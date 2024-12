Superman and Lois 4, la spiegazione del finale: un finale potente e toccante per l’Uomo d’Acciaio

Superman and Lois, in un certo senso, segna la fine di un’epoca per quanto riguarda la televisione sui supereroi. Non solo è l’ultimo show della DC Comics ad andare in onda su The CW, ma debutta anche nella stessa settimana in cui l’era dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran prende il via con Creature Commandos. Anzi, l’era della televisione DC Comics è tecnicamente iniziata con Smallville, quando The CW era The WB. È giusto che le cose siano iniziate con una serie su Superman e finite con una serie su Superman.

Ma anche se gli showrunner Todd Helbing e Brent Fletcher hanno dichiarato apertamente di volere che la serie durasse di più, Superman and Lois si è buttato a capofitto nella sua ultima stagione. L’episodio di apertura ha affrontato l’iconica trama della “Morte di Superman”, riportando Tom Cavanaugh di The Flash per un ruolo a sorpresa e facendo sì che Clark Kent, interpretato da Tyler Hoechlin, rivelasse al mondo la sua identità segreta di Superman. Il finale della serie, “It Went by So Fast”, è una conclusione potente e toccante di una delle storie più interessanti di Superman portate sullo schermo.

Il finale della quarta stagione di “Superman e Lois” mette la famiglia Kent contro Doomsday e Lex Luthor

“It Went by So Fast” si apre con un’ambientazione apocalittica: Lex Luthor (Michael Cudlitz), deciso a uccidere Clark e la sua famiglia, ha liberato Doomsday a Smallville. Superman è disposto a rinunciare alla sua vita (ancora una volta) per fermare Doomsday, ma sua moglie Lois Lane (Elizabeth Tulloch) lo convince a lasciare che i loro figli Jonathan (Michael Bishop) e Jordan (Alex Garfin) lo aiutino. L’Uomo d’Acciaio viene aiutato anche da una fonte inaspettata: John Henry Irons (Wolé Parks), che presta il suo martello ad assorbimento cinetico ai Kent affinché possano mettere fuori combattimento Doomsday. Superman tenta quindi di far volare Doomsday verso il sole, ma la bestia ricorda la sua precedente vita come Bizzarro e finisce per sacrificarsi.

Un Luthor furioso, dopo aver rubato la tuta di Irons, tenta di uccidere Lois, Jordan e Jonathan. Questo porta Clark e Luthor ad avere un ultimo scontro nei cieli. “Sei venuto a cercare mia moglie! La mia famiglia! La mia città!” Superman grida mentre colpisce Luthor con dei pugni. “Ma tutto questo finisce adesso!”. Con un ultimo colpo, smonta l’armatura di Luthor e lo fa precipitare sulla Terra, ponendo fine all’incontro. Ma questa non è l’unica sorpresa che Superman and Lois riserva al pubblico.

Il finale della quarta stagione di Superman and Lois rivela cosa accadrà alla famiglia Kent in futuro

Dopo la battaglia con Doomsday e Luthor, Superman adotta un approccio diverso per aiutare il mondo. Crea le tute per Jonathan e Jordan, trasmettendo la sua eredità eroica ai figli; un’inquadratura li vede volare con il padre, Irons nella sua armatura d’acciaio completa e la figlia di Irons, Natalie (Tayler Buck). Irons si lega finalmente a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), mentre Luthor viene condannato all’ergastolo. Ma il momento più importante arriva quando Clark si avvicina a Bruno Manheim (Chad L. Coleman), con cui si era già scontrato nella terza stagione. Clark dice a Manheim che ha salvato il mondo per vent’anni, ma che è arrivato il momento di provare qualcosa di diverso: lui e Lois hanno creato una fondazione per affrontare diversi problemi mondiali. In un certo senso, Clark sta svolgendo lo stesso ruolo che aveva la sua defunta madre Martha.

Il finale di Superman and Lois fa poi un importante salto nel futuro… e risolve un punto della trama dell’inizio della quarta stagione. Dopo la sua morte per mano di Doomsday, Superman ha ricevuto un cuore nuovo da suo suocero, Sam Lane (Dylan Walsh). Ma questo aveva un costo: l’Uomo d’Acciaio avrebbe perso lentamente i suoi poteri e sarebbe invecchiato come qualsiasi altro essere umano. Un Clark ormai mortale è finalmente in grado di invecchiare con Lois, mentre anche Jonathan e Jordan crescono e creano le loro famiglie. I fan più attenti potrebbero anche riconoscere che Jonathan adulto è interpretato da David Giuntoli, che in precedenza ha recitato accanto a Tulloch in Grimm e ha diretto l’episodio della quarta stagione “Always My Hero”.

Superman e Lois si conclude con una nota emozionale

“It Went by So Fast” decide di andare alla giugulare emotiva nei suoi momenti finali: Il cancro al seno di Lois si ripresenta e lei finisce per morire con la sua famiglia al fianco. “Tutto ciò che di buono c’è stato nella mia vita è venuto da te”, le dice in lacrime un Clark addolorato. Questo momento colpisce duramente perché Superman and Lois era dedicato a mostrare gli alti e bassi del matrimonio dei Kent; il fatto che Hoechlin e Tulloch abbiano avuto un’incredibile chimica per tutta la serie non fa che rendere questo momento ancora più interessante. Clark, per alleviare il dolore di Lois, finisce per prendere un golden retriever che chiama “Krypto” – un omaggio al compagno canino di Superman dei fumetti, che dovrebbe apparire nel film Superman di James Gunn il prossimo anno.

Alla fine, Clark muore con i figli al suo fianco ed entra in quello che può essere solo il paradiso. Vede Irons e Lana, i suoi figli, persino Lex Luthor – e i due uomini condividono un momento genuinamente umano, mettendo da parte la loro rivalità decennale. Infine, la porta si apre per rivelare Lois e Clark abbraccia sua moglie, dicendo agli spettatori di abbracciare l’amore. Sebbene si tratti di una versione ridotta del piano originale, Fletcher ha dichiarato a Entertainment Weekly che “It Went by So Fast” è sempre stato il modo in cui Superman and Lois doveva finire:

“Forse dopo sette stagioni aveva più campane e fischietti, e c’è stato qualche cambiamento dovuto a misure di produzione. Ma vedere la sua vita concludersi e quello che significava per lui è sempre stato quello che speravamo di fare quando abbiamo finito”.

Superman and Lois si è concluso con una nota perfetta. Non era solo una serie su Superman che prendeva a pugni i cattivi; mostrava come Clark Kent operasse come padre e marito, dava a Lois Lane la stessa importanza del suo coniuge dotato di superpoteri, e il suo finale riusciva a essere commovente oltre che straziante.