Under a Dark Sun, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Arnaud?

La serie poliziesca francese di Netflix Under a Dark Sun ruota attorno a un intrigante mistero omicida che svela i segreti sepolti da tempo di una ricca famiglia. Originariamente intitolata “Qui Sème le Vent”, segue la storia di Alba, una madre single in fuga con il figlio Leo per sfuggire alle complicazioni del suo passato. Per questo motivo, è felice di trovare rapidamente lavoro come raccoglitrice di fiori nella prestigiosa tenuta Lasserre. Tuttavia, la fortuna presto si trasforma in un incubo quando il proprietario della tenuta, Arnaud, muore misteriosamente, incastrando Alba come principale sospettata. A peggiorare le cose, il testamento rivela la realtà ancora sconosciuta sul suo legame con la giovane donna, che è sua figlia biologica. Di conseguenza, prima che se ne renda conto, la madre viene trascinata in una spirale enigmatica di drammi familiari e morte. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in Under a Dark Sun

La storia inizia con Alba Mazier in fuga dalla sua famiglia, che sta cercando di ottenere la custodia del suo giovane figlio, Leo, usando il suo passato poco lusinghiero come leva legale. La madre è determinata a tenere suo figlio con sé, lasciando la città e trasferendosi a Barcellona per ricominciare da capo. Per lo stesso motivo, risponde con entusiasmo a un annuncio di lavoro alla tenuta Lasserre. Anche se il proprietario, Aranud, è inizialmente riluttante ad assumerla, alla fine cede e le offre un lavoro come una delle tante raccoglitrici di fiori nei suoi campi. Il posto di lavoro include l’alloggio nel campeggio, il che è un vantaggio per la madre e suo figlio. Tuttavia, non ci vuole molto perché le cose prendano una brutta piega. Arnaud, che continua a comportarsi in modo strano, chiama Alba per un incontro nei campi prima dell’arrivo degli altri raccoglitori di fiori.

Tuttavia, quando Alba arriva all’appuntamento, trova solo il cadavere di Arnaud. Non volendo essere coinvolta in quel pasticcio, fugge dal luogo per sfuggire ai sospetti. Tuttavia, il caposquadra, Valentin, la vede e chiama la polizia. Inizialmente, Alba riesce a difendersi, insistendo che, nonostante la sua presenza incriminante sulla scena del delitto, non ha alcun motivo reale per uccidere l’uomo. Tuttavia, la sua difesa va in fumo non appena viene reso noto il testamento di Arnaud. A quanto pare, egli ha lasciato la sua eredità in parti uguali ai suoi eredi, tra cui apparentemente Alba, la sua figlia illegittima segreta. Anche se la madre single sembra non sapere nulla di questo legame, il detective che conduce il caso continua a sospettare di lei. Fortunatamente, le viene in soccorso Manon, la nipote di Arnnaud, che ha un conto in sospeso con la sua famiglia.

Manon, avvocato, si nomina difensore di Alba e inizia ad aiutarla a provare la sua innocenza. I recenti tentativi della famiglia Lasserre di vendere la tenuta nonostante la riluttanza del patriarca offrono un punto di vista diverso che li mette in una luce sospetta. Tuttavia, diventa presto evidente che chiunque stia incastrando quest’ultima per l’omicidio di Arnaud non è interessato a giocare pulito. Nel corso dei giorni seguenti, Alba vive un vero e proprio inferno quando scopre i segreti sporchi della famiglia, come lo sfruttamento e gli abusi dei lavoratori. Inoltre, cade vittima dei giochi del misterioso mandante quando questi rapisce Leo e la costringe a compiere azioni fatali contro i Lasserre. Alla fine, nel salvare suo figlio, scopre una delle persone dietro al complotto contro di lei.

