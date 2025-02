Dungeons & Dragons: Netflix mette in sviluppo una serie live-action con Shawn Levy di Stranger Things

È in lavorazione un adattamento televisivo live-action di Dungeons & Dragons con un creativo di Stranger Things. Ci sono stati diversi tentativi di adattare il gioco di ruolo fantasy da tavolo, con quattro film di Dungeons & Dragons già usciti. Il più recente è Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves del 2023. Il formato e la portata epica del gioco, così come gli elementi fantasiosi, lo hanno reso un adattamento notoriamente impegnativo. Poiché gli adattamenti precedenti hanno faticato a decollare, c’è stato interesse nell’adattare la proprietà intellettuale a un nuovo mezzo.

Secondo Deadline Hollywood, un adattamento live-action di Dungeons & Dragons è in lavorazione su Netflix con Hasbro Entertainment. Sarà sviluppato dallo scrittore-showrunner Drew Crevello, con Levy, collaboratore di lunga data di Netflix, che entrerà a far parte del progetto come produttore. La serie si intitolerà The Forgotten Realms e si svolgerà durante la famosa campagna. Se avrà successo, potrebbe portare a un vero e proprio universo Dungeons & Dragons. Netflix e Hasbro non hanno rilasciato commenti in merito.

Powered by

Cosa significa per la serie TV Dungeons & Dragons

Una versione lunga potrebbe essere l’opzione ideale per questo IP fantasy

I film di Dungeons & Dragons erano un mix di uscite cinematografiche e home video. Tuttavia, nonostante ogni film offrisse qualcosa di nuovo, la proprietà non sembra funzionare nel regno di un lungometraggio, che è ciò che rende così interessante un adattamento televisivo. Questo porta un approccio completamente nuovo e unico a Dungeons & Dragons e potrebbe rinvigorire l’interesse per la serie di film. Potrebbe anche portare a un sequel di Honor Among Thieves in futuro.

In precedenza era in fase di sviluppo uno show su Dungeons & Dragons per Paramount+, ma nonostante fosse stato ordinato, è stato scartato, portando Hasbro a cercare un nuovo partner.

Negli ultimi anni Netflix è diventato un paradiso per le narrazioni di lunga durata, e questo potrebbe essere esattamente ciò di cui Dungeons & Dragons ha bisogno per un adattamento di successo. Una serie TV consentirebbe una maggiore portata, trame più profonde, archi narrativi dei personaggi più ricchi e più strutturati e la possibilità di esplorare trame drammatiche che si sviluppano su più stagioni. Anche avere un team creativo forte a bordo è fondamentale. In qualità di produttore esecutivo della quinta stagione di Stranger Things, Levy arriverà dopo un enorme progetto di genere e sarà nella posizione ideale per dirigere un altro show ambizioso.