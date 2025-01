Castlevania: Nocturne stagione 2, la spiegazione del finale

ATTENZIONE – L’articolo contiene spoiler su Castlevania: Nocturne. I fan del franchise di Castlevania possono finalmente godere della seconda stagione: Castlevania: Nocturne. La prima stagione si è concentrata maggiormente su Richter che porta avanti l’eredità dei Belmont in Francia. Aveva bisogno di aiuto per fermare il “messia vampiro”, alias Erzsebet Báthory. La sua squadra ha impedito la notte eterna che lei ha cercato di evocare.

Tuttavia, ha ancora vampiri e Creature della Notte pronti a conquistare la Francia e a saccheggiare l’Europa. Fortunatamente, Richter ha un fattore x che sposta un po’ la guerra: il dhampir, Alucard. Il figlio di Dracula è arrivato per guidare la carica, sapendo che la legione di Erzsebet sta diventando più forte di minuto in minuto. La vicenda si sviluppa verso un finale travolgente che mostra il valore del lavoro di squadra, così come della redenzione, in questa guerra orribile.

Castlevania: Nocturne trasforma Drolta in una traditrice

Drolta uccide Erzsebet per prendere il potere di Sekhmet

La seconda stagione di questo anime Netflix rivela di più sulla storia passata di Drolta in Egitto. Era una serva e sacerdotessa fedele alla dea Sekhmet. Ma dopo che degli uomini tossici hanno ucciso i membri del suo culto, ha assassinato un vampiro e ne ha assorbito il sangue per diventare sovrumana. Poi ha cercato il corpo di Sekhmet per trovare un contenitore degno di reincarnazione.

Molti corpi ospiti non sono riusciti a integrarsi con il sangue di Sekhmet che era stato conservato, tranne Erzsebet. Drolta l’ha trovata e l’ha trasformata da serial killer in questa Prescelta. È stata l’unica ad essere potenziata dal sangue, al punto che pensava di essere Sekhmet. Nella seconda stagione, Drolta viene riportata in vita come Creatura della Notte da Erzsebet e individua il corpo mummificato di Sekhmet per rendere Erzsebet intera.

Ahimè, una Annette potenziata usa la sua magia per estrarre i frammenti dell’anima di Sekhmet da Erzsebet. Drolta piomba e porta via la sua alleata, ma è arrabbiata perché Erzsebet ha fallito. Certo, è ingiusto e frettoloso, dato che ha trasformato Erzsebet in un’arma e l’ha fatta illuminare a gas. Per non parlare del fatto che è ingrata perché Erzsebet l’amava come una madre. Drolta assorbe il potere di Erzsebet e lascia cadere il suo cadavere a terra. Ora abbraccia quel poco che resta dell’essenza di Sekhmet.

Castlevania: Nocturne salva l’anima di Annette

Annette torna dal Duat dopo aver aiutato Sekhmet

Il motivo per cui Annette può estrarre i frammenti dell’anima è dovuto al fatto che è entrata nel regno degli spiriti in Castlevania: Nocturne. Attinge al suo piano ancestrale per trovare la parte buona dell’anima di Sekhmet. Le due parti precedenti, “ka” e “ba”, sono state corrotte e inserite in Erzsebet. Lo spirito di Annette si dirige verso un tempio nell’aldilà e trova “akh”, che è il lato chiaro. Ma questo lato si arrabbia e possiede il corpo di Annette nel mondo reale. Punisce Erzsebet e poi Drolta per aver calunniato il suo nome.

Sekhmet era una volta una dea giusta, quindi odia che Drolta sia diventata questo abominio che ha usato il suo nome per il genocidio. Sekhmet assorbe la sua energia residua da Drolta, ma brucia gravemente la spoglia mortale di Annette. Richter intuisce che non sarà in grado di contenere questo potere al punto che persino Alucard ammette che dovranno lasciarla morire. Annette vorrebbe questo sacrificio, però, perché sarebbe per il bene superiore.

Fortunatamente, Annette sconfigge la bestia che la imprigiona nell’aldilà di Sekmet nel Duat egiziano (visto in Moon Knight della Marvel). I tre frammenti dell’anima ritornano, consentendo ad Annette di provare a tornare indietro attraverso il portale. Fortunatamente, i suoi antenati e gli dei Orisha la aiutano. Ogun la butta a casa e sua madre (morta combattendo il razzismo e i mostri nei Caraibi come schiava) la aiuta a scortarla indietro. L’amore di Richter è l’ultima cosa che la riporta alla realtà. Richter è grato di riavere la donna che ama e alla fine recita dell’Ave Maria per riscattare il simbolo di Sekhmet.

Castlevania: Nocturne scatena finalmente il lato spaventoso di Richter Belmont

Richter usa Olrox e Alucard per uccidere Drolta

Per un po’ di tempo, i fan hanno voluto vedere scatenata la magia completa di Richter Belmont. Ha lottato mentalmente nella prima stagione di Castlevania: Nocturne. Aveva dubbi su se stesso, inoltre viveva con la paura e il trauma di Olrox che si trasformava in un drago e uccideva sua madre anni prima. Ma ha ritrovato la sua anima gemella. Proteggerla lo spinge e alimenta la sua magia. Richter lavora con Alucard per colpire la forma indebolita di Drolta.