Valentin, il bracciante che aveva stretto un’alleanza con la madre, è in realtà un trafficante di esseri umani a scopo sessuale, in combutta con l’assassino. Tuttavia, muore prima di poter rivelare alcuna informazione riservata sull’identità dell’assassino. D’altra parte, i rapporti di forza nella famiglia Lasserre cambiano quando Lucie e Mathieu si rivoltano contro la madre, Beatrice, e la rinchiudono contro la sua volontà in una clinica psichiatrica. Tuttavia, il viaggio spiacevole porta a una rivelazione sconvolgente quando la vedova scopre che la madre di Manon, Josephine, che si presumeva avesse abbandonato la famiglia, è in realtà una paziente della clinica. Contemporaneamente, Alba fa una scoperta inquietante sulle sue origini. Alla fine, queste due scoperte portano la madre single e il suo avvocato difensore a fare alcune scoperte sulla morte di Arnaud che sconvolgono le conclusioni precedentemente stabilite.

La spiegazione del finale di Under a Dark Sun: chi ha ucciso Arnaud? Chi ha incastrato Alba?

Fin dall’inizio, la morte di Arnaud rimane il fulcro di quasi tutti gli altri misteri che circondano Alba e la famiglia Lasserre. Inizialmente, le persone più vicine a lui sembrano essere quelle che hanno più da guadagnare dalla sua morte. Sua moglie e i suoi figli stanno già cercando un’opportunità per vendere i loro campi di rose a rinomati profumieri e trarre grandi benefici dall’accordo. Inoltre, con il suo apparente erede illegittimo e il rapporto tossico con il figlio, Beatrice e Mathieu hanno tutti i motivi per vendicarsi. Il fatto che Lucie trovi una pistola nascosta nella loro tenuta è solo la ciliegina sulla torta che dà peso a questa teoria. Alla fine, tutti questi indizi finiscono per spiegare la verità sull’omicidio di Arnaud, ma in modi del tutto inaspettati. A quanto pare, il patriarca è stato effettivamente ucciso da uno dei suoi familiari: sua nipote, Manon.

Tutto risale alla donna dai capelli rossi della clinica psichiatrica: Josephine. È l’ex moglie di Mathieu e madre dei suoi figli, Manon e Hadrien. Finora, tutti pensavano che la donna fosse scappata dalla sua famiglia a causa dei continui tradimenti e abusi del marito. Tuttavia, questa non era tutta la verità. Josephine era parte integrante della famiglia Lasserre e deteneva quote e investimenti considerevoli nella loro azienda. Pertanto, Arnuad non era felice di sapere che lei stava pensando di divorziare da Mathieu dopo aver scoperto la sua relazione con una raccoglitrice di fiori. Di conseguenza, il patriarca ha fatto ricoverare la nuora in una clinica psichiatrica e ha iniziato a manipolarla psicologicamente per farle credere in una realtà diversa. Ben presto, questo ha avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale, portandola alla follia. Mentre tutto questo accadeva, Arnaud ha mantenuto la storia di copertura sul suo abbandono, tenendola segreta anche alla sua stessa famiglia.

Tuttavia, 25 anni dopo, la raccoglitrice di fiori che aveva avuto una relazione con Mathieu ha chiesto ad Alba di contattare Arnuad. Attraverso delle e-mail, ha rivelato l’identità della figlia abbandonata e ha costretto il patriarca a includerla nel suo testamento. Manon ha finito per imbattersi in queste informazioni mentre cercava sua madre nel computer del nonno. Di conseguenza, le cose hanno cominciato a quadrare. Di conseguenza, la giovane avvocatessa decide di intraprendere una vendetta. Inizia inviando un invito per un’intervista ad Alba, che in seguito incastra per l’omicidio di suo nonno. Quando questo attira l’attenzione della polizia, ribalta la situazione sul resto della famiglia Lasserre e cerca di far uccidere l’altra donna per incriminarli ulteriormente. Tuttavia, il piano di Manon finisce per fallire quando Alba continua a sopravvivere e a combattere contro la sua aggressrice.

Alba uccide Manon? È viva o morta?

