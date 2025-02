Harry Potter: John Lithgow in trattative per interpretare Albus Silente

Un attore molto amato sarebbe pronto a interpretare un personaggio altrettanto molto amato di Harry Potter. Come riportato da Deadline, John Lithgow, vincitore di sei Emmy, è in trattative finali per interpretare il professor Albus Silente nella serie di alto profilo della HBO, adattamento dei popolarissimi libri fantasy. La HBO ha rifiutato di commentare, ma ha rilasciato un comunicato che afferma: “Ci rendiamo conto che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre ci stiamo facendo strada nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo concluso gli accordi”.

Il potente mago Silente, come ormai ben noto, è il preside della scuola per maghi di Hogwarts e il leader dell’Ordine della Fenice, il cui obiettivo è combattere il mago oscuro Lord Voldemort. Al cinema, Silente è stato interpretato dai compianti Richard Harris e Michael Gambon nella serie di film uscita tra il 2001 e il 2011. Jude Law ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film prequel di Animali fantastici. Sebbene tutti loro siano britannici o irlandesi e Lithgow sia americano, in passato ha già interpretato personaggi britannici, sfoggiando un perfetto accento.

Lithgow è dunque sulla buona strada per essere il primo attore a partecipare a un progetto che ha suscitato un enorme interesse. Le voci di corridoio sono andate avanti per mesi con speculazioni su chi avrebbe interpretato i personaggi più iconici dei libri. Inizialmente, era stato riportato che il premio Oscar Mark Rylance fosse in trattative per il ruolo di Silente, ma l’accordo potrebbe nono essere giunto a compimento. Non resta a questo punto che attendere l’ufficialità riguardo il coinvolgimento di Lightgow.

Tutto quello che ad oggi sappiamo sulla serie di Harry Potter

La serie televisiva di Harry Potter, che sarà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden dove sono stati girati i film e dovrebbe debuttare sulla HBO alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. La serie, che avrà una durata decennale, è stata ideata dalla sceneggiatrice/showrunner Francesca Gardiner e dal regista/produttore esecutivo Mark Mylod. Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, al momento dell’annuncio originale ha definito la serie un “adattamento fedele” dei romanzi di J.K. Rowling che “si immergerà in profondità in ognuno dei libri iconici”.

“La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni. Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”, è stato poi aggiunto.

Ad oggi, si è parlato di Paapa Essiedu per il Maestro di Pozioni Severus Piton e di Sharon Horgan e Lesley Manville per la vicepreside Minerva McGonagall, di Brett Goldstein per il guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid, e persino del premio Oscar Cillian Murphy perLord Voldemort, con Ralph Fiennes, che ha interpretato il ruolo nei film, che ha appoggiato l’idea. A Phoebe Waller-Bridge sarebbe invece stato offerto il ruolo di Petunia Dursley, l’odiosa zia di Harry Potter. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul cast.