Outer Range – stagione 2, la spiegazione del finale: chi vive, muore e salta nel buco?

Non esiste un’altra serie attualmente in onda che sia simile a Outer Range. Questa serie originale di Prime Video combina gli splendidi paesaggi e la cultura western di Yellowstone con l’alta complessità di show come Lost per creare un racconto assolutamente sconvolgente che dobbiamo ancora comprendere appieno. Dopo un’impressionante stagione d’esordio, Outer Range torna con una seconda stagione che ci offre ancora più domande da digerire. John Brolin guida questa serie, sia come protagonista che come produttore esecutivo (e ora anche regista), interpretando il ranchero Royal Abbott che viaggia nel tempo e cerca di scoprire i segreti sepolti nella sua terra. Francamente, ci si chiede come si possano tenere in ordine tutte queste linee temporali, ma faremo del nostro meglio per cercare di spiegare cosa è successo nel finale della seconda stagione, “La fine dell’innocenza“.

Cosa è successo nella seconda stagione di Outer Range?

La seconda stagione inizia con Royal che rivela alla moglie Cecilia (Lili Taylor) la verità su di sé e sul pascolo occidentale, prima di iniziare la ricerca della nipote scomparsa, Amy (Olive Elise Abercrombie), e di salvare la loro terra dalle mani avide di Wayne Tillerson (Will Patton). Ma quella che sembra la classica baracconata di Yellowstone si trasforma in molto di più. Nel corso della seconda stagione, scopriamo che lo sceriffo in carica Joy Hawk (Tamara Podemski) è stato trasportato nel 1882, Perry Abbott (Tom Pelphrey) è tornato indietro nel tempo fino al 1984 e Amy è stata rapita da sua madre Rebecca (Monette Moio) per ripicca nei confronti di Perry e dei suoi suoceri. Rhett (Lewis Pullman) e Maria (Isabel Arraiza), che stavano per lasciare Wabang per sempre, sono rimasti nei paraggi dopo aver saputo della scomparsa di Amy, mentre Billy Tillerson (Noah Reid) è rimasto in condizioni critiche dopo essere stato colpito da Royal. Inoltre, Autumn (Imogen Poots), che Royal scopre essere in realtà una Amy più vecchia, vive con gli Abbott dopo il suo precedente conflitto con Royal.

Il finale di stagione, “La fine dell’innocenza”, vede Royal e Cecilia in competizione con Autumn e Luke Tillerson (Shaun Sipos) mentre cercano di recuperare Amy dalla madre. Purtroppo, gli Abbott arrivano troppo tardi e Autumn e Luke la rapiscono prima di riportarla al pascolo ovest degli Abbott. Capendo che Autumn sta per gettare Amy nella buca (assicurandosi così la propria esistenza), Royal chiama Joy, tornata dal 1886, a intervenire. Pur arrestando Luke, Joy non riesce a impedire ad Autumn di gettare Amy nella buca e spara ad Autumn, anche se non è fatale. Altrove, Rhett fa un accordo con la scienziata Nia Bintu (Yrsa Daley-Ward) dell’Università del Wyoming, promettendole che parlerà con suo padre dell’esame del pascolo occidentale (in cambio di una grossa somma, ovviamente).

Prima di tutto questo, Luke uccide accidentalmente Billy quando i due litigano per il posto che occupano al fianco di Autumn, con il risultato che Wayne, affranto dal dolore, dà fuoco alla sua casa e si getta nella buca. Non abbiamo idea di dove sia andato, ma poiché sa che Perry ha viaggiato nel tempo, è probabile che sia tornato indietro per sistemare qualcosa nel passato. A proposito di Perry, dopo essersi intrattenuto con un Royal più giovane (interpretato da Christian James), la versione più giovane di suo padre lo rimanda nel buco. Ma invece di tornare a casa, Perry torna agli eventi del primo episodio, “The Void“, dove impedisce al suo io più giovane di uccidere Trevor Tillerson (Matt Lauria). Sfortunatamente, questo lascia il suo io più giovane fuori guardia e Trevor uccide il Perry più giovane, lasciando il Perry più vecchio a smaltire il proprio corpo nel buco. “La fine dell’innocenza” si conclude con Royal (che ha quasi subito un ictus) che ha una visione in cui tutti i personaggi della sua vita cantano: “Il tempo è un fiume, Royal. Questo è il tuo destino“. Quando si sveglia, dice a Cecilia che tutto andrà bene prima di avere un’altra rapida visione di Autumn, che lo rassicura che questo è solo l’inizio.

