Lanterns: Aaron Pierre rivela come si sta preparando per il ruolo

Lanterns, una serie HBO con Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Aaron Pierre in quello di John Stewart, le più importanti Lanterne Verdi, dovrebbe uscire nell’estate del 2026. L’inizio delle riprese è previsto per il febbraio di quest’anno, ma sembra che Pierre stia ancora facendo ricerche per il suo ruolo di John Stewart. Durante un’intervista con The Chris Evans Breakfast Show di Virgin Radio UK, l’attore ha infatti rivelato la sua preparazione fisica per il ruolo di Lanterna Verde e la sua conoscenza del personaggio.

“Questo personaggio ha sempre irradiato classe. Ha sempre irradiato carisma, forza, identità. Quindi sono molto felice di dargli vita in un contesto live action”. Sembra già da queste parole che Aaron Pierre abbia una buona conoscenza del personaggio che sta per interpretare. “Quello che sta accadendo ora è il mio lavoro a casa, il mio ampio lavoro a casa sulla DC e la mia intensa preparazione fisica”. Riguardo il “lavoro sulla DC”, ha chiarito che “si tratta di fumetti, film e serie televisive. È tutto questo. Si tratta di familiarizzare con cose che già conosco e di introdurmi a cose che sto imparando”.

Sembra dunque che l’attore stia familiarizzando in modo massiccio con il materiale di partenza e che stia anche studiando le interpretazioni passate di John Stewart. Questa Lanterna Verde non è mai apparsa in live action prima d’ora, quindi, quando dice che sta studiando i film per il personaggio, probabilmente intende i film d’animazione della DC in cui John Stewart è apparso, come Green Lantern: Beware My Power. Per quanto riguarda le serie, si può invece riferire a Justice League Unlimited, una serie in cui John Stewart è molto presente.

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.

La serie si propone di mettere in luce entrambi gli eroi in egual misura, offrendo una nuova interpretazione della loro iconica collaborazione e rimanendo al contempo fedele alla ricca storia dei fumetti dei personaggi. Con la sua narrazione concreta e il tono ispirato al noir, la serie dovrebbe fornire un nuovo livello di profondità al mito di Lanterna Verde, attraendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati nell’Universo DC. I fan possono attendere il debutto sulla HBO nel 2026.