Inizialmente, Manon riesce a conquistarsi l’alleanza di Alba essendo la prima a chiedere aiuto. La sua strategia di difesa funziona bene, soprattutto quando viene alla luce la verità sui maltrattamenti subiti da sua madre. Per lo stesso motivo, riesce a sfuggire a ogni sospetto per molto tempo. Infatti, quando Alba ottiene un indizio sull’identità del mandante, attraverso un libro lasciato nella stanza di Josephine, lo interpreta come un segno che punta verso Haiden piuttosto che verso sua sorella. Di conseguenza, è piena di giusta rabbia quando scopre che suo figlio, Leo, sta frequentando lo stesso uomo che lei crede essere l’assassino. Naturalmente, Manon non può permettere che la madre single se ne vada armata di pistola con l’intenzione di uccidere suo fratello.

Pertanto, le circostanze costringono Manon a rivelare finalmente i suoi segreti e a confessare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Arnaud. Tuttavia, fa la confessione in un momento opportuno, quando i due sono in macchina insieme. In questo modo, riesce a manipolarli per provocare un incidente e aggredire Alba. Tuttavia, entrambe le donne riescono a tornare alla tenuta. Sembra però che sia troppo tardi, poiché il giovane Leo ha già ucciso Hadrien in un tentativo di autodifesa. Poiché era l’unica vera famiglia che Manon aveva ancora, lei giura di far pagare Alba e suo figlio per la morte di Hadrien. L’avvocato ha intenzione di confessare tutto alle autorità. In questo modo, Leo non potrà giustificare l’omicidio di Hadrien come legittima difesa, dato che quest’ultimo non era mai stato pericoloso.

Di conseguenza, Alba offre a Manon un accordo diverso per garantire la sicurezza di suo figlio. Promette di tacere sui crimini di quest’ultimo e di addossarne tutta la colpa ad Hadrien. Dato che è già morto, non dovrà affrontare le conseguenze di essere considerato un assassino e l’avvocato potrà farla franca e tornare alla sua vita normale. Inizialmente, la sorella rifiuta l’offerta, insistendo che il suo desiderio di vendicare il fratello è più forte del suo bisogno di sopravvivere. Tuttavia, le cose cambiano quando Alba punta una pistola contro l’altra donna. Da quando ha avuto Leo, la madre single ha fatto tutto il possibile per proteggerlo. Pertanto, è disposta a commettere un omicidio a sangue freddo se questo significa che suo figlio potrà essere al sicuro. Sembra che Manon ne sia consapevole, ed è per questo che finisce per accettare l’offerta della madre single. Alla fine, la prima sopravvive e usa la morte del fratello per coprire tutti i suoi crimini.

Alba è davvero la figlia di Arnaud? Chi è sua madre?

Il legame biologico di Alba con Arnuad è il motivo principale per cui finisce nei guai con la famiglia Lasserre. La sua inclusione nel testamento del patriarca è l’unica ragione valida che la polizia ha per sospettare il suo coinvolgimento nell’omicidio fin dal primo giorno. Inoltre, questo crea attrito tra lei e Beatrice, poiché la sua quota del patrimonio familiare impedisce a quest’ultima di vendere i campi e la tenuta per trarne profitto. Tuttavia, questa verità fondamentale viene alla fine messa in discussione quando Alba decide di mettersi alla ricerca della sua madre biologica. Fin dall’inizio, ipotizza che Arnaud l’abbia probabilmente avuta da una relazione con una delle tante raccoglitrici di fiori che lavoravano nei suoi campi.

Di conseguenza, Alba cerca tra i fascicoli dei dipendenti della famiglia per trovare qualcuno che potrebbe essere sua madre. Questo la porta a una dipendente sfuggente, i cui documenti sembrano essere stati tutti bruciati. Tuttavia, rimane un indizio: le sue foto con Mathieu, il figlio di Arnaud. Le fotografie rendono evidente che i due avevano una relazione sentimentale durante il matrimonio di lui con Josephine. Alba affronta quindi l’uomo, sperando di scoprire la complessa verità sulla famiglia. Tuttavia, finisce per scoprire qualcosa di inaspettato su se stessa. A quanto pare, Arnaud non è il suo vero padre biologico.

