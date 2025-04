Shōgun – stagione 2: al via le riprese della seconda stagione

Gina Balian, President, FX Entertainment, ha annunciato che le riprese della seconda stagione di Shōgun, la serie drama di successo mondiale di FX e Disney+ basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, inizieranno a gennaio a Vancouver. Shōgun, il titolo più visto nella storia di FX, è prodotto da FX Productions.

Rachel Kondo e Justin Marks, creatori della serie televisiva, hanno di recente terminato i lavori nella writers’ room dedicata alla creazione di un capitolo completamente nuovo rispetto alla prima stagione, che era un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell.

Nella prima stagione, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) ha lottato per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzavano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea è stata trovata abbandonata in un villaggio vicino, il suo pilota inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) ha condiviso con Toranaga segreti strategici che hanno ribaltato le sorti del potere in suo favore per vincere una guerra civile destinata a segnare un secolo.

La seconda parte di Shōgun è ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione e porta avanti la saga ispirata a fatti storici di questi due uomini provenienti da mondi diversi, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati.

Marks e Kondo sono gli executive producer insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell e Michael De Luca. Hiroyuki Sanada, di ritorno nei panni di “Toranaga”, è stato promosso al ruolo di executive producer della seconda stagione. Cosmo Jarvis riprenderà a sua volta il ruolo di “Blackthorne” e sarà co-executive producer.

La prima stagione di Shōgun ha vinto 18 premi Emmy, stabilendo il record per il maggior numero di premi Emmy vinti da una sola stagione di una serie. È stata la prima serie di FX a vincere il premio nella categoria Miglior serie drama. Hiroyuki Sanada è diventato il primo attore giapponese a vincere un Emmy nella categoria Miglior attore protagonista in una serie drama, mentre Anna Sawai è entrata nella storia come la prima attrice di origine asiatica a vincere come Miglior attrice protagonista nella stessa categoria. La serie, diventata un fenomeno globale, ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui il Golden Globe Award nella categoria Miglior serie televisiva – Drama, AFI TV Program of the Year, e, tra gi altri, i premi più prestigiosi di SAG, WGA, DGA, PGA, TCA, the Independent Spirit Awards.