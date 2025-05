Unseen – Stagione 2, la spiegazione del finale: Andrew Harting è morto?

Il finale di Unseen – Stagione 2 (qui la recensione della prima stagione) riguardava Zenzi che decideva se uccidere Andrew Harting o dimenticare tutti gli orrori che le aveva inflitto e andare ad Harare, in Zimbabwe, per crescere il suo bambino non ancora nato sotto le cure della madre di Max.

Harting stava lavorando con il CFO della OCM Bank Jacob Butler per sottrarre piccole somme di denaro ai suoi clienti. Sebbene non fosse un grosso problema per i ricchi, i poveri ne sentirono immediatamente le conseguenze, ma poiché a nessuno importava degli oppressi, Harting stava incanalando senza problemi tutto quel denaro rubato attraverso la macelleria di Raymond e il nightclub di Jali. Tuttavia, tutto è andato a fuoco la scorsa stagione, spingendo Harting a mediare un accordo con i francesi. Ha affermato che era per il “miglioramento del Sudafrica”, ma era evidente che stava solo cercando di compensare le perdite subite. In una sorprendente svolta degli eventi, Zenzi si alleò con Raymond per raccogliere dati sulle operazioni illegali di Harting, affrontarlo durante il suo gala per la sua collaborazione con i francesi e fargli pagare i suoi peccati. Zenzi ci riuscì o strinse un accordo redditizio con Harting che avrebbe garantito il futuro del figlio non ancora nato di lei e Max? Scopriamolo.

Morkel smaschera Visser in Unseen – Stagione 2

Se non fosse chiaro dal modo in cui Visser ha trattato Naledi, nel finale della seconda stagione di Unseen, si è scoperto che la detective in realtà lavorava per Harting ed era determinata a punire lei e Zenzi per aver agito contro il suo capo. Ha avuto l’occasione di prendere due piccioni con una fava quando la polizia, guidata da Davids, ha circondato l’evento di gala di Harting dopo aver scoperto che Zenzi e Raymond erano lì. Tuttavia, i suoi piani sono stati rovinati dalla presenza di Morkel, che era lì per assicurarsi che né Zenzi né Raymond venissero uccisi durante il raid, perché erano fondamentali per risolvere il mistero intorno agli affari di Harting. Appare sciocco che Visser si storcesse la caviglia poco prima di avvicinarsi alla tenuta di Harting, poiché ha costretto Morkel a rimanere indietro con lei invece di unirsi all’azione con il resto della polizia.

Da qui la sorpresa quando Visser ha rivelato di aver finto di essersi ferita per mettere alle strette Morkel e ucciderlo, impedendogli di smascherare Harting. Per fortuna, Morkel era un passo avanti a lei e aveva consigliato a Davids di dare a Visser una pistola scarica dopo aver sospettato le sue intenzioni, e lei è caduta dritta nella sua trappola. Visser è stata arrestata e, sebbene non abbiamo potuto vedere come è stata incriminata, o se lo è stata davvero, si suppone che le sue azioni siano state un commento sulla corruzione nelle forze dell’ordine in Sudafrica. Nel corso delle ultime due stagioni, avevamo visto Harting e i suoi scagnozzi infiltrarsi nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione di massima sicurezza. Ma un detective come Visser che ballava al ritmo di Harting ha dimostrato che il marciume era profondo e che le agenzie progettate per far rispettare la legge e proteggere gli oppressi necessitavano di una revisione sistemica. Altrimenti persone come Harting prospererebbero, mentre coloro che meritano giustizia verrebbero ignorati.

Morkel ha ucciso TK

Okay, quindi TK è probabilmente il personaggio più grigio del roster, che è già pieno di personaggi grigi, e non so se dovrei simpatizzare per lei o no. TK era la sorella di Joseph e la moglie di Raymond. Non era un’assassina fin dall’inizio. Ma dopo che Zenzi ha ucciso Joseph e Morkel ha preso Raymond in custodia protettiva, TK ha dovuto fare qualcosa per prendersi cura di suo figlio e di sua madre. Quindi, è diventata essenzialmente il cane da attacco di Harting, sapendo che quello era uno dei pochi modi per vendicarsi di Zenzi per averle rovinato la vita. Quando Zenzi si è presentata al gala di Harting, TK ha finalmente avuto l’opportunità di affrontarla. Ma Raymond è riuscito a convincerla a lasciarsi il passato alle spalle e le ha chiesto di andare via con lui, il che ha permesso a Zenzi di andare a cercare Harting. Tuttavia, Morkel non poteva dare carta bianca a TK perché lei aveva ucciso il suo socio e amico, Lyners, e lui l’aveva uccisa quando lei gli si era avventata contro con il coltello. Morkel aveva permesso a Raymond di andare da suo figlio e dargli la vita che meritava. E questo mi ha fatto chiedere perché Morkel non potesse chiudere un occhio sui peccati di TK e non privare suo figlio di una madre.

Non si sa quante persone Raymond avesse ucciso, ma si era scusato moltissimo per aver ucciso accidentalmente il figlio di Zenzi, Esulu. Inoltre, forse Morkel aveva avuto modo di conoscere meglio Raymond quando era sotto custodia protettiva e aveva pensato di poterlo redimere. TK raramente mostrava rimorso. Il suo obiettivo principale era Zenzi, ma nella sua sete di vendetta, aveva ucciso Lyners e fatto saltare in aria un intero dannato aereo per uccidere Butler. Faccio fatica a ricordare anche una sola scena della seconda stagione di Unseen in cui TK ha lottato con il peso delle sue azioni. Aveva perso ogni senso della moralità nella sua ricerca di vendetta.

