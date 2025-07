James Gunn conferma che ogni film DCU avrà un tono differente

Superman è il primo film DCU in assoluto, ma questo non significa che il mondo luminoso, ottimista e relativamente adatto alle famiglie dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet influenzerà questo franchise in futuro.

Tutti i film e le serie TV DCU previsti faranno parte dello stesso universo condiviso, il regista e co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha ora chiarito che desidera che ogni progetto sia completamente diverso dal punto di vista tonale.

“Voglio dire, è questo film”, ha detto Gunn a IGN quando gli è stato chiesto dell’influenza del Superman All-Star del suo film. “Per me è davvero importante che ogni progetto abbia una sua impronta. Questo film è molto diverso dal film vietato ai minori che stiamo realizzando, un film body horror con Clayface. È molto diverso dal film di Sgt. Rock che stiamo sviluppando. È molto diverso da Supergirl, che è un fantasy spaziale – Craig Gillespie è passato di qui un attimo fa, che lo ha diretto. Quindi ognuno di questi film è completamente diverso.”

“Quello che adoro della DC Comics e delle graphic novel è che hanno permesso ai singoli artisti e sceneggiatori di creare i propri progetti, e ognuno ha avuto la propria voce”, ha aggiunto Gunn. “Il Lungo Halloween, Superman All-Star, Il Cavaliere Oscuro, Watchmen, hanno ben poco in comune a livello di tono, se non il fatto che fanno parte dell’insieme di personaggi comuni dell’universo DC Comics. E ora stiamo facendo la stessa cosa nel DCU.”

Una strategia sensata se si vuole offrire ai fan la massima varietà possibile, ma potrebbe diventare un problema quando sarà il momento per questi personaggi di condividere lo schermo!

James Gunn ha anche accennato a quanto il film di Clayface sarà ispirato all’horror, ed è molto! “[È] puro fottuto horror, tipo, totalmente reale. La loro versione di quel film è così reale e vera e psicologica e body horror e disgustosa”.