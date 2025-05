Thunderbolts*: il regista rivela una scena post-credit scartata

Thunderbolts* si conclude con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) che presenta al mondo i Thunderbolts come i “New Avengers” del MCU. È un momento grandioso, che i Marvel Studios hanno sfruttato fin dall’uscita del film con una solida campagna di marketing. Tuttavia, durante le proiezioni di prova, il regista Jake Schreier ha scoperto che la rivelazione, nella sua forma originale, non era andata come sperava.

“Quando stavamo girando il film… è praticamente lo stesso brano musicale, e io stavo montando”, ha detto il regista a Collider. “Nella mia testa, pensavo: ‘Andiamo a quel punto, lei annuncerà. Yelena (Florence Pugh) si avvicinerà. La scena si sta sviluppando, poi si vede un primo piano del suo volto sullo sfondo. Si va ai titoli di coda. Sai che lo dirà [i Nuovi Vendicatori]. Tutti applaudiranno…’. E questo non è successo.”

Per questo motivo, ha dovuto riconsiderare come gestire la rivelazione. Alla fine, ha esteso la sequenza finale e l’ha fatta proseguire fino ai titoli di coda con una serie di titoli in cui la stampa e internet discutevano della validità di questi “B-vengers“.

“Quello che abbiamo scoperto da quelle discussioni è un po’ come, ‘Davvero? Ne sei sicuro?'”, ha osservato Schreier, rivelando i piani per una scena post-credit scartata. “E quindi ci è sembrato che non solo avessimo bisogno di più, ma che stessimo lavorando a una sequenza di titoli completamente diversa. Stavamo creando una cavia che attraversa un sacco di stanze del Vuoto perché la gente chiede della cavia.”

“[Il produttore] Brian [Chapek], a un certo punto, ha pensato: ‘Penso che ci serva lo spazio. Dobbiamo usare la narrazione della sequenza di titoli, sia per dare al pubblico il tempo di riflettere, sia per accompagnarlo in una progressione in cui… tutto è più simile a un media tradizionale, ma con una reazione molto simile a quella di internet”, ha aggiunto.

La cavia, salvata da Yelena Belova quando fa esplodere il laboratorio durante la sequenza iniziale del film, ha avuto molto successo online. Mentre la maggior parte dei fan dava per scontato che l’ex Vedova Nera avesse semplicemente liberato la simpatica creaturina, i titoli di coda menzionati da Schreier forniscono una possibile risposta.

Una foto dei Nuovi Vendicatori a bordo di una barca mostra la cavia nella parte anteriore, il che suggerisce che Yelena potrebbe averla tenuta e che la stampa l’abbia notata insieme alla squadra durante una delle loro apparizioni pubbliche. Vedere il povero piccolo bloccato nel Vuoto non sarebbe stato il finale più felice, anche se immaginiamo che il piano fosse quello di usare la cavia come un espediente comico.

LEGGI ANCHE:

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* è nelle sale dal 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.