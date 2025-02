Sì, è americano, ma John Lithgow è perfetto per il ruolo di Albus Silente nel remake di Harry Potter

John Lithgow, che interpreterà Silente nella prossimo serie tv di Harry Potter, infrangerebbe la tradizione, ma è più che in grado di interpretare il ruolo. Da quando Harry Potter è uscito per la prima volta come una serie di libri fantasy nel 1997, la popolarità della serie ha conquistato il mondo. Tuttavia, sono stati i film, usciti nel 2001, a rendere la serie un fenomeno globale, e a consolidare queste storie come parte fondamentale della cultura per la generazione di ragazzi che sono cresciuti guardandole e leggendole.

Tuttavia, una cosa che è rimasta costante in tutta la serie, nonostante la sua popolarità globale, è quanto sia distintamente britannica. Dall’inclusione di Privet Drive in un piccolo vicolo cieco britannico, alla magnifica Hogwarts situata da qualche parte tra le dolci colline del Regno Unito, questa serie è saldamente ambientata sull’isola britannica. E per rafforzare questo aspetto, i film hanno seguito una regola ferrea nel scegliere principalmente attori britannici e irlandesi per la maggior parte dei ruoli. Tuttavia, lo show di Harry Potter realizzato per la HBO ha scartato questa regola, se dobbiamo credere alla notizia che John Lithgow è in trattative finali per interpretare il ruolo di Silente.

Powered by

Il casting di Silente nel remake di Harry Potter potrebbe infrangere una regola fondamentale del cinema

I film di Harry Potter sono stati molto selettivi quando si è trattato di scegliere il cast

La regola ferrea che vigeva per i film di Harry Potter, secondo cui per la maggior parte dei ruoli si dovevano scegliere solo attori britannici e irlandesi, aiutava a catturare la magia e il mistero di quell’ambientazione e a mantenerla saldamente in quella location. Ma ora, se il casting viene aperto per un personaggio così fondamentale come Silente, si deve presumere che la serie prenderà in considerazione altri attori, scartando del tutto questa regola. Nonostante ciò, la serie sarà girata nel Regno Unito e, considerando che i ruoli principali di Harry, Ron ed Hermione dovrebbero essere tutti interpretati da bambini, ha più senso scegliere attori locali.

Tuttavia, per quanto riguarda tutti gli altri, sembra che le regole che riguardano gli attori britannici e irlandesi siano state allentate. E anche se questo potrebbe cambiare il tono dello show e introdurre la possibilità che lo show risulti meno distintamente britannico, c’è poco di cui preoccuparsi quando si tratta di Lithgow. In realtà, l’attore esperto ha una ricchezza di esperienza e talento che lo mette in una posizione incredibilmente forte per affrontare un personaggio così importante, anche se non è del Regno Unito.

John Lithgow è perfetto per Albus Silente, nonostante sia americano

Lithgow sarà perfetto nel ruolo di Silente

John Lithgow ha il profilo fisico perfetto per un personaggio come Gandalf. Anche se non ha una lunga barba bianca fluente, non ce l’avevano neppure Richard Harris o Michael Gambon, ma entrambi erano uomini vispi e più anziani, che nonostante l’età avevano ancora molta energia. Inoltre Lithgow ha uno sguardo gentile che può evocare simpatia, sincerità e amicizia, ma ha anche la capacità di presentarsi come un’autorità e di affermare la sua gravitas nel ruolo.

Ho frequentato la scuola di recitazione a Londra molti anni fa. Quindi c’è una sorta di filo conduttore inglese. Sono inglese quanto può esserlo un attore americano, fino al punto di pura pretesa. Sai, quando pensi a Churchill, è diverso da ogni altro inglese quanto lo è un americano. È un eccentrico. L’idea gli è piaciuta molto. Hanno detto: “Abbiamo visto tutti i signori interpretare Churchill. Abbiamo visto Burton farlo. E Albert Finney lo ha interpretato. E quell’anno ce n’era un’intera serie. E tutti erano inglesi. La madre di Churchill era americana, tanto per cominciare. Questa è la prima cosa che Steven mi ha detto quando gli ho chiesto: “Perché mi hai scelto?” E lui aveva questa affinità con l’America. Potrei essere terrorizzato all’idea di interpretare questo ruolo, ma loro pensano che sia un’ottima idea, quindi mi adeguo. – John Lithgow nel ruolo di Winston Churchill in The Crown

Lithgow ha interpretato una varietà di personaggi, da un serial killer in Dexter a un eccentrico leader alieno travestito da professore universitario in 3rd Rock From the Sun, che lo ha aiutato ad ampliare il suo talento di attore. E per quanto riguarda l’interpretazione di un britannico, Lithgow ha interpretato Winston Churchill in The Crown con grande efficacia e recentemente ha interpretato Roald Dahl nel West End. Lithgow non dovrebbe avere alcun problema a imitare l’accento e a interpretare tutti i vari aspetti del personaggio.

I ruoli precedenti di John Lithgow dimostrano che può interpretare il professor Silente di Harry Potter

Lithgow ha una vasta esperienza nell’interpretazione di un’ampia gamma di personaggi

Come accennato in precedenza, Lithgow è apparso in molti film e programmi televisivi nel corso della sua carriera. In effetti, dal 1972 ha avuto un totale di quasi 140 ruoli accreditati. E a differenza di altri attori, Lithgow ha evitato di essere etichettato. In Shrek, ha interpretato il principale antagonista, Lord Farquad, affinando la sua capacità di controllare la voce e offrire una performance accattivante senza l’aiuto della sua fisicità. In 3rd Rock, Lithgow era molto più fisico e interpretava un alieno che si nasconde tra gli umani, imparando a mimetizzarsi, il che potrebbe essere utile per far sì che Silente, un potente mago, si mimetizzi con gli umani, se dovesse essere rappresentato.

Oltre a questo, è apparso in film importanti come Ai confini della realtà e ha prestato la sua voce al personaggio di Yoda in alcune drammatizzazioni. Lithgow è eccezionalmente qualificato e dotato di grande talento. È un attore ed è più che capace di affrontare tutti i diversi aspetti di un personaggio complesso come Silente. E considerando che la serie TV di Harry Potter è destinata a continuare per quasi un decennio con diverse stagioni, ha bisogno di un attore impegnato e di qualità, che possa continuare a interpretare questo ruolo per molti anni a venire.