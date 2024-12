The Agency: spiegato il finale dell’episodio 3 La vera identità del marziano e il motivo per cui l’operazione Felix è attiva

Il terzo episodio della serie thriller politica di Paramount+ The Agency rivela la vera identità del “marziano” di Michael Fassbender mentre la CIA controlla i danni dell’Operazione Felix. Creata per la televisione americana da Jez e John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford v Ferrari), The Agency è un adattamento della serie thriller francese The Bureau del 2015, acclamata dalla critica e creata da Eric Rochant. Fassbender guida il cast di The Agency insieme a Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterson, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon e Jodie Turner-Smith.

Nonostante il promettente materiale di partenza e il cast corale, The Agency ha ricevuto recensioni contrastanti, con un punteggio su Rotten Tomatoes del 66% dopo la prima di due episodi del 29 novembre 2024. Durante l’episodio 1 “The Bends” e l’episodio 2 “Wooden Duck” di The Agency, il personaggio di Fassbender “Paul Lewis” viene tirato fuori da una missione sotto copertura durata sei anni per aiutare a localizzare un agente della CIA scomparso di nome Coyote, che ha il potenziale per rivelare diverse missioni sotto copertura a lungo termine in ben nove Paesi. L’episodio 3 “Hawk from a Handsaw” segue tre agenti sotto copertura in una di queste missioni compromesse – Felix – mentre cercano di fuggire dall’Ucraina occupata dai russi.

Perché Martian ha interrogato Samia sulla sua presenza a Londra

Sebbene Martian sia stato allontanato dalla sua missione in Etiopia per aiutare a trovare Coyote, le crepe nelle sue fondamenta iniziano a rivelarsi nell’episodio 3 di The Agency. Dopo essere stato scoperto da Henry per essersi registrato in un hotel con il suo pseudonimo defunto di Paul Lewis, Martian viene messo in difficoltà nonostante la sua esperienza e i suoi contributi per aiutare la CIA a Londra. Henry non sa che Martian sta frequentando Samia, il suo interesse amoroso dall’Etiopia, il che avrebbe conseguenze disastrose per la sua carriera. È chiaro che Martian sta avendo difficoltà a riadattarsi alla sua vera identità di “Brandon” e sta correndo un rischio enorme frequentando Samia a Londra.

Martian, tuttavia, non ha chiesto a Samia di andare a trovarlo a Londra, perché lei era già lì quando l’ha chiamata. Questo solleva i sospetti di Martian, che porta a un interrogatorio pubblico improvvisato in pieno giorno. Alla fine dell’episodio 2 di The Agency, Martian scopre che la borsa di studio che Samia si era guadagnata per venire a Londra non era stata utilizzata e che Samia non frequentava le lezioni. Martian si confronta con Samia sul motivo per cui non frequentava le lezioni e sospetta che lei lo abbia seguito a Londra per altri motivi. Alla fine, l ‘approccio di Martian è troppo aggressivo e Samia interrompe la loro relazione.

Spiegazione del messaggio “folle” di Martian al dottor Burke

L’episodio 3 di The Agency presenta una lunga scena di botta e risposta tra Martian e lo psicologo Dr. Burke. Durante i primi due episodi, sembrava che il dottor Burke fosse stato coinvolto solo per fornire una valutazione dei rischi di Alexei. Tuttavia, l’episodio 3 rivela che parte del suo ruolo alla CIA è quello di intervistare gli agenti che tornano dal campo come Martian. Martian non è chiaramente ricettivo al processo, nonostante ammetta che probabilmente trarrebbe beneficio dal trattamento. Burke ritiene che Martian sia sulla difensiva e abbia qualcosa da nascondere, cosa che non nasconde molto bene. Burke cambia rapidamente marcia ed elabora la prospettiva del suo lavoro, che, secondo lui , richiede di essere “folle” al punto giusto per non diventare un peso per l’Agenzia, il che è in realtà l’unica cosa che il dottor Burke è lì per determinare.

