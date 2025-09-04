Alien: Pianeta Terra, la spiegazione del finale dell’episodio 5

Dopo gli eventi dell’episodio 4 di Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione), che rivela che Wendy, il primo ibrido mai creato dalla società Prodigy di Boy Kavalier, è in grado di comunicare con gli xenomorfi, l’episodio 5 prende una pausa dall’azione sull’isola di ricerca di Neverland. Gli eventi che si svolgono nel corso dell’episodio 5 influenzeranno però il resto della brillante serie, già definita un capolavoro di fantascienza.

L’episodio 5, il cui titolo è tratto dallo slogan del film originale del 1979, “Nello spazio nessuno può sentirti urlare”, rivela anche che, nonostante sia un cyborg, Morrow era un tempo un padre. Purtroppo, durante l’ottavo anno di viaggio della Maginot, Morrow ha appreso che sua figlia era morta in un incendio domestico all’età di 19 anni. Questo dettaglio fondamentale della trama spiega perché abbia dedicato tutto se stesso alla missione di riportare gli esemplari a Yutani, a qualsiasi costo.

Il capo ingegnere Petrovich ha però stretto un accordo con Boy Kavalier per far precipitare la Maginot

Sebbene Morrow inizialmente sospettasse che Rahim e il robot Teng fossero dei sabotatori a bordo della Maginot, il vero cospiratore si è rivelato essere l’ingegnere capo Petrovich. Anche se non era sua intenzione liberare gli esemplari alieni, dato che sarebbe stato una preda come il resto dell’equipaggio, l’incendio e l’esplosione che ha provocato hanno liberato due xenomorfi. Gli altri alieni che sono fuggiti, tuttavia, lo hanno fatto usando la loro intelligenza e le loro abilità di sopravvivenza ingannevoli.

Teng disse a Morrow che solo perché il computer “Madre” diceva che una capsula criogenica era piena, non significava che lo fosse sempre. Ciò significa che Petrovich fingeva di essere in criosonno, aveva lasciato la sua capsula e in qualche modo aveva hackerato il computer per non essere scoperto. Petrovich si nascose all’interno delle aree meccaniche della nave, appiccò il fuoco e provocò l’esplosione. Sembra che Teng abbia nascosto questa informazione e sapesse del sabotatore, ma abbia scelto di tacere.

Petrovich ha fatto un buco nella Maginot dopo aver dato fuoco ai comandi del motore della nave. Come ha detto Atom Eins, queste battute d’arresto hanno trasformato la Maginot da un veicolo spaziale a un missile e, in definitiva, a una freccia puntata sulla Terra, poiché ha perso tutto il controllo di navigazione. Morrow scopre che questo era esattamente ciò che Petrovich aveva intenzione di fare, inscenando l’atterraggio di fortuna con Boy Kavalier, che gli aveva promesso una ricompensa enorme se la Maginot fosse atterrata nel regno di Boy Kavalier.

Attraverso una videochiamata registrata nei registri digitali della Maginot, Petrovich ha stretto un accordo con Boy Kavalier, che gli ha permesso di far schiantare l’astronave su Prodigy City, sapendo che avrebbe ucciso migliaia di persone. Petrovich ha raccontato a Boy Kavalier dei campioni alieni alle spalle del suo equipaggio della Weyland-Yutani. Far precipitare la nave nel regno di Boy Kavalier era l’unico modo per garantire che i campioni cadessero nel suo territorio. Petrovich ha espresso a Boy Kavalier la sua frustrazione nei confronti dell’equipaggio, della missione e della “burocrazia” come dipendente della Weyland-Yutani, ma le sue parole sono cadute nel vuoto.

Era motivato principalmente dalla fortuna che avrebbe acquisito sabotando la missione della Maginot e portandola nel territorio di Prodigy. Petrovich voleva anche un “nuovo corpo”, avendo apparentemente sentito parlare in qualche modo dell’innovazione ibrida di Prodigy che aveva dato vita a Wendy e agli altri Bimbi Sperduti. Alla fine, il tradimento di Petrovich non ha portato a nulla, poiché Morrow lo uccide verso la fine dell’episodio 5 di Alien: Pianeta Terra. Le sue ultime parole, “Non puoi fermarlo. Vogliono i loro mostri”, sono vaghe per Morrow, che non capisce ancora l’intero complotto, ma si riferiscono chiaramente a Maginot, Boy Kavalier e Yutani.

Morrow non ha salvato il capitano Zaveri per un motivo fondamentale

L’episodio 5 di Alien: Pianeta Terra offre la scena di inseguimento dello Xenomorfo più epica e classica della serie fino ad ora. Con la maggior parte dell’equipaggio morto, il capitano Zaveri, sconvolta, entra in modalità sopravvivenza e fugge da uno Xenomorfo adulto, solo per finire uccisa da esso, come si vede nel primo episodio. Dopo un’epica battaglia tra uno Xenomorfo e il campione di bulbo oculare, viene riproposta la tragica scena della morte di Zaveri dell’episodio 1. Mentre lei bussa alla porta di una capsula di sicurezza, Morrow non la fa entrare.

Anzi, sigilla la porta, guadagnando tempo per prepararsi all’impatto della Maginot con la Terra, sapendo che tutto ciò che poteva fare era aggrapparsi alla vita. Sebbene Morrow sia umanizzato come mai prima d’ora nella serie, la sua decisione di usare Zaveri come esca per lo Xenomorfo è stata calcolata e spietata. La sua missione era quella di preservare e contenere gli esemplari, non di prendersi cura degli altri membri dell’equipaggio. Anche se Morrow forse non voleva lasciare indietro Zaveri, era suo dovere come ufficiale di sicurezza della Maginot farlo.

In ogni caso, nella sala di impatto c’era spazio solo per uno di loro, quindi cercare di salvare Zaveri sarebbe stato inutile. Nei momenti finali dell’episodio 5, si scopre anche che Morrow è profondamente fedele a Yutani perché sua nonna lo ha generosamente accolto e gli ha dato un nuovo braccio, sostituendo quello paralizzato e trasformandolo in un cyborg. Ha anche giurato di uccidere Boy Kavalier, insistendo con Yutani sul fatto che Prodigy non è affidabile. L’uso della forza sarà l’unico modo per recuperare quei campioni, dando vita a un violento scontro tra Prodigy e Weyland-Yutani guidato da un Morrow senza restrizioni nei futuri episodi di Alien: Pianeta Terra.

