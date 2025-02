Le 10 migliori serie tv coreane romantiche

Man mano che i K-drama (serie tv coreane) diventano sempre più popolari nel mondo, il pubblico può vivere storie uniche, conoscere nuove culture e, soprattutto, alcuni dei migliori romanzi televisivi. Il seguente elenco comprende i 10 migliori K-drama (serie tv coreane) più romantici che faranno credere in amore qualsiasi spettatore. Queste storie si distinguono per la loro dolcezza, il realismo e la rappresentazione dell’amore e delle relazioni.

I K-drama, o drama coreani, sono serie televisive realizzate in Corea del Sud. A partire dagli anni ’90, i media e la cultura pop coreani si sono diffusi in Occidente, offrendo al pubblico contenuti coreani completamente nuovi, dai gruppi K-pop come i BTS ai K-drama come quelli presenti in questa lista. Sebbene i K-drama possano essere di qualsiasi genere, come Squid Game, che è una serie horror/drammatica, la maggior parte dei K-drama ha un elemento romantico e si concentra molto sulle relazioni di ogni tipo. I K-drama romantici sono tra i più popolari tra il pubblico statunitense e non solo per i loro temi positivi e la capacità di rappresentare accuratamente l’esperienza umana.

10 Venticinque e ventuno (Twenty-Five Twenty-One) Venticinque e ventuno (Twenty-Five Twenty-One) è un K-drama storico uscito nel 2022. La serie segue le vite romantiche e i legami di cinque diversi personaggi interpretati da Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Kim Ji-yeon, Choi Hyun-wook e Lee Joo-myung. Ambientato in due linee temporali, nel 1998 e nel 2021, lo show esplora gli effetti della crisi del FMI o della crisi finanziaria coreana verificatesi alla fine degli anni ’90. Nel complesso, la serie non è solo romantica, ma anche molto nostalgica e sentimentale. Ha una bella atmosfera anni ’90 e la sua attenzione alla classe e alle difficoltà finanziarie la rende riconoscibile da un vasto pubblico. Twenty Five Twenty One è attualmente in streaming su Netflix. Venticinque e ventuno (Twenty-Five Twenty-One) in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





9 Happiness Happiness è un thriller K-drama uscito nel 2021. Interpretato da Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin, la serie è ambientata in un mondo in cui un nuovo trattamento farmacologico ha portato a una malattia nota come virus Lytta che trasforma gli esseri umani in zombi. I protagonisti romantici di Happiness sono una donna ambiziosa e intelligente nelle forze di polizia e un detective onesto che lavora duramente per proteggere le persone che ama. Questa serie mette alla prova il romanticismo, poiché gli zombi e i disordini politici mettono in pericolo i protagonisti, ma fornisce comunque quell’esplosione di gioia che deriva da una dolce storia d’amore. Happiness in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





8 It’s Okay To Not Be Okay It’s Okay To Not Be Okay è un drama romantico coreano uscito nel 2020. Racconta la storia di una scrittrice di libri per bambini che soffre di disturbo antisociale di personalità (Seo Yea-ji) e torna nella sua città natale per inseguire la sua cotta, un infermiere di un reparto psichiatrico (Kim Soo-hyun) che ha dedicato la sua vita alla cura del fratello autistico. Con il suo focus sulla salute mentale e sulle relazioni amorevoli e comprensive, It’s Okay To Not Be Okay è stato il K-drama più popolare nel genere romantico su Netflix nel 2020. Il suo equilibrio tra temi cupi e amore incrollabile lo distingue dagli altri romanzi popolari. It’s Okay To Not Be Okay in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





7 Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo è un K-drama sportivo sul tema del passaggio all’età adulta, uscito nel 2016-2017. Con Lee Sung-kyung nel ruolo principale e Nam Joo-hyuk come partner romantico, la serie racconta la storia di una giovane donna determinata a diventare una famosa sollevatrice di pesi che, a scuola, si innamora del fratello maggiore della sua migliore amica. Una storia molto più leggera, Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo è perfetta per chi cerca un drama coreano edificante ambientato al liceo. I temi della determinazione e della crescita la rendono una storia commovente. in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





6 What’s Wrong With Secretary Kim? What’s Wrong With Secretary Kim? è una commedia romantica K-drama uscita nel 2018. Interpretata da Park Seo-joon e Park Min-young, la serie segue un uomo d’affari la cui vita viene sconvolta quando la sua segretaria, molto intelligente e capace, lascia il lavoro. Determinati a farla restare, l’uomo d’affari e la segretaria formano un nuovo legame che si trasforma in amore man mano che imparano a conoscersi meglio e a guarire i loro traumi passati. Per chi ama i drammi coreani sull’innamoramento del capo, What’s Wrong With Secretary Kim? è la scelta perfetta. Inoltre, ha un sano mix di commedia e argomenti seri. What’s Wrong With Secretary Kim? in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





5 Business Proposal Proposta d’affari è una commedia romantica K-drama basata su un webtoon uscito nel 2022. Segue una giovane donna (Kim Se-jeong) che va ad un appuntamento al buio al posto della sua amica e scopre che il suo appuntamento è in realtà il suo capo (Ahn Hyo-seop). Da lì, la coppia entra in una finta trama di appuntamenti per evitare le pressioni dei loro genitori. Con identità false e molti segreti, Business Proposal è un film divertente, particolarmente adatto a chi ama le storie di appuntamenti finti. È spensierato e divertente. Business Proposal in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:





4 Descendants Of The Sun I discendenti del sole è un K-drama d’azione uscito nel 2016. La serie parla di un medico (Song Hye-kyo) e di un soldato (Song Joong-ki) che si innamorano in piena guerra. Sebbene abbiano visioni della vita molto diverse a causa delle loro occupazioni, i due imparano a capirsi e a formare un legame indissolubile. A differenza di altri K-drama romantici, Descendants Of The Sun ha un’ambientazione più intensa e cupa ed esplora temi importanti che riguardano la guerra e la vita umana. Ha vinto diversi premi ed è molto apprezzato in Corea.

3 Crash Landing On You Crash Landing On You è un K-drama commedia romantica uscito nel 2019-2020. Interpretata da Hyun Bin e Son Ye-jin, la serie segue una ricca ereditiera che parte per un viaggio in parapendio e, a causa di un improvviso tornado, rimane accidentalmente bloccata in Corea del Nord. Lì incontra una guardia gentile disposta a proteggerla e ad aiutarla a tornare in Corea del Sud. Spinta insieme da circostanze casuali, questa serie offre una storia d’amore toccante intrecciata con la commedia e un po’ di pericolo.

2 One Spring Night One Spring Night è un drama romantico sudcoreano uscito nel 2019. Parla di una bibliotecaria (Han Ji-Min) e di un padre single (Jung Hae-in) che sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra ma non possono stare insieme a causa delle loro attuali relazioni e dello stigma sociale. Nonostante ciò, i due non riescono a smettere di pensare l’uno all’altra e devono fare dei sacrifici per seguire il proprio cuore. One Spring Night è una storia toccante e importante su come essere fedeli a se stessi e inseguire la felicità. Con i suoi temi di pregiudizio e difficoltà, è una storia che esplora i molti alti e bassi del romanticismo.