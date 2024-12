5 domande sulla linea temporale di Transformers – Il Risveglio

Transformers – Il Risveglio è il settimo film del franchise Transformers, ma ciò non significa che contenga la trama più recente di questo universo, nel senso che si svolge prima della maggior parte dei film precedenti e dopo uno di essi. Analogamente a come la Lucasfilm ha gestito Star Wars, alla Paramount Pictures piace saltare nel tempo quando crea nuove narrazioni di Transformers. I vari metodi di narrazione dell’universo sono interessanti, ma possono creare confusione quando i fan cercano di collocare tutti i film in una linea temporale lineare.

Con l’uscita di Transformers – Il Risveglio, l’ordine cronologico dei film è diventato ancora più sconcertante. Il film del 2023, diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos, Dominique Fishback e Michael Kelly, si ispira direttamente alla trama di Beast Wars. Il film presenta nuovi umani con Noah ed Elena, che si alleano con gli Autobot e i Maximal per fermare i Terrorcons, guidati da Unicron. Tuttavia, Transformers: Rise of the Beasts è tecnicamente un prequel dei film originali di Transformers.

5 Dove si svolge Transformers – Il Risveglio? Se tutti i sette film di Transformers fossero messi in ordine cronologico, Transformers – Il Risveglio sarebbe il secondo progetto nella cronologia. Gli eventi dell’ultimo film hanno avuto luogo nel 1994, quando i Terrorcons sono arrivati sulla Terra e hanno portato scompiglio nel pianeta. Prima del loro arrivo, Noah Diaz ed Elena Wallace rimasero accidentalmente coinvolti nella guerra tra gli Autobot, i Maximal e i Terrorcons quando Noah tentò di rubare l’Autobot Mirage ed Elena trovò accidentalmente la Transwarp Key. La Chiave Transwarp rilascia un impulso di energia rilevato da Optimus Prime e Unicron. L’oggetto, molto ambito, permetteva ai Transformers di aprire portali e viaggiare nel tempo e nello spazio. La Chiave Transwarp è il modo in cui i Maximal sono arrivati sulla Terra. La Chiave Transwarp era stata precedentemente divisa in due parti, il che ha fatto progredire ulteriormente la trama nella ricerca del secondo pezzo. Gli eventi di Transformers: Rise of the Beasts si svolgono nel 1994, ma cosa ne è della linea temporale del franchise di Transformers?

4 Quando si svolge il film rispetto a Bumblebee? Bumblebee, che ha debuttato nel 2018, si è svolto nel 1987, il che significa che gli eventi di Transformers – Il Risveglio sono avvenuti sette anni dopo. Il settimo film di Transformers è stato commercializzato come un sequel diretto di Bumblebee, quindi questo ha senso cronologicamente. In Bumblebee, che è considerato il primo film della linea temporale dei Transformers, il pubblico ha appreso che Sam Witwicky non è stato il primo umano a imbattersi nell’Autobot preferito dai fan. Charlie Watson, interpretata da Hailee Steinfeld, si imbatté in Bumblebee (e gli diede il suo nome) dopo che Optimus Prime lo inviò sulla Terra per creare una base operativa mentre i Decepticon stavano costringendo gli Autobot a lasciare Cybertron. Alla fine di Bumblebee, Charlie e l’Autobot si separano. Bumblebee assume le sembianze di una Chevrolet Camaro degli anni ’70 prima di riunirsi con Optimus Prime e assistere all’ingresso di altri Autobot nell’atmosfera terrestre. Sette anni dopo, gli Autobot incontrano un nuovo problema in Transformers – Il Risveglio.

3 © TM and2009 Dreamworks LLC. and Paramount Pictures. All Rights Reserved. E i film di Michael Bay? Il terzo film nell’ordine cronologico della timeline di Transformers è Transformers del 2007, che è il primo film del franchise e si svolge 13 anni dopo gli eventi di Transformers – Il Risveglio. Il film introduce il pubblico in questo mondo di Autobot e Decepticon e il suo successo ha portato a sei ulteriori film, tra cui quattro sequel diretti e due prequel. Transformers è incentrato sulla guerra in corso tra gli Autobot e i Decepticon, con entrambe le parti che vogliono l’AllSpark, un dispositivo che ha creato la razza dei robot. Il film si conclude con Sam Witwicky che distrugge l’AllSpark e impedisce ai Decepticon di ottenerlo. Mentre Transformers – Il Risveglio si svolge tecnicamente 13 anni prima dell’inizio dei film di Transformers di Michael Bay, i fan non devono guardare l’uno per capire l’altro.

2 © 2007 DreamWorks LLC and Paramount Pictures. All Rights Reserved. I film di Michael Bay sui Transformers si collocano in una linea temporale diversa? Bumblebee e Transformers – Il Risveglio riconoscono a malapena i film che li hanno preceduti, trattandosi di prequel. Tuttavia, poiché i prequel contengono alcune incongruenze con gli altri film di Transformers, i film di Michael Bay potrebbero trovarsi in una linea temporale diversa rispetto a Bumblebee e Transformers – Il Risveglio. Questo non sarebbe troppo sorprendente dato l’elemento di fondo del viaggio nel tempo nel settimo film attraverso la Chiave Transwarp. Alcuni eventi di Bumblebee e Transformers – Il Risveglio contraddicono completamente quanto stabilito nei film di Bay sui Transformers. Ad esempio, i prequel affermavano che Optimus Prime era arrivato sulla Terra molto prima di quanto affermato nel film del 2007. Quindi forse Transformers – Il Risveglio fa parte di una linea temporale diversa rispetto ai primi cinque film di Transformers.