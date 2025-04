The White Lotus Stagione 3, teorie: chi morirà nel finale di stagione?

The White Lotus, creata da Mike White, ha posto molte domande che troveranno sicuramente risposta nel finale extralarge (90 minuti!) della terza stagione. Chi è il corpo a faccia in giù nello stagno dell’hotel? Chi ha sparato quei colpi uditi all’inizio della stagione? Belinda (Natasha Rothwell) accetterà l’offerta di Greg (Jon Gries)? Timothy (Jason Isaacs) soccomberà all’oscurità, trascinando con sé la moglie Victoria (Parker Posey) o il figlio Saxon (Patrick Schwarzenegger)? Piper (Sarah Catherine Hook) riuscirà a realizzare il sogno di restare in Thailandia, e suo fratello Lochlan (Sam Nivola) riuscirà a integrarsi?

Le guardie del corpo di Sritala (Lek Patravadi) andranno a cercare Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood) dopo che lui ha aggredito il marito, Jim Hollinger (Scott Glenn)? Gaitok (Tayme Thapthimthong) affronterà i russi dopo aver capito che erano dietro alla rapina in hotel, e riuscirà a dimostrare qualcosa a Mook (Lalisa Manoban, in arte Lisa)? Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) riusciranno a superare i loro problemi e godersi un ultimo giorno di vacanza?

Il frutto di Čechov

Nel primo episodio della stagione, un membro dello staff avvisa la famiglia Ratliff di un frutto velenoso che cresce vicino alla loro villa. Sebbene il frutto non spieghi i colpi uditi all’inizio della stagione, potrebbe comunque causare una morte, probabilmente all’interno della famiglia Ratliff. In un’anteprima del finale rilasciata da HBO, Timothy raccoglie il frutto dall’albero mentre lo staff gli spiega che i locali lo chiamano “l’albero del suicidio”. “Non mangiarlo,” gli dice, un avvertimento inquietante per un uomo in caduta libera da quando è arrivato in Thailandia, dopo aver scoperto che l’FBI ha perquisito il suo ufficio per crimini finanziari. Ma oltre alle fantasie suicide, Timothy ha anche immaginato di uccidere la sua famiglia per risparmiarle una vita miserabile. Nell’anteprima, si dà risalto anche al frullatore di Saxon, che usa per i frullati proteici. Timothy userà il frutto per “cucinare” qualcosa da far bere alla moglie e ai figli, ancora ignari del suo crollo imminente? O forse Saxon stesso, preoccupato per il futuro dell’azienda di famiglia, deciderà di mangiarlo volontariamente?

Probabilità che accada: A questo punto sarebbe troppo ovvio, e Mike White non ama le soluzioni ovvie. Timothy o Saxon prepareranno un frullato velenoso, ma nessuno lo berrà davvero.

Belinda contrattacca

Nell’episodio penultimo, Greg offre a Belinda 100.000 dollari in cambio del suo silenzio. Sa che lei sa del suo coinvolgimento nella morte di Tanya (Jennifer Coolidge), e vuole passare in pace il resto della vita in Thailandia. Suo figlio Zion (Nicholas Duvernay) le consiglia di accettare, perché Greg potrebbe vendicarsi. Ma Belinda è una donna di principi, e sembra improbabile che scenda a patti con il diavolo. Tuttavia, ha passato gran parte della stagione terrorizzata dai rettili della Thailandia, quindi sarebbe interessante vederla affrontare la creatura più temibile di tutte — Greg — e rilanciare. Sa che Greg ha soldi. Magari tornerà alle Hawaii con un milione di dollari, invece che con la coscienza pulita. Ovviamente, uno dei due potrebbe uccidere l’altro, ma Belinda non sembra il tipo, e Greg l’avrebbe già fatta fuori se avesse voluto.

Probabilità che accada: Un colpo di scena nel rapporto Belinda-Greg è quasi certo. In una serie piena di compromessi morali, Belinda è sempre stata il simbolo di purezza. Sarebbe un bel finale vederla “cedere al lato oscuro” almeno una volta.