Le uniche volte in cui mostrava una qualche forma di umanità erano quando era con suo figlio e quando si riuniva a Raymond dopo quello che sembrava un’eternità. Agli occhi di Morkel, però, questo semplicemente non era abbastanza. Ora, TK sapeva che se si fosse consegnata alla polizia, non sarebbe mai stata libera in questa vita a causa della portata dei crimini che aveva commesso. Così, decise di rischiare e cercare di uccidere Morkel, finendo per mordere la polvere. Meritava di morire, però? Secondo me, sì! TK era andata troppo oltre per essere redenta. Doveva essere punita. Fortunatamente o sfortunatamente, quella punizione arrivò sotto forma di un proiettile.

Zenzi uccide Harting

Nel finale di Unseen – Stagione 2, Zenzi affrontò Harting per raccontargli di essere responsabile della morte di Max, Esulu, Lufuno e Lyners, così come di tutte le persone che aveva spinto verso una morte prematura derubandole silenziosamente dei loro soldi. Harting convinse Zenzi che tutto ciò era per il bene superiore del Sudafrica e che non nutriva alcuna vendetta personale contro Zenzi, la sua famiglia o i suoi amici. Disse che, dato il suo potere, avrebbe potuto insabbiare qualsiasi accusa di corruzione rivoltagli da Zenzi e semplicemente andare avanti. Ciò avrebbe causato qualche piccolo inconveniente al percorso di sviluppo di Harting, che era solo un altro modo per dire che avrebbe reso i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Ma una volta che la situazione si fosse calmata, Zenzi si sarebbe ritrovata dietro le sbarre – rendendo così inutili tutti i suoi sacrifici e rovinando il futuro del suo bambino non ancora nato – mentre Harting avrebbe continuato a combattere. Quindi, fece una proposta a Zenzi: se avesse scelto di tacere sulle attività criminali di Harting, lui era disposto a portarla ad Harare, dove avrebbe potuto crescere suo figlio con la suocera nel modo più pacifico possibile. Sembrò che Zenzi avesse dato carta bianca ad Harting accettando il suo accordo e partendo per lo Zimbabwe con l’aereo privato che le aveva prenotato.

Detto questo, un colpo di scena dell’ultimo minuto rivelò che Zenzi era in viaggio per Harare, ma solo dopo aver ucciso Harting. Immagino che Zenzi accettasse silenziosamente le condizioni di Harting sarebbe stato realistico. Tuttavia, dopo tutto quello che Zenzi aveva passato, suppongo che gli showrunner abbiano deciso di concludere la storia con una nota leggermente ottimistica, permettendole di evitare di essere catturata dalla polizia, grazie all’aiuto del maggiordomo Kailo, e dando a tutti la soddisfazione di assistere alla morte di un crudele capitalista. Per tutti coloro che pensano che Harting avesse ragione e che rappresentasse il cambiamento di cui il Sudafrica aveva bisogno, congratulazioni, siete vittime della propaganda pro-capitalista.

Unseen – Stagione 3: si farà?

Sebbene Unseen – Stagione 2 si sia conclusa con una nota più positiva e conclusiva rispetto alla prima, presentava molti nodi irrisolti che verranno sicuramente affrontati in una terza stagione, se Netflix la darà il via libera. Per cominciare, credo che la serie debba rispondere a come Zenzi sia entrato nel jet privato di Harting dopo averlo ucciso, essersi fatto una doccia a casa sua e essersi cambiato d’abito. Nessuno ha controllato se Harting fosse vivo o meno? Kailo ha davvero fatto un lavoro così impeccabile nel nascondere il corpo di Harting che a nessuno importava di vedere se il capo fosse ancora in vita?

Altri membri dello staff di Harting sono stati coinvolti nell’insabbiamento perché le loro famiglie erano state colpite dalle pratiche corrotte del loro datore di lavoro? Inoltre, quanto tempo ha Zenzi prima che la polizia sudafricana chieda l’estradizione allo Zimbabwe? Perché abbiamo visto Morkel imbattersi nel corpo di Harting. Ha aiutato Kailo a nasconderlo? Inoltre, Morkel ha messo le mani sulla chiavetta USB che conteneva tutte le conversazioni scandalose di Harting registrate da Reuben, il suo defunto assistente. Morkel lo rivelerà alla stampa, rovinando così la reputazione di tutti coloro che erano associati a Harting, in particolare Dawn Molewa, la protettrice pubblica a cui Lufuno si era affidata per far trapelare quell’informazione?

Morkel ha commesso un grosso errore lasciando vivere Raymond. Cercherà sicuramente vendetta dopo che suo figlio inizierà a chiedersi perché l’assassino di sua madre si aggiri in giro, facendosi gli affari suoi. Per quanto riguarda Naledi e suo marito, John Mzamane, la serie suggerisce che si concentreranno solo su loro stessi e supereranno tutto ciò che è successo in questa stagione, grazie alla loro vicinanza a Zenzi. Detto questo, se gli showrunner vogliono smuovere le acque, possono far guidare l’attacco contro Zenzi a Naledi, perché vuole vendicare sua madre e suo padre, che tecnicamente sono stati uccisi da Zenzi. Naledi è l’unica a sapere dove sta andando Zenzi. Quindi, sarà davvero contorto vederla intraprendere un percorso oscuro invece di perdonare sua sorella per le sue azioni.