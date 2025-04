The Handmaid’s Tale – Stagione 6, Episodio 6: la spiegazione del finale

L’episodio 6 di The Handmaid’s Tale è finalmente disponibile, ed ecco spiegato tutto ciò che accade durante il finale, compreso il motivo per cui Nick (Max Minghella) fa quella scelta scioccante. Come noto, per tutta la stagione finale, la storia si è sviluppata fino a un grande attacco Mayday, che si spera possa abbattere diversi comandanti di Jezebel. Mentre l’attacco si avvicina, l’episodio 6 vede comparire un grosso ostacolo e questa volta è tutta colpa di Nick.

L’episodio 5 della sesta stagione di The Handmaid’s Tale aveva mostrato June e Moira tornare a Gilead, nel tentativo di avvertire le donne di Jezebel’s dell’imminente attacco. Purtroppo le cose vanno male quando sono costrette a uccidere una guardia. Le due salgono poi sull’auto del comandante Lawrence, che si prepara a farli uscire di nascosto da Gilead. L’episodio 6 riprende da Lawrence che porta avanti questo compito, arruolando l’aiuto di Nick per far uscire di nascosto il duo. Tuttavia, le cose vanno terribilmente male quando l’Alto Comandante Wharton fa visita a Nick, cambiando per sempre i piani di Mayday.

Perché Nick ha rivelato il piano di Jezebel al Comandante Wharton

Mentre cerca di portare June fuori da Gilead, Nick deve parlare con il comandante Wharton. Wharton è venuto a conoscenza del fatto che Nick si trovava da Jezebel e si confronta con il genero sul periodo trascorso da Jezebel e sulle sue attività sospette. Nick è con le spalle al muro in questa conversazione e sapere che June è in macchina peggiora ulteriormente la sua situazione. La fine della loro conversazione non si vede, e June decide di chiedere l’aiuto di Serena Joy per fuggire. Più tardi, però, June scopre che Nick ha parlato al Comandante Wharton del piano di Mayday’s Jezebel.

Più tardi ancora, June e Nick sono costretti a nascondersi nell’armadio di Serena Joy, che ha una conversazione con il Comandante Wharton. June e Nick sentono quest’ultimo dire a Serena Joy di essere a conoscenza del piano, spiegando che Nick gli ha parlato dell’attacco. June si sente chiaramente tradita, ma Nick molto probabilmente si sentiva come se non avesse altra scelta. Il Comandante Wharton gli stava addosso e, se fossero state svelate altre bugie, avrebbe potuto finire sulla Barriera. Questo spiega anche il motivo per cui ha voluto fuggire a Parigi, sperando di andarsene prima che venissero scoperti ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento.

June aveva davvero intenzione di andare con Nick a Parigi?

Quando Nick e June si riuniscono la mattina dopo, Nick è dunque ovviamente agitato. Implora June di andare con lui a Parigi, spiegandole che ha già i documenti. Mentre June fa domande, appare però il comandante Wharton, che interrompe la conversazione. June e Nick devono nascondersi nell’armadio e lei scopre il tradimento di Nick prima che la loro conversazione possa finire. Anche se June non fosse stata a conoscenza del coinvolgimento di Nick nella rivelazione del piano Mayday, probabilmente non sarebbe andata a Parigi con lui. Andare con lui significava lasciarsi alle spalle Luke, Nicole, Moira, sua madre e tutti gli altri. Significherebbe anche rinunciare al suo piano di salvare Hannah da Gilead, che è stato il suo obiettivo principale in tutto The Handmaid’s Tale.

L’amore tra June e Nick sembra finito per sempre

Nel corso di The Handmaid’s Tale, il triangolo amoroso tra June, Luke e Nick è stato una delle trame principali, con i fan che si chiedevano quale personaggio June avrebbe scelto come suo compagno. Sebbene si sia riunita a Luke, June ama chiaramente ancora Nick, come dimostra la scena di sesso che hanno avuto nell’episodio 6. La richiesta di Nick a June di andare a Parigi con lui è stata un ulteriore segno che la loro relazione potrebbe essere ancora in corso, e il fatto che June non l’abbia immediatamente respinta lo rende ancora più vero. Tutto questo, però, prima che June scoprisse il tradimento di Nick.

Ora che Nick ha tradito June, molto probabilmente la loro relazione si può considerare finita per sempre. Nick ha compromesso la grande possibilità di June di danneggiare Gilead e salvare Hannah, e questo è un fatto che lei non è disposta a perdonare. Nick è una delle poche persone di Gilead di cui June poteva fidarsi. Tuttavia, quella fiducia è stata ora infranta, il che significa che nemmeno lei ha un’utilità strategica per lui. La confessione di Nick è stata fatta per salvare se stesso e probabilmente non sarà in grado di recuperare il rapporto con June dopo un tradimento così grande.