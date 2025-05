Fallout è stata rinnovata per una terza stagione

In vista della première della seconda stagione, Amazon ha rinnovato per una terza stagione la serie post-apocalittica Fallout, basata sulla serie di videogiochi. La seconda stagione della serie di Amazon MGM Studios e Kilter Films, stando a quanto riportato, dovrebbe debuttare nel dicembre 2025. Il rinnovo e la première della seconda stagione sono stati annunciati lunedì durante la presentazione degli upfront di Prime Video, con la presenza sul palco del Beacon Theater di New York degli attori Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

La nuova stagione riprenderà dopo l’epico finale della stagione 1, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

“Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti globali di Prime Video possano approfondire il mondo meravigliosamente surreale e accattivante di Fallout”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile globale della televisione di Amazon MGM Studios. “Jonah [Nolan], Lisa [Joy], Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno fatto un lavoro eccezionale per portare questo amato franchise di videogiochi in una vita vivida su Prime Video. Insieme ai nostri fantastici partner di Bethesda Games e Bethesda Softworks, siamo lieti di annunciare una terza stagione di Fallout, ben prima dell’attesissimo debutto della seconda stagione“.

“Quest’anno le vacanze sono arrivate un po’ in anticipo: siamo entusiasti di porre nuovamente fine al mondo con una terza stagione di Fallout”, hanno dichiarato i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy. “A nome del nostro brillante cast e della troupe, dei nostri showrunner Geneva e Graham e dei nostri partner di Bethesda, siamo grati ai nostri incredibili collaboratori di Amazon MGM Studios e ai fantastici fan per continuare insieme le nostre avventure nelle terre desolate”.

LEGGI ANCHE: Fallout – Stagione 2: un video BTS conferma la fine delle riprese

Di cosa parla Fallout?

Basata sul videogioco di Bethesda Game Studios, Fallout è ambientata duecento anni dopo l’apocalisse, dove i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono sconvolti dalla scoperta di un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento che li attende. Ad oggi, la prima stagione ha accumulato più di 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, classificandosi tra i primi tre titoli più visti in assoluto del servizio, secondo Amazon.

Ella Purnell (Yellowjackets) è la protagonista insieme ad Aaron Moten (Emancipation), Walton Goggins (The White Lotus), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) e Frances Turner (The Boys).