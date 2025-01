Skeleton Crew, tutti gli Easter Egg dell’episodio 6

Iniziamo il nuovo anno come si deve con Star Wars: Skeleton Crew e altre uova di Pasqua che meritano di essere scovate. Gli showrunner Christopher Ford e Jon Watts non rinunciano mai a richiami e riferimenti. Ambientata nell’era della Nuova Repubblica di Star Wars, subito dopo gli eventi della trilogia originale, Skeleton Crew ha tutti gli elementi migliori per una divertente cavalcata galattica. Riprendendo dall’episodio della scorsa settimana, i nostri quattro giovani avventurosi – Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), Fern (Ryan Kiera Armstrong) e KB (Kyriana Kratter) – sono sfuggiti per poco alla presa del loro presunto alleato, Jod Na Nawood (Jude Law).

Tuttavia, potrebbe chiamarsi Capitano Silvo, Crimson Jack, Dash Zentin o Jodwick Zank. Chi lo sa? Non ci si può davvero fidare di lui. Ora, senza l’aiuto del perfido Jod o del droide scambiatore di fedeltà SM-33 (Nick Frost), i giovani non hanno altro che loro stessi per tornare a casa ad At Attin. L’episodio 6, “Zero amici di nuovo”, è diretto da Bryce Dallas Howard, che ha già diretto diversi episodi di progetti di Star Wars, tra cui The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Questo team conosce bene la storia di Star Wars. Ecco tutti gli Easter egg che potreste esservi persi!

Skeleton Crewcontinua a fare riferimento a ‘I Goonies’

È stato chiaro fin dalla prima che Skeleton Crew ha tratto ispirazione da I Goonies. Il concetto di un gruppo di giovani avventurosi, con spiriti audaci e armature da complotto, si è trasferito facilmente nel mondo di Star Wars. L’ultimo episodio si apre con un altro riferimento al film del 1985, con i ragazzi che scappano da Jod cadendo attraverso una serie di scivoli, proprio come gli scivoli a trappola de I Goonies. La sequenza termina addirittura con un’inquadratura ampia che mostra i vari tubi di uscita mentre i ragazzi sparano fuori in maniera strana.

Una specie aliena familiare de “Gli ultimi Jedi”

Non capita spesso di ricevere riferimenti a Gli ultimi Jedi, quindi è una felice sorpresa quando accade. Quando Jod viene catturato dai pirati, sullo sfondo si vede un alieno familiare. Uno degli ospiti della Skull Ridge Mountain Spa che assiste al trambusto appartiene alla specie aliena Xi’Dec, quella che sembra ricoperta di bulbi carnosi. Ne Gli ultimi Jedi, Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran) provocano un’ondata di fathiers che si abbatte sul casinò di Canto Bight. Uno degli ospiti disturbati è una Xi’Dec di nome Ubbla Mollbro. La donna emette un lamento chiassoso e operistico. È breve ma piuttosto memorabile.

SM-33 richiama ancora una volta Mr. Smee

Tutti abbiamo notato la somiglianza di SM-33 con il signor Smee di Peter Pan fin dal primo episodio. Il suo nome può essere facilmente modificato da SM-33 a Smee, ma anche il suo ruolo in questa storia presenta dei parallelismi. Il signor Smee era il primo ufficiale di Capitan Uncino e aveva un’aria sorprendentemente amichevole nei confronti dei bambini. Come il signor Smee, SM-33 sembra inizialmente spaventoso, ma presto stringe un legame protettivo con i piccoli. Nell’ultimo episodio di Skeleton Crew, dopo aver tradito i ragazzi quando Fern cede il comando, SM-33 e Jod emergono dalle caverne di Skull Ridge Mountain adornati di oro, gioielli e tesori vari. In Hook del 1991, un amato adattamento di Peter Pan, William Smee (Bob Hoskins) viene catturato dai Lost Boys mentre fugge.

I riferimenti alla cultura pop dei pirati di “Skeleton Crew” sono ovunque

Non ci si ferma al signor Smee. L’episodio 6 si appoggia pesantemente alla tradizione dei pirati nella cultura pop. Ad esempio, si sente uno dei pirati che arrestano Jod e SM-33 lanciare “ratti di sentina” come insulto ai suoi subordinati. I ratti di sentina si nascondono spesso nella sentina di una nave e sono comunemente usati come insulto nelle opere incentrate sui pirati, tra cui il popolare videogioco Sea of Thieves . In seguito, Bruto (Fred Tatasciore) ordina l’esecuzione di Jod tramite l’espulsione dalla camera stagna, la versione dei pirati spaziali di “camminare sulla tavola”.

Brutus esclama addirittura che “le parole di un uomo morto non hanno valore”, facendo riferimento a una frase comune e al sottotitolo di un famoso franchise: Pirati dei Caraibi: i morti non raccontano storie. Tuttavia, i pirati spaziali seguono un “Codice dei Pirati”, come spesso fanno, e a Jod viene concesso il “Diritto di Ultimo Appello”. Insieme cantano una barzelletta, come fanno tutti i pirati. Infine, Wim e KB seguono un gruppo di granchi verso la loro speranzosa salvezza, proprio come Jack Sparrow (Johnny Depp) all’inizio di Pirati dei Caraibi: la fine del mondo.

Star Wars: Galaxy’s Edge” prende vita in ‘Skeleton Crew’

Questo episodio si sente più fortemente orientato verso i bambini rispetto al precedente, ed è realizzato in modo eccezionale. L’ultimo episodio porta persino in vita una delle giostredel mondo reale di Star Wars amate dai fan. I parchi a tema Disney sono già stati citati in passato, con il droide autista dell’autobus nel primo episodio di Skeleton Crew che proviene direttamente da Star Tours di Disneyland, e Captain EO (un film in 3D del 1985 prodotto da George Lucas e interpretato da Michael Jackson) è diventato essenzialmente canonico con un cameo di Fuzzball. Star Wars: Galaxy’s Edge al Walt Disney World Resort in Florida offre un’esperienza chiamata Millenium Falcon: Smuggler’s Run. Proprio come i giovani sull’Onyx Cinder, gli ospiti possono scegliere i loro ruoli e manovrare il Falcon: ognuno ha uno scopo.