Perché “Langley” ha detto a Bosko che l’operazione Felix è di nuovo in corso

Bosko, il capo della stazione londinese della CIA, è impegnato in una telefonata Zoom con “Langley”, che è un ovvio riferimento alla sede della CIA a Langley, in Virginia. L’uomo con cui Bosko parla è presumibilmente la rappresentazione fittizia che The Agency fa del Direttore della CIA. Bosko inizia la telefonata spiegando che tutte le operazioni di cui Coyote era a conoscenza erano state interrotte, tranne una top-secret con il nome in codice Felix. Bosko si reca in un’area altamente protetta, nota come “Il Cubo”, per farsi spiegare cos’è Felix e perché la missione non può essere interrotta. Sebbene non sia ancora stato specificato il motivo per cui l’operazione Felix sia di estrema delicatezza, una cosa chiara è che il cognato di Henry, un Delta di nome Charlie, è al centro dell’operazione.

Coyote è davvero un doppiogiochista?

Henry e gli altri protagonisti dell’episodio 3 di The Agency iniziano a sospettare che la scomparsa di Coyote possa essere stata una missione di estrazione pianificata, se fosse segretamente un agente doppiogiochista. La verità su Coyote deve ancora essere determinata, ma se è un agente doppiogiochista, allora metà delle informazioni che la CIA possiede sull’Ucraina sarebbero corrotte. In caso contrario, e se la copertura di Coyote fosse saltata, diverse operazioni, la più importante delle quali è Felix, rischierebbero di essere scoperte. Se Coyote fosse un agente doppiogiochista bielorusso, sarebbe stato addestrato dal KGB, il che significa che, a questo punto, non sarebbe sorprendente se Coyote facesse la spia. Langley ha già l’impressione che Coyote sia stato per anni un agente doppiogiochista che ha fornito alla CIA informazioni false, ma la cosa rimane incerta.

Spiegato il piano di Martian per trovare gli operatori di Felix

Martian si muove rapidamente per individuare i tre agenti, tra cui Charlie, che sono al centro dell’Operazione Felix. Controlla le immagini satellitari e a infrarossi che hanno a disposizione per cercare di determinare la posizione degli agenti, ma si rende conto che la tecnologia di quella regione dell’Ucraina non è in grado di fornire una risoluzione abbastanza nitida per trovarli. Il dottor Burke rivela poi che se Coyote si è trasformato, lo ha fatto per motivi ideologici, per denaro o per amore. Il marziano escogita improvvisamente un piano preciso per trovare Charlie e i suoi due agenti sotto copertura, che punta ai punti morti nelle aree boschive. I punti morti indicherebbero che gli agenti di Felix si trovavano lì, poiché sono stati addestrati a “oscurare” e uccidere tutte le firme elettroniche e di calore, compreso il versamento di acqua sui motori delle auto.

Chi è Osman e perché segue Samia?

Nell’episodio 3 di The Agency viene introdotto un nuovo personaggio noto come Osman. Viene mostrato solo per brevi momenti al volante di un’auto, mentre osserva intensamente Samia. Quando Osman si rivela alla fine dell’episodio, dopo che Samia e Martian hanno avuto una discussione pubblica, Samia lo riconosce immediatamente e sale volentieri sulla sua auto.

Non sembra che Osman sia necessariamente una minaccia per Samia, soprattutto considerando che il suo nome è la traslitterazione del nome arabo Uthman, che significa “amico fidato”. Prima di andare a prenderla, Osman scatta una foto di Samia che parla con Martian per strada. Potrebbe aver viaggiato dall’Etiopia con Samia e potrebbe essere un collaboratore del marito. Se Samia si rivela un’agente operativo, lui potrebbe essere il suo partner professionale. L’identità di Osman sarà sicuramente rivelata nei prossimi episodi di The Agency.