Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – Stagione 4 avrà un nuovo procuratore

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 4 saluterà Andrea “Andy” Freeman e accoglierà in aula un nuovo procuratore senza peli sulla lingua. L’omonimo personaggio dello show, Mickey Haller, avrà il suo bel da fare per sfidare questo nuovo personaggio, soprattutto perché sarà l’imputato del suo stesso processo per omicidio. Secondo il romanzo da cui è tratta la quarta stagione dello show, La legge dell’innocenza di Michael Connolly, la “Dana del braccio della morte” è l’ultima persona che un imputato vorrebbe incontrare quando sale sul banco dei testimoni.

La scelta di Constance Zimmer per il ruolo di Dana in Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer ha già chiarito quale sarà il duro avversario di Mickey. Il curriculum della Zimmer include già un’altra formidabile accusatrice della verità, nella forma della reporter investigativa del Washington Herald Janine Skorsky di House of Cards. La Skorsky non ha risparmiato i suoi tentativi di scoprire i crimini di Frank e Claire Underwood. I fan di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer possono aspettarsi lo stesso da Dana Berg nella quarta stagione della serie, che la metterà direttamente contro il suo eroe centrale.

Dana Berg è il procuratore rivale di Mickey in Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – Stagione 4

Per molti versi, Dana Berg è l’immagine speculare di Mickey Haller come avvocato, solo dall’altra parte dei banchi del tribunale. Pochi sono in grado di battere Mickey al tavolo della difesa quando il suo cliente è in difficoltà, e La legge dell’innocenza suggerisce che lo stesso vale per Dana al tavolo dell’accusa, quando deve andare al sodo. In questo senso, Berg è il successore perfetto dell’antagonista Andy Freeman della seconda stagione, che a quanto pare aveva vinto contro Mickey in diversi casi prima della loro resa dei conti in Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer al processo per omicidio di Lisa Trammell. Come Andy, Dana non lascerà nulla di intentato per ottenere la vittoria.

L’attrice ha anche un passato con l’ex moglie di Mickey, Maggie McPherson, avendo lavorato con lei in passato. Questo retroscena dovrebbe essere fonte di tensione nella quarta stagione di The Lincoln Lawyer, quando Maggie tornerà per aiutare Mickey a provare la sua innocenza. Inoltre, come suggerisce il suo intimidatorio soprannome, la “Dana del braccio della morte” è specializzata nell’ottenere condanne per omicidio, alcune delle quali comportano la condanna a morte dell’imputato. È anche fortunata, perché il prossimo caso importante di The Lincoln Lawyer sarà un processo per omicidio: il processo per omicidio dello stesso Mickey Haller.

Il soprannome di Dana “Dana del braccio della morte” la rende la più pericolosa avversaria di Mickey come procuratore.

In questo senso, la quarta stagione mette Mickey in una posizione diversa rispetto agli altri casi in tribunale. Nei casi precedenti, Mickey lottava per vincere e garantire la libertà del suo cliente. In questo caso, sta lottando per la propria libertà e forse per la propria vita. Questa situazione alza la posta in gioco per “Death Row Dana”, che ha la possibilità di mettere Mickey Haller stesso nel braccio della morte se lo perseguirà con successo.

La stagione inizierà con tutte le probabilità che si accumulano contro l’innocenza di Mickey e a favore di Dana.

Con la scoperta da parte di un agente di polizia del cadavere insanguinato di Sam Scales nel retro dell’auto di Mickey alla fine della terza stagione, le cose non si mettono bene per lui al momento. Se Dana Berg del “Braccio della Morte” è davvero un pubblico ministero, Mickey è in grossi guai, anche se ha dalla sua parte l’ingegno e la massima competenza legale. La stagione inizierà con tutte le probabilità che si accumulano contro la sua innocenza e a favore di Dana, mettendola in una posizione di potere su di lui che nessun procuratore ha mai avuto prima.

Dana sarà il grande cattivo della quarta stagione di The Lincoln Lawyer?

Allo stesso tempo, Dana Berg farà solo il suo lavoro di avvocato nel perseguire Mickey per omicidio. Non è colpa sua se ci sono prove evidenti contro di lui, e il fatto che stia cercando di vincere il caso non significa che nutra una qualche cattiveria personale nei suoi confronti. Sarà certamente l’antagonista principale di Mickey per gran parte della quarta stagione, proprio come lo è stata Andrea Freeman nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer, ma questo non la rende necessariamente un cattivo.

Dal punto di vista del pubblico, è chiaro che Mickey Haller non ha commesso l’omicidio di cui è accusato. Anche se non fosse l’eroe dello show, il suo stesso shock nello scoprire di avere un cadavere nel bagagliaio sarebbe sufficiente a convincerci della sua innocenza. Mentre Dana sta solo facendo il suo lavoro in tribunale, non c’è dubbio che qualcuno abbia voluto fare del male a Mickey incastrandolo per omicidio. Con l’evolversi della quarta stagione di The Lincoln Lawyer, la persona che lo ha incastrato dovrebbe rivelarsi il vero cattivo della storia.