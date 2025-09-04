Mercoledì – Stagione 2, parte 2, spiegazione del finale

La seconda parte della seconda stagione di Mercoledì di Netflix risponde ad alcune domande scottanti sul destino di Mercoledì, ma alla fine getta anche le basi per alcune trame importanti della terza stagione, lasciandoci con ancora più domande. Nel corso di quattro episodi, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) cerca di fare i conti con la morte imminente di Enid, scopre segreti di famiglia scioccanti e affronta nemici incredibilmente pericolosi. Alla fine, diventa chiaro che ci sono alcune persone di cui può fidarsi ciecamente, mentre altre potrebbero non essere così affidabili come sembravano inizialmente. SPOILER IN ARRIVO.

La trama di Mercoledì – Stagione 2, parte 2

Dopo la caduta dalla finestra di Willow Hill, grazie a Tyler Galpin, Mercoledì trascorre un periodo in coma dove incontra la sua nuova guida spirituale, il defunto preside Weems. Si scopre che sono parenti lontani, ma la domanda sul perché lui sia la sua guida spirituale non è nulla in confronto alle sfide che l’attendono. Mentre Mercoledì cerca di salvare Enid, si scopre che Enid non è un lupo mannaro normale, ma un Alfa, il che comporta una serie di sfide. Poi c’è Slurp, che sta lentamente tornando alla sua vecchia identità mangiando un cervello dopo l’altro. Nel frattempo, la prigioniera che Mercoledì ha salvato dalle segrete di Willow Hill si rivela essere Francoise, la madre di Tyler, la cui morte è stata anch’essa inscenata da Augustus Stonehearst.

Si ricongiunge con Tyler, che sta lottando con le conseguenze dell’aver ucciso il suo padrone. Inoltre, si scopre che Slurp, alias Isaac Night, è il fratello di Francoise e ha un conto in sospeso con la famiglia Addams. A peggiorare le cose per la scuola, si scopre che il preside Dort ha forti legami con la setta Morning Song e ha lavorato segretamente per truffare Hester Frump e sottrarle la sua fortuna. Mentre Ajax e Bianca cercano di salvare sua madre, Gabrielle, Mercoledì interviene per aiutarli, mentre i suoi problemi peggiorano di minuto in minuto.

Françoise e Isaac sono morti? Thing torna dagli Addams?

Il finale rivela che trent’anni fa Isaac Night ha cercato di salvare sua sorella rimuovendo il suo lato Hyde e trasformandola in una Normie. Ha costruito un dispositivo nella Torre di Iago, ma per alimentarlo ha usato Gomez Addams, che aveva gli stessi poteri di suo figlio. Quello che Isaac non ha detto a Gomez è che avrebbe prosciugato tutto il suo potere e forse lo avrebbe persino ucciso nel processo. Questo ha portato Morticia Morticia (Catherine Zeta-Jones) a tagliargli la mano, sabotando l’esperimento e salvando la vita di Gomez, ma uccidendo Isaac nel processo. Ora Isaac è tornato quello di un tempo ed è pronto a ripetere l’esperimento. Questa volta intende usare Pugsley. Sa che la famiglia Addams cercherà di fermarlo, quindi attira Mercoledì nel bosco e la seppellisce viva sotto l’albero dei teschi.

Si scopre anche che Thing è la mano di Isaac, che Morticia gli ha tagliato tanti anni fa, animata dai poteri elettrici di Gomez. Ora, Isaac ricuce Thing al suo braccio, il che non solo lo rende fisicamente integro, ma gli restituisce anche i suoi poteri di controllo sulle cose. Mercoledì viene salvata grazie a Enid, e anche i suoi genitori arrivano per aiutare. Mentre Gomez viene mandato a chiamare la polizia, Morticia e Mercoledì cercano di salvare Pugsley. Ciò che gioca a loro favore è il tradimento che Tyler subisce. Egli credeva che la loro missione fosse quella di rimuovere il lato Hyde di sua madre e salvarla. Non ha mai voluto rimuovere il proprio, ma sembra che sua madre avesse un’idea diversa. Lei e Isaac hanno cospirato per mettere Tyler sul tavolo operatorio.

