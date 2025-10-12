Task della HBO, disponibile in Italia su NOW e Sky (qui la nostra recensione), vanta un cast avvincente per interpretare i suoi intriganti personaggi. La serie poliziesca è creata da Brad Ingelsby di Omicidio a Easttown. Questo fatto di per sé ha già attirato una certa attenzione, ma è il cast di attori di grande talento che rende Task davvero degno di essere visto.

Task ruota attorno a due padri single, un agente dell’FBI che ha recentemente perso la moglie e un netturbino criminale la cui moglie lo ha abbandonato poco prima della tragica morte del fratello. Quando una serie di intrusioni domestiche si rivela mortale, il primo viene incaricato di guidare una squadra di agenti imprevedibili e inesperti per scoprire chi è il responsabile. Task è una classica storia di poliziotti e ladri con un colpo di scena e alcuni attori eccellenti.

Mark Ruffalo nel ruolo di Tom

Nato e cresciuto a Kenosha, nel Wisconsin, Mark Ruffalo è noto sia per i film indipendenti che per i grandi blockbuster. Ha ottenuto il riconoscimento mondiale interpretando Bruce Banner (Hulk) nel Marvel Cinematic Universe, ma la sua carriera inizia nel 1989. Tra gli altri progetti degni di nota di Ruffalo figurano This is Our Youth, 30 anni in 1 secondo, Shutter Island, Foxcatcher – Una storia americana e I Know This Much Is True.

Mark Ruffalo interpreta Tom in Task, un agente dell’FBI che ha recentemente vissuto una terribile tragedia familiare. Tom è al posto giusto, ma il suo trauma e la sua stanchezza generale hanno messo a dura prova il suo rapporto con la figlia. Questo si riflette naturalmente sulla carriera di Tom, che deve mantenere la calma come capo di una task force volta a rintracciare i responsabili di una serie di intrusioni domestiche.

Tom Pelphrey nel ruolo di Robbie

Tom Pelphrey, originario del New Jersey, si è fatto notare inizialmente per il suo lavoro premiato con un Emmy in Sentieri, prima di costruirsi una reputazione per le sue interpretazioni intense ed emotivamente crude. Questo lo ha portato a progetti come Così gira il mondo, Banshee, Iron Fist e, forse il più noto, Ozark. I progetti più recenti di Pelphrey includono Outer Range, Love & Death e A Man in Full.

Pelphrey interpreta Robbie in Task, un padre single e netturbino recentemente lasciato dalla moglie. In seguito a questo importante cambiamento di vita, l’amato fratello di Robbie è morto, lasciando un segno significativo nella sua piccola famiglia. Per sbarcare il lunario, Robbie inizia a irrompere nelle case di spaccio di droga, che identifica attraverso la spazzatura. L’operazione ha abbastanza successo da attirare l’attenzione dell’FBI in Task.

Emilia Jones nel ruolo di Maeve

Emilia Jones, nata a Londra, in Inghilterra, è salita alla ribalta con il suo ruolo di successo nel film CODA, che ha vinto l’Oscar come miglior film. In precedenza, Jones ha messo in mostra il suo talento con ruoli minori in progetti come Doctor Who, Utopia e Brimstone. Più recentemente, l’attrice ha recitato nella serie Netflix Locke & Key, in cui ha interpretato Kinsey Locke.

Jones interpreta Maeve in Task, la nipote adulta di Robbie (figlia del suo defunto fratello). Maeve ha solo 21 anni, ma ha assunto un ruolo quasi materno dopo che la moglie di Robbie se n’è andata. Tecnicamente è proprietaria della casa in cui Robbie vive con i suoi figli e soffre notevolmente la pressione di tutte le responsabilità che le sono state affidate a un’età così giovane.

Raúl Castillo nel ruolo di Cliff

Raúl Castillo, originario del Texas, è un attore e drammaturgo noto soprattutto per il suo lavoro nella serie HBO Looking. È apparso anche in We the Animals, Cassandro, Breath, Smile 2, American Horror Stories e Class of ’09.

Castillo interpreta Cliff in Task, il migliore amico di Robbie e suo collega netturbino. Come il suo amico, Castillo ha un cuore d’oro. Tuttavia, partecipa alle intrusioni domestiche di Robbie, prendendo di mira gli spacciatori per fare soldi facili.

Thuso Mbedu nel ruolo di Aleah

L’attrice sudafricana Thuso Mbedu ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua interpretazione, candidata agli Emmy, in Is’Thunzi. In seguito, ha recitato in The Underground Railroad di Barry Jenkins e nel film MCU The Woman King. Altri progetti degni di nota di Mbedu includono Mufasa: Il Re Leone e Castlevania: Nocturne.

In Task, Mbedu interpreta Aleah, una dei quattro agenti dell’FBI che lavorano sotto il comando di Tom Ruffalo nella task force volta a catturare Robbie. Aleah è altamente organizzata e sensibile, in netto contrasto con i suoi compagni di squadra. Sebbene un po’ inesperta, la sua attenzione ai dettagli e la sua mente acuta la rendono una risorsa preziosa per le indagini di Tom.

Alison Oliver nel ruolo di Lizzie

L’attrice irlandese Alison Oliver è nota soprattutto per il suo ruolo di debutto nella serie Hulu Conversations with Friends, in cui interpretava Frances. Da allora, ha ottenuto ruoli in Saltburn, The Order e Best Interests, che l’hanno infine portata a recitare in Task e nel prossimo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, in cui interpreterà Isabella Linton.

Oliver interpreta Lizzie in Task, un altro membro della task force di Tom. Lizzie è l’esatto opposto di Aleah. È caotica e disorganizzata, spesso si presenta in ritardo o completamente impreparata. Tuttavia, c’è una certa intelligenza nascosta, stratificata con un immensamente profondo senso di compassione.

Fabien Frankel nel ruolo di Anthony

L’attore londinese Fabien Frankel è noto soprattutto per il suo ruolo nello spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon, in cui interpreta il cattivo Ser Criston Cole. In precedenza, Frankel era apparso in Last Christmas, NYPD Blue e An Uncandid Portrait.

Anthony, il personaggio di Frankel in Task, è l’ultimo membro della task force dell’FBI di Tom. È immensamente competente e affidabile, ma anche schietto e combattivo. In Task è chiaro che Anthony è desideroso di dimostrare il suo valore, sebbene disapprovi in ​​qualche modo i metodi dei suoi compagni di squadra.

Cast e personaggi secondari di Task

Silvia Dionicio nel ruolo di Emily – Silvia Dionicio è apparsa in progetti come New Amsterdam e Chicago P.D. In Task interpreta Emily, la figlia di Tom.

Owen Teague nel ruolo di Peaches – Noto per It e It – Capitolo due, Owen Teague interpreta Peaches in Task, un’altra amica e complice di Robbie.

Phoebe Fox nel ruolo di Sara – Phoebe Fox, nota per The Great e The Woman in Black 2: Angel of Death, interpreta Sara in Task.

Isaach De Bankolé nel ruolo di Daniel Georges – Presente in Casino Royale, Black Panther e The Limits of Control. Isaach De Bankolé interpreta Daniel Georges in Task.

Martha Plimpton nel ruolo di Kathleen McGinty – Il ruolo di Kathleen McGinty in Task è interpretato da Martha Plimpton, nota per I Goonies, Raising Hope e Mass.

Mireille Enos nel ruolo di Susan Brandis – La moglie di Tom, Susan, è interpretata da Mireille Enos, nota per The Killing e Hanna.