Invece, sua madre, Nadia, era stata messa incinta da Mathieu, che la amava profondamente. Alla fine, Josephine scopre la loro relazione dopo aver trovato Nadia mentre partoriva nei campi di rose. Una volta venuto a conoscenza di tutto, il patriarca decide di prendere in mano la situazione. Tiene segreta la nascita del bambino a Mathieu e manipola la madre affinché rinunci al figlio. In seguito, mente a Josephine sul suo coinvolgimento con la raccoglitrice di fiori per salvare la reputazione del figlio. Alla fine, la verità viene a galla quando Mathieu, notando le somiglianze tra Alba e Nadia, decide di fare un test di paternità.

Chi acquista la tenuta Lasserre?

Alla fine, una volta raggiunto un accordo, Alba e Manon si separano dalla famiglia Lasserre. Alba riesce a tenere Leo con sé, dopo che la morte di Hadrien viene spiegata come un caso di legittima difesa. Da quel momento, la madre single lavora su se stessa, trova un lavoro stabile e persino un modesto appartamento per sé e suo figlio. Tuttavia, sembra che non riesca a sfuggire per sempre alla sua famiglia biologica. Anche se Alba non è la figlia di Arnaud, è comunque in parte una Lasserre, grazie a Mattheiu. Pertanto, pur non essendo interessata alla ricchezza del patriarca, viene informata della vendita della tenuta di famiglia. Sembra che l’avvocato dell’acquirente voglia che lei sia presente al passaggio di proprietà.

Di conseguenza, Alba è presente, così come gli altri Lasserre sopravvissuti, quando l’acquirente fa il suo ingresso. A quanto pare, l’acquirente non è altro che Nadia, l’ex raccoglitrice di fiori che è rimasta coinvolta nei giochi di Mathieu e di suo padre. Dopo aver lasciato la tenuta, la donna si è costruita una vita di successo come profumiera. Tuttavia, il suo passato ha continuato a perseguitarla, soprattutto a causa del senso di colpa per aver abbandonato sua figlia. Per lo stesso motivo, ha costretto Arnaud a includerla nel suo testamento, dando il via all’intero pasticcio. Tuttavia, sembra che Nadia sia tornata nella tenuta, nel bene o nel male.

Beatrice muore? Chi l’ha aggredita?

Verso la fine della stagione, Hadrien e Manon non sono gli unici Lasserre che rischiano di morire. Poco dopo aver scoperto la verità sulle condizioni di Josephine, Beatrice chiama sua nipote, sperando che le recenti rivelazioni la spingano ad aiutarla a uscire dalla clinica. Tuttavia, Manon sapeva già di sua madre. Pertanto, usa il suo messaggio per attirare Alba alla clinica. Anche se i dettagli del suo piano rimangono ambigui, è probabile che lo faccia per incastrarla in un altro omicidio.

Così, quando Alba arriva sulla scena, trova Beatrice in fin di vita. È possibile che Manon abbia qualcosa a che fare con l’aggressione alla nonna. Tuttavia, l’aggressione alla fine si rivela inutile. Alba scopre Beatrice appena in tempo, permettendo alle infermiere di portare l’anziana donna in ambulanza prima che sia troppo tardi. Alla fine, la lotta di Beatrice per la vita diventa un’altra scommessa, che lei allucina nella sua mente. Fortunatamente per lei, le probabilità sembrano essere a suo favore e sopravvive alla prova. Tuttavia, dopo essere tornata nel mondo dei vivi, la sua mente sembra aver cancellato tutti i ricordi della sua morte, lasciando l’identità del suo aggressore un mistero.