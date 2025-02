The White Lotus – Stagione 4: le conferme e tutto quello che sappiamo

La serie antologica dark comedy The White Lotus di Mike White è tornata per la sua trionfante terza stagione all’inizio del 2025 ed è già stata rinnovata per una quarta puntata. In onda dal 2021, ogni stagione dello show è ambientata in una delle località della catena di resort titolare e ha panorami belli ed esotici come palcoscenico per il suo dramma. La parte davvero importante sono i personaggi che vanno in vacanza al resort e i dipendenti che ci lavorano, poiché le loro vite complicate (e a volte il loro sangue) vengono svelate a tutti in colpi di scena sempre più scioccanti.

La terza stagione sposta l’antologia in Thailandia e presenta una nuova serie di viaggiatori disparati, ognuno con le proprie storie oscure da raccontare. Inoltre, il cast di The White Lotus si arricchisce di star ad ogni stagione, come dimostra la presenza di grandi nomi nella terza stagione. Con una serie di premi al suo attivo e un pubblico enorme su Max, sembra che The White Lotus non abbia intenzione di scomparire tanto presto. A riprova della fiducia riposta nella creazione di Mike White, Max ha prontamente rinnovato la serie per una quarta stagione.

Ultime news su The White Lotus – Stagione 4

Svelata la location della quarta stagione

Con tutti gli occhi ancora puntati sulla terza stagione, le ultime notizie arrivano sotto forma di un’anticipazione sulla location della quarta stagione di The White Lotus. Dopo essere passati dalle Hawaii, all’Italia e ora alla Thailandia nelle tre stagioni finora andate in onda, non c’è limite a dove potrebbe spuntare il prossimo White Lotus Resort. Tuttavia, Francesca Orsi della HBO ha contribuito a restringere un po’ il campo quando ha rivelato che la stagione 4 probabilmente si svolgerà da qualche parte in Europa. È importante notare che Orsi ha anche rivelato che non è stata ancora scelta una location e che la decisione è ancora in sospeso.

The White Lotus impiega un nuovo cast ogni stagione e nessuno è attualmente legato alla stagione 4. Leggi qui i commenti completi di Orsi:

Nelle prossime due settimane andremo a fare un po’ di ricognizione delle location, quindi lo sapremo presto. Non posso davvero dire dove andremo, ma ci sono buone probabilità che sia da qualche parte in Europa.

[Ci sono] alcuni paesi sulla mappa di cui abbiamo parlato, ma non c’è nulla da segnalare finché non andranno effettivamente a fare ricognizione.

La quarta stagione di The White Lotus è confermata

In una mossa che non ha sorpreso quasi nessuno, Max ha deciso di rinnovare The White Lotus per una quarta stagione circa un mese prima della premiere della terza stagione. Sebbene i rinnovi anticipati siano ancora eccezionalmente rari nell’era dello streaming, la straordinaria popolarità e il successo di critica di The White Lotus lo rendono una di quelle grandi eccezioni alla regola. Non è chiaro il motivo esatto per cui Max abbia deciso di annunciare il rinnovo così presto, ma potrebbe contribuire ad attirare un pubblico ancora più vasto verso la terza stagione, dato che ora hanno la garanzia di avere almeno un’altra puntata.

Non è certo se la quarta stagione arriverà nel 2026 o qualche tempo dopo.

Quanto a quando gli spettatori potranno effettivamente vedere la quarta stagione sul piccolo schermo, è difficile da indovinare. La prima e la seconda stagione sono arrivate a cadenza annuale (uscita nel 2021 e nel 2022), ma ci sono voluti più di due anni perché la terza stagione si concretizzasse. Sebbene gran parte di questo ritardo possa essere attribuito agli scioperi di Hollywood del 2023 che hanno portato l’industria al blocco per la maggior parte dell’anno, ci è voluto comunque più di un anno dopo la risoluzione degli scioperi per tornare. Detto questo, non è certo se la quarta stagione arriverà nel 2026 o qualche tempo dopo.

Dettagli della storia della quarta stagione di The White Lotus

Verrà esplorata una nuova location di The White Lotus

Sebbene sia impossibile indovinare esattamente cosa accadrà nella stagione 4 di The White Lotus, è possibile fare delle ipotesi sui temi della stagione. Una cosa che rende lo show così brillante è che prende in giro senza pietà le questioni di classe, dando però anche a ogni personaggio il giusto merito. A differenza di altri programmi e film che demoliscono i ricchi, The White Lotus li impregna di umanità riconoscibile che aggiunge un livello avvincente. Poiché ogni stagione esplora essenzialmente idee simili, ci si aspetta che lo faccia anche la quarta.

L’ambientazione della quarta stagione contribuirà anche a spiegare cosa accadrà, poiché lo sfondo spesso informa il tipo di vacanzieri che si presentano in quella località del Loto Bianco. Indipendentemente da quali siano le specifiche, qualcuno o anche un gruppo di persone non tornerà vivo dalle vacanze. Questo oscuro colpo di scena aggiunge un altro livello di intrigo alla commedia nera, e The White Lotus non ha paura di uccidere nessuno dei personaggi della stagione.