno di Last Samurai Standing con una seconda stagione più grande e ambiziosa, soprattutto se si rivelerà popolare come Netflix vorrebbe.