Perry ha annullato l’intera serie o si trova in un’altra linea temporale?

Sono innumerevoli le domande che ci poniamo sul finale di Outer Range. Cosa significa “il tempo è un fiume”? Quando se n’è andato Wayne? Scopriremo cosa è successo ad Amy? Ma c’è una grande domanda che sovrasta tutte le altre: cosa diavolo ha appena fatto Perry? Gran parte del finale della seconda stagione di Outer Range è semplice. Royal non è stato in grado di impedire che Amy venisse gettata nella buca, Rhett si sta occupando del suo futuro con Maria e Wayne ha perso un po’ di lucidità, ma una cosa che non è ancora chiara è come le imprese di Perry nel viaggiare nel tempo influenzeranno il presente. Finora non abbiamo visto grandi cambiamenti. Nonostante la conoscenza del futuro da parte del Royal del passato, il Royal del presente è sempre lo stesso uomo. L’unico momento in cui qualcuno si è accorto che Perry stava giocando con il passato è stato quando Wayne, strafatto del minerale del tempo, ha visto attraverso gli occhi del suo giovane sé stesso del 1984 (interpretato da Daniel Abeles).

Quindi cosa succede? Come può Perry raccontare a suo padre tutto ciò che riguarda il suo futuro prima di tornare all’inizio della serie e riscriverla senza alcun effetto sulla storia principale? Finora sono state avanzate alcune teorie. Da un lato, potremmo trovarci in una situazione da Ritorno al futuro, in cui gli effetti di una manipolazione del passato non si realizzano completamente fino al ritorno del personaggio nel presente. Questo potrebbe essere il motivo per cui Royal non ricordava di aver salvato la vita di Joy da ragazzo finché lei non lo ha affrontato (per saperne di più, tra un minuto). Potrebbe anche essere che le avventure di Perry non siano ancora arrivate al presente. Poiché Joy è andata più indietro nel tempo, forse anche questo influisce sulla velocità con cui la storia/il tempo viene riscritto (se viene riscritto). Naturalmente, c’è un’altra possibilità importante: Perry potrebbe trovarsi in una linea temporale alternativa.

Molte storie trattano il concetto di viaggio nel tempo e di come questo possa produrre linee temporali alternative. Perry potrebbe muoversi in una linea temporale del tutto indipendente da quella in cui si svolge la storia principale, qualcosa di più simile alle varie diramazioni viste nel Loki della Marvel. Solo il tempo ci dirà se questo è il caso, ma dato l’inquietante canto “il tempo è un fiume” che Royal ha raccolto, potrebbe essere più probabile che il tempo sia effettivamente fluido. Forse, cambiando le cose nel passato, si raggiungerà il presente a valle.

Si può cambiare il passato o le cose sono sempre andate così?

Anche se tecnicamente non fa parte del finale, l’esperienza di viaggio nel tempo di Joy può avere un ruolo nella comprensione del finale della seconda stagione. Sebbene sia stata via solo per pochi giorni nel presente, Joy ha vissuto per quattro anni tra gli Shoshone del 1880. Mentre si trovava nel Wyoming 140 anni fa, ha cambiato il passato solo in piccola parte, ma ha finito per contribuire a un’idea ancora più grande. Una fotografia scattata con Joy può essere vista nel presente e implica che il cambiamento del passato, in effetti, cambia il presente e il futuro. Come tutto ciò funzioni è ancora un mistero, così come lo è il tempo che impiega a verificarsi, ma questo era il caso anche prima che Joy tornasse ufficialmente a casa.

