Blade Runner 2099: la serie è in post-produzione, ma l’uscita resta un’incognita

Con una storia che si svolge 50 anni dopo la fine di Blade Runner 2049, la serie Blade Runner 2099 di Prime Video amplierà infatti ulteriormente l’iconico universo fantascientifico che esplora gli individui bioingegnerizzati noti come Replicanti. Il cast è guidato dalla vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh e dalla star di Euphoria Hunter Schafer. Ridley Scott, che ha diretto il film originale Blade Runner del 1982, è coinvolto come produttore esecutivo insieme a Zucker, mentre Silka Luisa di Shining Girls è la showrunner.

La produzione si è conclusa ormai nel dicembre 2024 e da quel momento non ci sono stati molti altri annunci. Il produttore esecutivo David Zucker ha però fornito qualche dettaglio in più sull’uscita della serie ambientata nel mondo dei replicanti. Durante un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per Alien: Pianeta Terra, a Zucker è infatti stato chiesto se potesse rivelare quando uscirà Blade Runner 2099.

Il produttore ha dunque affermato: “Dipende da quando Amazon vorrà mandare in onda la serie. Ma siamo nel pieno della post-produzione. Non credo che la vedremo sugli schermi prima della fine del prossimo anno”. Questo indica che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Blade Runner 2099 possa essere disponibile in streaming. Il lavoro di post-produzione è ancora in corso, Prime Video non ha ancora deciso di divulgare una finestra di rilascio e “alla fine del prossimo anno” è solo una stima a questo punto, anche se le cose potrebbero cambiare.

Sebbene l’incertezza possa essere deludente per coloro che attendono con impazienza il seguito in formato serie di due grandi film di fantascienza di tutti i tempi, questa non è una situazione insolita nel settore dello streaming. Blade Runner 2099 avrà un alto valore di produzione, il che significa un periodo di post-produzione più lungo per rendere giustizia al suo mondo fantascientifico sul piccolo schermo.

Prime Video e altri servizi di streaming apportano costantemente modifiche man mano che il settore continua a evolversi. Ciò comporta spesso che le finestre di rilascio rimangano segrete per lungo tempo, cosa che probabilmente continuerà ad essere il caso di Blade Runner 2099, la cui data di uscita non sembra essere stata annunciata nel prossimo futuro. Tuttavia, è incoraggiante sapere che i lavori proseguono e che, indicativamente, presto si potrebbero avere maggiori dettagli.