Le guardie del corpo uccidono Rick

Rick è tormentato da desideri di vendetta sin da bambino. Ma quando si trova finalmente di fronte all’uomo che pensa abbia ucciso suo padre, non riesce a premere il grilletto. Si limita a puntargli la pistola e a ribaltargli la sedia. Alla fine dell’Ep. 7, Rick sembra aver raggiunto una certa pace. Ma le guardie del corpo di Jim potrebbero seguirlo al resort e attaccarlo per aver aggredito il loro capo. Una sparatoria potrebbe seguire… e Rick morire.

Probabilità che accada: Sritala sa dove si trova Rick, e sembra logico che mandi le guardie a cercarlo dopo quanto è successo.

Jim, sei tu il padre

Il vero motivo del viaggio di Rick in Thailandia viene rivelato a metà stagione: vuole affrontare Jim, l’uomo che sua madre gli ha detto — sul letto di morte — aver ucciso suo padre. Ma l’ha davvero ucciso?

Prima di puntargli la pistola, Rick guarda diverse foto di un giovane Jim, e i due si somigliano. Quando Rick nomina sua madre, Gloria Hatchett, Jim non reagisce come uno che si ricorda di averle fatto del male. Sembra confuso. Forse Jim è in realtà il padre di Rick. Forse ha abbandonato Gloria e ha iniziato una nuova vita in Thailandia. Oppure è stato solo un’avventura, di cui Jim non ha mai saputo il risultato. Forse la madre ha inventato tutto per vendicarsi dopo la morte.

Probabilità che accada: Molto alte. Rick non ha mai conosciuto suo padre e sua madre è morta quando aveva 10 anni. È molto probabile che non ci siano mai state foto del padre vero.

Gaitok fa Scarface con i russi

Gaitok è stato messo da parte e deriso per tutta la stagione, specialmente dalla collega che gli piace, Mook. Ma quando scopre che i russi sono dietro alla rapina in hotel, potrebbe decidere di affrontarli per proteggere il resort — e per dimostrare qualcosa a Mook. Potrebbe scoppiare una sparatoria (da qui i colpi uditi all’inizio della stagione).

Probabilità che accada: Molto plausibile, ma forse troppo ovvio per Mike White.

Il ragazzo in rosso

Nell’Episodio 2, Lochlan indossa un costume rosso mentre è in acqua con Piper. Più tardi, mostra un video di uno tsunami che trascina via un uomo… con un costume rosso. The White Lotus usa spesso l’abbigliamento per anticipare il destino dei personaggi. Potrebbe essere lui il corpo trovato nello stagno?

Probabilità che accada: Visto il precedente con Tanya nella stagione 2, potrebbe davvero succedere.

“La sfortuna arriva a tre”

Chelsea ha sfiorato la morte due volte: prima durante la rapina al negozio di souvenir, poi quando è stata morsa da un cobra. “È tipo Final Destination,” dice. “La morte mi sta inseguendo.” Il numero 3 è ovunque in questa stagione: tre figli Ratliff, tre amiche, tre russi. Nella religione buddhista — centrale in questa stagione — c’è il Triratna: Buddha, Dharma e Sangha. White ha detto fin dall’inizio che questa stagione avrebbe esplorato la morte e la spiritualità orientale. Potrebbe esserci un terzo incidente? Chelsea morirà davvero?

Probabilità che accada: Nonostante si veda solo un corpo nell’episodio iniziale, la serie non ha paura delle morti multiple (vedi Tanya e i “gay malvagi” nella Stagione 2). I colpi uditi potrebbero aver colpito più persone.

Mook, ragazza cattiva

Mook sembra dolce e gentile, ma potrebbe nascondere qualcosa. Flirta con Gaitok in modo da distrarlo? È coinvolta con i russi? Lo convince a puntare a un lavoro come guardia del corpo, ma forse è un modo per proiettare su di lui i propri desideri. È possibile che voglia fuggire e iniziare una nuova vita?

Probabilità che accada: Anche se Mook e Valentin lavorano insieme, non interagiscono molto. Potrebbe essere una rivelazione finale a sorpresa.

Scimmie impazzite!

Alcuni fan hanno teorizzato che una delle scimmie dell’hotel abbia preso una pistola e sparato a qualcuno. Ma Michelle Monaghan ha smentito tutto da Jimmy Kimmel: “Non è stata la scimmia.”

Probabilità che accada: Fidiamoci di lei. Le scimmie erano solo una distrazione.