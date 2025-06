Alan Cumming dice che il suo ritorno a Nightcrawler è terapeutico dopo l’incubo di X-Men 2

Alan Cumming torna nei panni di Nightcrawler in Avengers: Doomsday e, in una nuova intervista, l’attore spiega perché questa possibilità si sta rivelando un momento di guarigione dopo l’esperienza negativa delle riprese di X-Men 2.

La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday ha visto Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia) e Channing Tatum (Gambit) di Deadpool & Wolverine entrare a far parte del film.

Personaggi come Jean Grey (Famke Janssen), Tempesta (Halle Berry) e Rogue (Anna Paquin) sono tutti assenti, così come il Wolverine di Hugh Jackman (anche se ieri abbiamo ricevuto un aggiornamento potenzialmente positivo su questo fronte). Ci aspettiamo di vedere una squadra di X-Men più numerosa di quella annunciata, forse con l’aggiunta di qualche nuova Variante Multiversale per buona misura.

Tornando a quelli confermati per Avengers: Doomsday, il Nightcrawler di Cumming rimane uno dei personaggi più amati del franchise degli X-Men, nonostante sia apparso solo in X-Men 2 del 2003.

L’attacco del teleporter alla Casa Bianca è giustamente considerato iconico, quindi la ripresa del ruolo in Avengers: Doomsday è incredibilmente emozionante (siamo sicuri che i fratelli Russo tenteranno qualcosa che almeno tenti di eguagliare la sequenza classica).

Come mai il franchise degli X-Men non è stato una collaborazione più prolifica per Alan Cumming? In precedenza aveva parlato di esperienze “pericolose” e “violente” sul set, insinuando che non gli fosse piaciuto lavorare con il regista Bryan Singer. Ricordiamo che in precedenza era stato riportato che uno dei produttori aveva quasi bloccato il film a causa del presunto comportamento imprevedibile del regista.

Parlando con The Hollywood Reporter, Alan Cumming ha riflettuto ulteriormente sul perché abbia odiato girare X-Men 2 e ha condiviso il suo entusiasmo all’idea di interpretare di nuovo Nightcrawler, anche se questa volta per i Marvel Studios.

“No [non mi aspettavo che la chiamata]. C’era già una versione più giovane del mio personaggio, interpretata da Kodi Smit-McPhee. Mi è successo diverse volte, quando c’è un remake di qualcosa che ho fatto con qualcuno più giovane. È un po’ irritante. Ma quando mi è stato chiesto di incontrare la Marvel, nessuno sapeva se si trattasse effettivamente di Nightcrawler o di qualche altro ruolo. È interessante perché quello è stato uno dei film che non è stata una grande esperienza da realizzare, ma che alla fine si è rivelato un film davvero fantastico.”

“Ho passato momenti orribili nel realizzarlo. Tutti noi. Non è stato bello. [La Marvel] ne era ben consapevole. Non è ancora finito, ma è rigenerante tornare a qualcosa che non è stata un’esperienza grandiosa e divertirsi. Quando ho scritto il mio libro, Baggage, mi sono reso conto che dopo X-Men avevo smesso di fare quel genere di film più grandi, da blockbuster. Non facevo niente del genere da anni. Mi sono allontanato di proposito da quella grande macchina perché non volevo essere un ingranaggio infelice. Tornare a un’atmosfera diversa è davvero bello.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.