Naturalmente, il cambiamento più importante è che Joy è il motivo per cui un Royal di nove anni (interpretato allora da Teaguen Arbogast) ha ucciso suo padre. Nella prima stagione, Royal rivela a Perry di aver ucciso suo padre, Levi Sumner (Brandon Stacy), in un incidente di caccia mentre cercava di abbattere un cervo. A conferma di ciò, nella prima stagione vediamo anche dei flash di memoria di Royal. Ma secondo “Ode to Joy”, non è affatto così che è andata. Joy era in fuga dopo aver ucciso un uomo che aveva tentato di violentare una ragazza Shoshone, e questo la mise nel mirino di Levi e del giovane Royal. Royal decise di risparmiarle la vita, ma quando Levi arrivò e chiese al figlio di sparare al guerriero nativo, il ragazzo sparò al padre. Sopraffatto dal dolore, Royal corse nei campi dove saltò in tempo nella buca e Joy lo seguì presto.

Mentre Royal è finito nel ranch degli Abbott nel 1968, Joy è tornata nel suo tempo solo pochi giorni dopo la sua scomparsa. L’aspetto affascinante è che è discutibile se si tratti di una retcon ufficiale volta a riscrivere il passato attraverso i viaggi nel tempo o se le cose siano sempre andate così. Il modo in cui Outer Range tratta i suoi personaggi che viaggiano nel tempo, non sono sempre i testimoni più affidabili. Autumn, che è una Amy più grande, ha viaggiato nel tempo e non ricorda nulla prima dei nove anni. Anche Royal aveva nove anni quando è saltato nella buca, ma ha conservato la memoria.

Ma la memoria di Royal è affidabile? Joy è stata davvero presente per tutto il tempo e Royal ha potuto ricordarlo solo quando si è trovato di fronte alla realtà? In “Inno alla gioia” punta ancora il fucile contro un cervo e spara ancora a suo padre mentre tecnicamente “caccia”. Potrebbe aver alterato la sua memoria a causa del trauma associato al parricidio? È del tutto possibile. Se la memoria di Royal era semplicemente alterata, forse il motivo per cui i cambiamenti di Perry nella linea temporale non sono stati percepiti (a differenza di quelli di Joy) è perché si trova in una linea temporale completamente nuova.

Amy è destinata a diventare autunnale, ma forse non deve esserlo per forza

Potrebbe essere difficile ipotizzare dove sia finito Wayne Tillerson, ma sappiamo che Amy è stata ritrovata in passato senza ricordare chi fosse. Resta da vedere se questa è l’ultima volta che vediamo la giovane Amy, ma sembra che la sua strada verso la trasformazione in Autumn sia stata tracciata. Ma se Perry riesce a tornare indietro e a cambiare il passato (e a impedire che Rebecca o Autumn prendano Amy), è possibile che Autumn, così come la conosciamo, cessi di esistere. Beh, non fisicamente, dato che Perry non è scomparso quando il suo personaggio più giovane è stato ucciso, ma potrebbe salvare Amy come la conoscevamo, invertendo così la “Fine dell’Innocenza”. Speriamo che Wayne non compaia nel passato come misterioso benefattore di Autumn, perché sarebbe un casino…

La seconda stagione di Outer Range ci lascia in definitiva con molte più domande che risposte. Il fatto che il tempo sia stato paragonato a un fiume rende tutto più confuso, poiché ora non è chiaro se il tempo sia fisso o fluido. Ma una cosa è certa: a prescindere dal fatto che gli Abbott salvino o meno la nipote, il mistero del tempo è la chiave di tutto. Qualunque sia il buco nel pascolo occidentale e qualunque cosa sia sepolta lì sotto, Royal e Cecilia devono occuparsene prima che le cose sfuggano ancora di più di mano.