Questo lo fa arrabbiare, e Mercoledì se ne accorge, motivo per cui, invece di ucciderlo, rompe il suo legame, liberandolo. Tyler, arrabbiato, si trasforma in Hyde, distraendo Francoise, che a sua volta si trasforma in Hyde per combatterlo. La loro lotta li porta fuori dalla Torre e sul tetto di altri edifici, con Francoise che alla fine rimane appesa al cornicione. Mentre Tyler cerca di salvarla, lei si lascia andare, cade sulla cima di una statua e viene trafitta a morte. Nel frattempo, Mercoledì e Morticia liberano Pugsley, che è un po’ scosso, ma è vivo. Lo shock di aver perso sua sorella rende Isaac ancora più arrabbiato, e lui attacca gli Addams. Mercoledì non indietreggia, poiché intende tagliargli di nuovo la mano e liberare Thing.

Tuttavia, i poteri di Isaac sono troppo forti per essere contrastati e, alla fine, spetta a Thing decidere se risparmiarla o ucciderla. Gli Addams chiamano Thing, sapendo che non si è fuso nuovamente con Isaac, ma rimane un’entità a sé stante. Mentre Isaac ride dei loro tentativi di parlare con la sua mano, si rende presto conto di essersi sbagliato quando Thing inizia ad agire di propria volontà. Attacca Isaac e alla fine gli strappa il cuore meccanico dal petto, uccidendolo ancora una volta. Questa volta in modo definitivo. Quando Isaac muore, la Cosa si stacca dal suo corpo, spezzando i fili che la legavano al suo proprietario originale, e torna dagli Addams, che sono la sua vera famiglia.

La signorina Capri è una Hyde? Cosa succede a Tyler?

All’inizio della stagione, Tyler pensava di essere solo. Il suo padrone si era rivelato un malvagio manipolatore, che lui aveva ucciso quando ne aveva avuto l’occasione. Ma senza di lei, ora è senza scopo e anche il suo corpo inizia a cedere. Le cose cambiano quando sua madre si presenta e, sebbene non sia l’immagine perfetta di una madre ideale, è tutto ciò che ha. Quando lei diventa la sua padrona, il rischio di morire scompare, ma poi si scopre che sua madre non vuole più che lui sia Hyde. Lei vede questa condizione, proprio come gli altri. Mentre Tyler vede il potere nell’essere Hyde, sua madre vede semplicemente un mostro. Alla fine, questo porta alla lotta tra loro e, mentre lei cade verso la morte, Tyler non può fare altro che guardare impotente.

Qualunque felicità abbia ottenuto dopo essersi riunito con sua madre viene cancellata di nuovo e, avendo perso entrambi i genitori e con l’intera città di Jericho che lo odia e lo teme, non gli è rimasto nessuno. O almeno così crede. Mentre visita la tomba dei suoi genitori, Tyler viene accolto dalla signorina Isadora Capri. Lei gli dice che può aiutarlo e, all’inizio, lui pensa che lei voglia diventare la sua padrona, come tutti gli altri che volevano controllarlo e costringerlo a fare ciò che volevano. Tuttavia, lei gli offre qualcosa di molto meglio. Quando Tyler le chiede cosa ci guadagna, soprattutto considerando che lei è un lupo mannaro, lei rivela che suo padre era un Hyde. Questo significa che anche lei ha sangue Hyde, il che la renderebbe una creatura piuttosto unica, poiché potrebbe essere sia una Hyde che una licantropa.

Probabilmente, il suo lato Hyde non è ancora stato sbloccato, motivo per cui Tyler non riusciva a percepirlo. L’esatta natura della sua identità di Emarginata rimane avvolta nel mistero, ma lei offre qualcosa di concreto a Tyler. Gli offre un branco, una nuova famiglia in cui farà parte di qualcosa di più grande senza avere un padrone. Queste persone saranno come lui, avranno vissuto ciò che ha vissuto lui e non saranno interessate a dominarlo e sfruttarlo. Non avendo più nulla da perdere e nulla per lui a Jericho, Tyler decide di unirsi alla signorina Capri e parte con lei verso un futuro più promettente.

Cosa succede a Enid? Tornerà alla forma umana?

