Bono: Stories of Surrender, in arrivo il primo film disponibile in Apple Immersive Video

Apple Original Films ha presentato il trailer di Bono: Stories of Surrender, il nuovo documentario evento che offre un’esplorazione visiva lirica e audace dell’omonimo one-man show di Bono, in arrivo il 30 maggio su Apple TV+. Basato sull’autobiografia “Surrender: 40 canzoni, una storia” e dal tour teatrale che la accompagna, il film è prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, con la regia di Andrew Dominik.

“Bono: Stories of Surrender” è una vivida rivisitazione del one-man show di Bono, acclamato dalla critica, ”Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”, in cui Bono apre il sipario al racconto di una vita straordinaria: la sua famiglia, gli amici e la fede che lo ha sfidato e sostenuto, rivelando storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar. Oltre a filmati esclusivi e inediti degli spettacoli al Beacon Theatre, il film presenta performance live di Bono che esegue molti dei brani più iconici degli U2 che hanno segnato la sua vita e la sua eredità.

Apple Immersive Video

Su Apple Vision Pro, “Bono: Stories of Surrender (Immersive)” sarà il primo lungometraggio disponibile in Apple Immersive Video, uno straordinario formato multimediale registrato in 8K con audio spaziale per riprodurre un video a 180 gradi che pone gli spettatori sul palco con Bono e al centro della sua storia.

Jon Kamen e Dave Sirulnick di RadicalMedia (“Summer of Soul”, “Hamilton”, “David Byrne’s American Utopia”), vincitori di premi Oscar e Emmy, producono insieme a Plan B Entertainment (“F1”, “Moonlight”, “12 anni schiavo”) di Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, vincitori di premi Oscar®. Bono è produttore esecutivo insieme a Jennifer Pitcher (“Kiss The Future”) e Kelly McNamara (“V-U2 an Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas”).