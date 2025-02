X-Men: l’adamantio di Captain America: Brave New World “getterà le basi”

Uno degli elementi di maggiore interesse del nuovo Captain America: Brave New World, al momento in sala, è senza dubbio il fatto che i Marvel Studios si sono decisi a introdurre l’adamantio nell’universo condiviso, spianando la strada, a tutti gli effetti, agli X-Men.

Nella promozione del film, in spot e trailer, vediamo il Presidente Ross alle prese con un annuncio importante: all’interno dell’Isola Celestiale, che altri non sarebbe che il corpo di Tiamut semi-emerso dal centro della Terra (in Eternals) è stato rinvenuto questo minerale resistentissimo, più del vibranio wakandiano, che potrebbe essere applicato a difesa, medicina e tecnologia.

Chiaramente, come spesso succede per l’uomo, l’adamantio verrà utilizzato principalmente a scopi bellici, e in particolare, da quello che ci dicono i fumetti, come ingrediente base per il progetto Arma X. Il produttore del film Nate Moore ha ora fatto una dichiarazione interessante in merito a questo: “Ora che possiamo costruire il percorso verso X-Men, vogliamo iniziare a cospargere queste cose in modo che non sembri di bere da una manichetta antincendio quando uscirà quel film, in modo che l’MCU inizi a gettare le basi per ciò che potrebbe arrivare”.

Moore ha anche spiegato perché l’essere celeste delle dimensioni di un paese che spunta dall’Oceano Indiano non è stato affrontato prima d’ora. “Quello che non volevamo era che Tiamut venisse inserito sullo sfondo di un mucchio di film diversi senza alcun contesto o storia. Quindi volevamo assicurarci che quando saremmo tornati a quell’idea, avremmo avuto una buona ragione per farlo. Unire Tiamut con l’idea che sia il luogo di nascita dell’adamantio ci è sembrato molto interessante perché è qualcosa che si trova solo nel MCU. Ovviamente, prendiamo spunto dalle numerose pubblicazioni, ma stiamo costruendo una storia enorme nell’MCU e volevamo iniziare a stratificare ciò che abbiamo fatto in passato per farla sembrare una storia coesa”.

Infine, per quanto riguarda il tanto atteso reboot degli X-Men, Moore ha indicato che i piani sono ancora molto in uno stato indefinito: “I nostri piani per gli X-Men sono ancora piuttosto fluidi, ma non fatevi illusioni, stanno arrivando”.

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.