Newtopia: quanti episodi avrà e quando ci sarà il finale

L’ultimo K-drama di Prime Video, Newtopia, è uscito il 7 febbraio 2025 e il pubblico potrebbe chiedersi quanti episodi avrà lo show e quando andrà in onda il finale di stagione. Uno dei più attesi K-drama del 2025, Newtopia vede protagonisti Jisoo dei Blackpink e Park Jung-min di Hellbound. Visto il successo dei drammatici coreani sugli zombie di Netflix, come Sweet Home, Kingdom e All of Us Are Dead, non sorprende che altre piattaforme di streaming e reti televisive stiano cercando di replicare il successo di Netflix in quel genere.

Scritto da Han Jin-won e Ji Ho-jin, Newtopia è incentrato su Lee Jae-yoon, un soldato dell’esercito, e la sua ragazza, Kang Young-ju. Dopo un malinteso, la coppia decide di porre fine alla loro relazione. Durante la loro rottura, tuttavia, diverse persone a Seoul vengono infettate da un misterioso virus zombie e Jae-yoon e Young-ju si ritrovano ai lati opposti di Seoul durante la crisi. Anche se Young-ju e Jae-yoon non stanno più insieme, lei parte alla ricerca di lui, affrontando l’infestazione di zombie per riuscirci.

Powered by

Newtopia avrà otto episodi

Gli episodi di Newtopia dureranno un’ora ciascuno

Come altri K-drama, Newtopia avrà un numero di episodi piuttosto standard, con otto puntate. Mentre i K-drama trasmessi dai canali coreani di solito hanno da 16 a 22 episodi, quelli prodotti dalle piattaforme di streaming tendono ad avere serie più brevi. Probabilmente perché i programmi televisivi con pochi episodi sono più facili da guardare in un’unica volta rispetto a quelli con molti episodi. Fortunatamente, gli episodi del K-drama sugli zombie avranno ciascuno una durata di circa un’ora, quindi gli spettatori potranno comunque gustarsi ogni episodio. Anche il programma di uscita di Newtopia sarà d’aiuto, poiché non uscirà tutto in una volta.

Newtopia uscirà ogni venerdì

I nuovi episodi di Newtopia saranno pubblicati ogni venerdì su Prime Video alle 06:00 ET, 20:00 KST

Dopo la prima visione dei primi due episodi di Newtopia il 7 febbraio, il K-drama passerà a una programmazione di un episodio a settimana. Rispetto ad altri K-drama che hanno una programmazione settimanale, le prime visioni dei nuovi episodi di Newtopia sono un po’ diverse. La maggior parte dei K-drama con questo formato rilascia due episodi alla volta, mentre solo un capitolo di Newtopia uscirà settimanalmente. Fortunatamente, questo significa che la serie durerà più a lungo, dandole più tempo per prendere piede.

Per il pubblico sudcoreano, Newtopia sarà disponibile in streaming su Coupang Play ogni venerdì alle 20:00 KST. Il pubblico internazionale, compreso quello statunitense, potrà guardare lo zombie K-drama in streaming su Prime Video ogni venerdì alle 06:00 ET. Questo programma dovrebbe continuare senza interruzioni fino al finale del K-drama a marzo.

Quando uscirà il finale di Newtopia

L’episodio finale di Newtopia uscirà il 21 marzo 2025

In base al programma di uscita settimanale, la data di trasmissione dell’episodio finale di Newtopia è facile da determinare. Con i restanti sei episodi che verranno pubblicati settimanalmente su Prime Video dopo i primi due, l’episodio finale di Newtopia uscirà venerdì 21 marzo 2025 alle 20:00 KST o alle 06:00 ET. Finora non si sa come potrebbe finire Newtopia o se la storia continuerà in una seconda stagione. Il futuro del K-drama dovrebbe diventare più chiaro man mano che la storia prende il via. Di seguito è riportato il calendario completo delle uscite del nuovo K-drama:

Episodi e date di uscita di Newtopia

Episodio 1 – Venerdì 7 febbraio 2025

Episodio 2 – Venerdì 7 febbraio 2025

Episodio 3 – Venerdì 14 febbraio 2025

Episodio 4 – Venerdì 21 febbraio 2025

Episodio 5 – Venerdì 28 febbraio 2025

Episodio 6 – Venerdì 7 marzo 2025

Episodio 7 – Venerdì 14 marzo 2025

Episodio 8 – Venerdì 21 marzo 2025

Cosa aspettarsi da Newtopia

Newtopia presenterà diverse scene d’azione

Sebbene Newtopia sia incentrato principalmente sugli zombie, è anche una storia d’amore. In quest’ottica, il K-drama combinerà probabilmente la fantasia con una commovente storia d’amore tra Young-ju e Jae-yun. Dato che Young-ju abbandona tutto e mette in pericolo la propria vita per salvare l’uomo che ama, la coppia finirà probabilmente per stare insieme, ammesso che entrambi sopravvivano all’epidemia di zombie. Ma prima di arrivare a lui, potrebbe dover affrontare alcune sfide e forse trovare degli alleati con cui collaborare per avere successo. In alternativa, il fantasy K-drama potrebbe avere una traiettoria diversa.

Poiché i K-drama sugli zombie di solito non sono così semplici, ci saranno probabilmente alcuni ostacoli lungo il percorso. O Young-ju o Jae-yun potrebbero finire per essere infettati e l’altra persona potrebbe dover cercare una cura. È anche probabile che il virus zombie in Newtopia possa essere la fonte di una cospirazione che i personaggi principali dovranno risolvere. Dopotutto, infezioni come queste hanno sempre una fonte. Ma in definitiva, Newtopia è una storia d’amore su una donna che fa di tutto per l’amore della sua vita, quindi il K-drama probabilmente si concentrerà prima su di loro.