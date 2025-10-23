HomeSerie TvNews

James Gunn fornisce aggiornamenti sul trailer della serie più attesa del 2026 della DCU

Di Redazione

-

Lanterns 2026
Lanterns - Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto della serie - Cortesia di Max

Il franchise DC Universe ha concluso la sua corsa nel 2025, dopo l’uscita del film Superman di James Gunn e il completamento della seconda stagione di Peacemaker su HBO Max. Il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” è ben lungi dall’aver finito di introdurre alcuni dei suoi più grandi eroi e cattivi nel reboot, poiché il Green Lantern Corps è uno di questi.

La serie TV Lanterns della HBO ha terminato la produzione e quando Gunn è stato chiesto da BobaTalks quando il mondo potrà vedere per la prima volta il dramma DCU, ha confermato di aver “visto l’anteprima” della serie. Tuttavia, il co-CEO della DC Studios ha aggiunto: “Penso almeno per quanto riguarda la situazione attuale. Ma non ho idea… di quando sia prevista la messa in onda. Con HBO, il marketing è molto diverso rispetto al cinema”.

La serie sarà incentrata su John Stewart e Hal Jordan, due dei membri più famosi del Green Lantern Corps della DC, interpretati rispettivamente da Aaron Pierre e Kyle Chandler. Mentre Hal ha fatto il suo debutto live-action nel 2011 in Green Lantern con Ryan Reynolds, la serie HBO sarà la prima volta che John verrà utilizzato al di fuori dei fumetti e dell’animazione.

Inizialmente prevista come originale HBO Max, la serie è stata rielaborata per essere trasmessa su HBO quando è stata acquistata per otto episodi il 25 giugno 2024. Questo sarà il primo programma televisivo DCU a ricevere il trattamento HBO, dopo The Penguin dell’universo The Batman di Matt Reeves, che esiste come Elseworlds.

Incentrata su Hal, un veterano Lanterna Verde, e John, che inizia il suo viaggio nella serie, HBO descrive Lanterns come “due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”. Chris Mundy è co-creatore della serie e ne è lo showrunner, con Damon Lindelof e Tom King come produttori esecutivi.

La serie TV Lanterns introdurrà anche uno dei cattivi più famosi della tradizione degli Emerald Knights, dato che è stata confermata la partecipazione di Sinestro, interpretato da Ulrich Thomsen. Nathan Fillion, che ha debuttato come Guy Gardner in Superman, è stato confermato per il ritorno nella prossima serie.

Sebbene la prima sia prevista per il 2026, Lanterns non ha ancora una data di uscita da parte della HBO.

ALTRE STORIE

