XO, Kitty Stagione 2: la spiegazione del finale

ATTENZIONE – Questo articolo contiene Spoiler sul finale della seconda stagione di XO, Kitty

XO, Kitty Stagione 2 è stata un turbine di emozioni e drammi! Stranamente, Kitty ci dice esplicitamente all’inizio della stagione che vuole un anno senza drammi, ma le cose non vanno proprio come lei aveva previsto! La Stagione 2 è principalmente incentrata sulla trama di Stella, una nuova aggiunta al cast. Abbiamo scoperto all’inizio della stagione che sta cercando vendetta contro il padre di Min Ho, Moon. Da giovane, Stella si è esibita al “Moons Music Talent Show”. Eppure è stata respinta, sconvolta e arrabbiata. Così ha deciso di meditare vendetta.

Alla fine di XO, Kitty Stagione 2, Episodio 8, ci troviamo di fronte a una risoluzione semplice e sconfortante del piano di Stella, ma solo perché questa parte del finale non ha offerto le emozioni che ci si aspettava non significa che l’intero episodio sia da buttare. Anzi, un punto molto importante da cui partire sono i temi che questo episodio racconta.

Il tema della famiglia e della casa nel finale di XO, Kitty Stagione 2

Stella crede di avere informazioni compromettenti su Joon Ho, il famoso fratello cantante pop di Min Ho, scopre che ha dormito con una delle sue ballerine di supporto e che lei è incinta. Moon non vuole trasmettere questa informazione al mondo per paura che possa rovinare l’azienda di famiglia, ma è proprio quello che vuole fare lei. Tuttavia, Joon Ho dice a suo padre che è innamorato della ballerina e vuole sposarla ed essere lì per suo figlio.

Kitty condivide l’idea che Joon Ho dovrebbe fare un annuncio al mondo riguardo alla donna di cui è innamorato, e così il grimaldello di Stella diventa inutile. Moon si scusa perché ora si rende conto che la famiglia è più importante del suo lavoro. Chiede a Stella di tornare a casa e la accompagna su un aereo.

Il punto è che Moon potrebbe lasciar andare le sue paure e i suoi desideri di fama e fortuna e accettare la decisione di suo figlio anche se gli sarebbe costato tutto, cosa che non sembra essere accaduta. Ma forse la terza stagione offrirà una via di fuga da questo empasse. Moon fa un sacrificio per la famiglia e questo gli vale un rapporto migliore con suo figlio.

Per quanto riguarda Kitty, invece, il finale della seconda stagione comincia con lei che racconta al pubblico come si sente ad avere una famiglia e si sente a casa. Casa è e non è un luogo. La famiglia è ma non si limita a essere un legame di sangue. Kitty ha una casa con la sua famiglia, una casa con i suoi amici, una casa a Seoul e una casa con i ricordi di sua madre. È davvero un tema importante e fa emergere sentimenti di desiderio di avere la stessa cosa nella propria vita.

Il bene prevale sempre sul male in XO, Kitty Stagione 2

Un ulteriore punto della trama di Stella è che il bene prevarrà sempre. Se metti bontà e gentilezza nel mondo, sarai ricompensato e i tuoi sforzi saranno premiati. Ciò è dimostrato dalla sconfitta di Stella.

La serie ci racconte che quando affrontiamo qualsiasi problema della vita agendo con malizia, vendetta o dolore, non può nascere nulla di buono. L’oscurità spegne la luce e tutto ciò che rimane è il vuoto. Quindi, quando il piano di Kitty si concentra su amore, famiglia e bontà, non c’è da stupirsi che abbia successo.

Tuttavia, i momenti finali della Stagione 2 sono i più frustranti. La storia finisce nello stesso punto in cui abbiamo lasciato la Stagione 1, con la domanda aperta su cosa succederà tra Kitty e Min Ho, che tutti pensavano destinati l’uno all’altra.

Gli autori ci guidano lungo il viaggio di Kitty che parla con Q di cosa prova per Min Ho. Q convince Kitty ad andare a dirglielo! E mentre gli spettatori sono eccitati all’idea che finalemnte i due si confesseranno il reciproco amore, Min Ho le dice che andrà in viaggio con suo padre e suo fratello. Quindi Kitty si trattiene dall’esprimere i suoi sentimenti… Ma poi, per fortuna, all’ultimo secondo, chiede a Min Ho se può unirsi a loro.

Ci sarà un’altra stagione in cui vedremo finalmente Min Ho e Kitty insieme?

Gli autori e i produttori di questo show hanno concluso la seconda stagione con temi prevalentemente tradizionali (Joon Ho chiede alla sua compagna, che aspetta un bambino, di sposarlo). Ancora più interessante, Kitty è confusa sulla sua sessualità, ma si è ritrovata concentrata di nuovo su Min Ho. Entrambe le scelte di trama si configurano all’interno della tradizione dei k-drama che si confermano un punto fortissimo dell’intrattenimento occidentale.