Per Enid si verifica un importante sviluppo quando viene rivelato che lei è un’Alpha. Questo significa che è più potente di quanto si immaginasse, ma comporta anche alcuni svantaggi. Una regola importante che deve seguire è che, in quanto Alpha, non può trasformarsi in un lupo mannaro durante la luna piena. Se ciò accadesse, rimarrebbe bloccata nella sua forma di lupo mannaro per sempre, o almeno così dicono le regole. Per aiutarla, Miss Capri le dice di chiudersi in una gabbia per lupi e di mantenere la calma per non trasformarsi. Ma poi Agnes arriva con la notizia che Mercoledì è stata sepolta viva da Isaac, e lei non ha altra scelta che aiutare la sua amica. Poiché Mercoledì è sepolta in profondità, è impossibile per Agnes ed Enid tirarla fuori con le loro mani.

Così, Enid si trasforma in un lupo mannaro e scava rapidamente la tomba per salvare Mercoledì. Tuttavia, lo fa in una notte di luna piena, il che significa che ora non può tornare alla sua forma umana. Mentre Mercoledì va a salvare Pugsley, manda Agnes dietro a Enid per tenerla d’occhio. Quando tutto il caos con Isaac, Francoise e Tyler è risolto, Agnes torna con notizie su Enid. Si scopre che è fuggita verso nord, avendo apparentemente accettato il suo destino di lupo solitario. È anche in pericolo a causa di altri lupi mannari che cercheranno di ucciderla, quindi cercherà di rimanere nascosta il più possibile.

Tuttavia, Mercoledì ha promesso che l’avrebbe cercata, quindi invece di tornare a casa per l’estate, si unisce allo zio Fester per seguire le sue tracce, trovarla e aiutarla. Sebbene il destino di Enid sembri ormai segnato, se c’è una persona in grado di riportarla alla sua forma originale, quella persona è Mercoledì, determinata a salvare la sua amica e a ripagare la sua gratitudine per il sacrificio aiutandola. Resta da vedere quanto di Enid rimarrà nel lupo mannaro quando Mercoledì finalmente la troverà. Enid la riconoscerà come sua amica o il suo lato licantropo prenderà il sopravvento trasformando Wednesday in un nemico o, peggio, in una preda?

Mercoledì riacquista i suoi poteri? Cosa è successo alla zia Ophelia?

Un grave problema si presenta per Mercoledì quando perde i suoi poteri dopo averli usati troppo, senza supervisione. Trascorre l’intera stagione tormentata dalla sua ultima visione della morte di Enid e incapace di avere altre visioni, soprattutto quando ne ha disperatamente bisogno. Scopre di non essere la prima vittima di questa afflizione. Anche la sorella di sua madre, Ophelia, aveva lo stesso problema e, sebbene avrebbe potuto aiutare Mercoledì a comprendere i suoi poteri, non si vede da circa un decennio, da quando è fuggita da Willow Hill. Il problema delle visioni di Mercoledì viene risolto alla fine, quando fa pace con sua madre e rimuove la barriera emotiva che la tratteneva.

La sua guida spirituale, Weems, l’aveva avvertita che il conflitto con sua madre le aveva creato un blocco spirituale e le impediva di canalizzare i suoi poteri. Alla fine, però, seppellisce l’ascia di guerra, soprattutto dopo che Morticia le dà il diario di Ophelia nella speranza che la aiuti a capire i suoi poteri. Mentre legge il libro, arriva a una parte in cui Ophelia ha disegnato la sua immagine, e toccando quella pagina ha una visione. Vede zia Ofelia in una prigione sotterranea, ma ciò che non vede è che questa prigione si trova nella casa di sua nonna, Hester Frump.

Si scopre che la nonna ha tenuto prigioniera la figlia minore per tutto questo tempo e ha tenuto segreta a tutti la verità sulla sua situazione. Tuttavia, sembra che questo non abbia avuto alcun effetto sui poteri di Ophelia, il che fa chiedere se la visione che Mercoledì ha avuto fosse sua o se fosse Ophelia che usava i suoi poteri per mostrare alla nipote dove si trovava. Ciò che rende la situazione ancora più inquietante è che quando Hester apre la cella, Ophelia ha scritto una frase con il proprio sangue sul muro. Dice: “Mercoledì deve morire” e, considerando quanti pericoli attendono Mercoledì, questa profezia non promette nulla di buono per la protagonista.