The Agency: la spiegazione del finale dell’episodio 7

L’episodio 7 della serie thriller politica di Paramount+ The Agency “Hard Landing” vede Osman avvicinarsi alla vera identità di Martian, che finisce per avvicinarlo a Samia. Creata per la televisione americana da Jez e John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford v Ferrari), The Agency è un adattamento della serie thriller francese The Bureau del 2015, acclamata dalla critica e creata da Eric Rochant. Michael Fassbender guida il cast di The Agency insieme a Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterson, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon e Jodie Turner-Smith.

Durante l’episodio 1 “The Bends” e l’episodio 2 “Wooden Duck” di The Agency, il personaggio di Fassbender “Paul Lewis” viene tirato fuori da una missione sotto copertura durata sei anni per aiutare a localizzare un agente bielorusso della CIA scomparso di nome Coyote. L’episodio 3 di The Agency, “Hawk from a Handsaw ‘, segue tre agenti ’Felix” sotto copertura che cercano di fuggire dall’Ucraina occupata dai russi. Martian incontra un agente del KGB di nome Mikhail nell’episodio 4 di The Agency “Quarterback Blitz ‘, che aiuta la CIA a trovare la ’moto” scomparsa nell’episodio 5 diThe Agency “Rat Trap”. L’ episodio 6 diThe Agency approfondisce la caccia all’agente Coyote da parte della CIA, mentre l’episodio 7 porta Samia all’ovile in un’ultima mossa di Martian.

Spiegato il piano di Martian per reclutare Samia nella CIA

Dopo che Osman ha scoperto la figlia di Martian, Poppy, e ha fatto perquisire dai suoi uomini la sua stanza d’albergo come “Paul Lewis” nel precedente episodio di The Agency, Martian inizia a capire che non può uscire da questa situazione da solo. Fino all’ultima scena dell’episodio 7 di The Agency, Samia credeva che Paul fosse solo un insegnante e un aspirante scrittore. È stupita di vedere Paul in un ufficio dell’università da cui aveva ottenuto il visto per vivere a Londra.

Il marziano attira Samia in un incontro privato che la CIA ha incastrato come una minaccia allo status del visto di Samia a Londra. Anche se Osman si accorge di “Paul” negli episodi 6 e 7, non prevede che l’e-mail accademica sia fraudolenta, ed è così che Martian e Samia riescono a incontrarsi faccia a faccia alla fine dell’episodio 7 di The Agency. Paul ha discusso con Naomi e Henry prima dell’operazione che la sua missione era quella di reclutare Samia, mentre in realtà forse stava tramando per fuggire con lei e lasciarsi definitivamente alle spalle l’Agenzia.

Perché Martian ha costretto Alexei ad affrontare il generale Volchok, leader del Valhalla

Alexei torna a essere utile a Martian dopo che la sua fedeltà alla CIA è stata messa brutalmente alla prova nel secondo episodio. Dopo aver appreso dal generale Novikov il piano del generale Volchok di consegnare l’agente Coyote al governo russo nell’episodio 6 di The Agency, Martian capisce che la sua carta migliore da giocare è Alexei per avvicinarsi a Volchok. Alexei torna in Bielorussia dove viene prelevato dai soldati di Valhalla, un gruppo di mercenari gestito da Volchok. Alexei inventa una storia che lo fa apparire utile, sostenendo che la sua compagnia ha derubato Volchok per 300.000 dollari.

Volchok mette alla prova Alexei facendogli puntare una pistola alla schiena dalla sua guardia del corpo, notando che Alexei non si è pisciato addosso come hanno fatto altri uomini nella sua posizione. Volchok si chiede dove Alexei abbia trovato un tale coraggio e diventa sospettoso nei suoi confronti. La sua guardia del corpo raccoglie informazioni su di lui e ne esce pulito. Tuttavia, Volchok vede Alexei per quello che è in realtà: un’esca per gli americani che sono venuti a bussare per Coyote. Se Volchok smaschera Alexei, quasi certamente morirà, o forse userà Alexei per fornire false informazioni alla CIA.

Come Danny usa Edward per vincere la borsa di studio di Teheran

Tutta la pressione su Martian nell’episodio 7 di The Agency ha lasciato Danny a fare affidamento sulle proprie risorse, che si dà il caso siano quelle del collega Edward. Danny viene a sapere che alla cocca dell’insegnante è stata offerta la borsa di studio che doveva ottenere per portare avanti la sua missione. Il suo obiettivo principale era quello di accedere a un prestigioso istituto di Teheran per scoprire informazioni sulle armi nucleari e sulle capacità dell’Iran. Temendo di essere sull’orlo del fallimento, chiede a Edward di aiutarla a intimidire lo studente fingendo di minacciare la sua famiglia. L’aiuto di Edward apre la porta a Danny per vincere la borsa di studio.

Cosa trova Naomi nell’archivio video di Martian

La dottoressa Blake, psicologa della CIA, capisce subito il possibile interesse romantico di Naomi per Martian e le dice, attraverso le sue espressioni facciali, che pensa che Naomi lo stia proteggendo. Questo spinge Naomi a rimanere fino a tardi nella sede di Londra per fare i suoi controlli di base con Martian mentre lui è sul campo in Etiopia. È chiaro che conosce Martian meglio di chiunque altro in quell’ufficio e ha sottilmente instaurato un legame più stretto con lui, che si avvicina più a un’amicizia che a una “vicinanza professionale”.

Naomi trova un video in cui Martian dice che se potesse stare con Samia dopo la fine della sua missione, lo farebbe. Questo potrebbe essere considerato come una prova a sostegno dell’affermazione che Martian non sta effettivamente cercando di reclutare Samia nella CIA, ma piuttosto sta tramando per fuggire con lei.

Volchok ha smascherato la copertura di Alexei?

Alla fine dell’episodio 7 di The Agency, Volchok sembra rendersi conto che Alexei non è chi dice di essere e che è stato mandato da lui dagli americani. Probabilmente il marziano sapeva che Volchok avrebbe capito le affermazioni di Alexei che stava solo cercando di fargli sapere che era stato truffato, il che significa che il marziano potrebbe aver incastrato Alexei per stabilire un contatto. Sebbene sarebbe sorprendente se la CIA avesse gettato uno dei suoi sotto l’autobus in questo modo, Martian ricatta Alexei affinché torni in Bielorussia e si incontri con Volchok. Volchok che scopre che Alexei lavora per gli americani potrebbe essere stato il piano fin dall’inizio.

Le prossime mosse di Martian e Samia nell’Agenzia

Nei primi episodi di The Agency c’era il sospetto che anche Samia fosse un agente segreto che lavorava per un’agenzia di intelligence, come Osman. A questo punto della serie, questa teoria è probabilmente nulla, a meno che le incredibili capacità recitative non facciano parte delle specialità segrete di Samia. Samia scoprirà la vera identità di Paul come agente della CIA, che era l’unico modo per salvarla dalla morsa di Osman.

Martian, Naomi e Henry dovrebbero informare Samia che stanno cercando di farla entrare nell’Agenzia, cosa che a prima vista sembra avere più insidie per Samia che vantaggi. Samia potrebbe non voler collaborare in alcun modo dopo aver scoperto quanto profonde siano le bugie di Martian. In questo caso, potrebbe diventare un grosso peso, e persino una minaccia, per Martian nell’Agenzia.