Sorprendentemente, Olrox arriva per dare una mano. Odia il modo in cui i vampiri hanno causato così tanto scompiglio, quindi vuole completare la sua espiazione. È innamorato di Mizrak (un ex membro della setta che ha contribuito a creare le Creature della Notte), quindi vuole fare un’inversione a U come ha fatto Mizrak. Brucia Drolta, consentendo a Richter di sfruttare gli elementi e creare una spada soprannaturale usando la lama di Alucard.

Richter si dimostra fulmineo, invulnerabile e divino mentre uccide il cattivo una volta per tutte. È grato per l’assistenza, ma avverte Olrox che un giorno vendicherà sua madre. Olrox se ne va, accettando che sia un accordo equo poiché non può annullare i suoi peccati in questo caso particolare.

Castlevania: Nocturne abbraccia il romanticismo e i finali sentiti

Olrox e Mizrak si innamorano mentre Annette e Richter diventano una coppia

L’episodio finale di Castlevania: Nocturne Stagione 2 termina con Annette che torna alla sua colonia a Saint-Domingue. Ha con sé il suo amico, Edouard. Chiarisce che la loro società lo accetterà nonostante sia una Creatura della Notte. Ha mantenuto la sua umanità e può diventare un guardiano per il loro popolo. Richter va con loro, intraprendendo finalmente una relazione con Annette.

L’amore può guarirlo mentalmente e fisicamente. Quanto ad Alucard, il dhampir è ispirato dagli umani che hanno combattuto i vampiri, quindi vuole continuare a salvaguardare l’Europa. Anche Juste ha recuperato la sua magia, quindi ora farà da mentore alla giovane Maria. Ultimo ma non meno importante, Olrox trasforma Mizrak in un vampiro per salvarlo da una ferita mortale. Olrox lo ha desiderato ardentemente per così tanto tempo, il che ha portato Olrox ad abbandonare l’esercito di Drolta. Mizrak sapeva che c’era un brav’uomo sotto quel guscio da vampiro.

Alla fine, Olrox ha abbracciato la sua umanità. Ha ricordato come i conquistadores spagnoli hanno razziato la sua tribù azteca, ucciso e saccheggiato, e lo hanno lasciato a un vampiro per trasformarlo. Può lasciar andare quell’angoscia e quella lealtà che aveva nei confronti del culto. Non sono come lui. Mizrak rappresenta le persone che avrebbe dovuto difendere. Ora, questo non assolve Olrox dai suoi crimini passati e da come si è nutrito di umani. Ma fa molta strada. Mizrak si è opposto alla tirannia, quindi Olrox vuole ricompensarlo in un arco narrativo che mescola affari e piacere. È riconoscibile, per usare un eufemismo.

Ora possono cercare l’amore come immortali, mostrando la dualità della serie. Il vampirismo può essere una maledizione e una piaga una volta che entrano nella loro modalità rabbiosa e animalesca. Ma a volte, può essere una condizione per tragedie oscure, poetiche e gotiche in cui le persone vogliono solo il romanticismo. In sostanza, questi giochi e persino l’anime precursore di Castlevania erano storie d’amore. In Castlevania, Dracula combatte per riportare indietro la sua amata Lisa, e Trevor Belmont e Sypha Belnades alla fine diventano una coppia. La guerra fa versare sangue, ma può anche unire le persone in archi sentimentali.

Castlevania: Nocturne prepara una terza stagione più oscura

La natura vendicativa di Maria e Tera potrebbe diventare un punto focale

Ora, ci sono degli archi narrativi diretti per la terza stagione di Castlevania: Nocturne. Richter, Annette ed Edouard potrebbero dare la caccia a nuovi mostri o affrontare la costernazione quando torneranno a Saint-Domingue. La società potrebbe non apprezzare i guai che portano o l’aspetto di Edouard. In secondo luogo, Maria ha un lato oscuro. Juste e Alucard lo sanno. Odia il modo in cui suo padre, il malvagio Abbott, ha creato le Creature della Notte per rifare il mondo secondo un ordine distorto.

Lo uccide usando una creatura dell’Altro Mondo. Di conseguenza, Maria vuole uccidere tutti i vampiri per aver maledetto la sua famiglia, quindi i suoi mentori dovranno moderare la sua rabbia, poiché questi mostri quasi inarrestabili a volte non la ascoltano. Maria potrebbe anche andare contro Olrox e Mizrak, scatenando una specie di mini-guerra civile, mentre combattono con la sua gente. Alucard sta già monitorando la sua evoluzione, sospettoso se stanno creando un’arma bigotta di distruzione di massa.

Infine, Tera (la madre di Maria) è una vampira. Ha offerto la sua vita in schiavitù per salvare la ragazza dall’essere mangiata da Erzsebet. Tuttavia, Tera ha problemi suoi dopo essere fuggita da Parigi e essersi nascosta. Ha la sua sete di sangue con cui fare i conti. Dovrà stare attenta a come si nutre e di chi si nutre.

Oltre a ciò, Tera ha un cuore d’oro, quindi è facile vederla proteggere innocenti vampiri e Creature della Notte che non hanno mai chiesto di essere convertite. Questo la prepara ad affrontare sua figlia. Tera ha i poteri mistici di un Oratore, il che suggerisce che una volta che Maria sbloccherà il suo pieno potenziale, sarà piuttosto esplosivo. Questo può finalmente permettere ai fan di saperne di più sulla magia degli Speaker dell’anime, qualcosa su cui il materiale originale diceva poco.

Il bello è che la versione della serie del Grim Reaper, o “Old Man Coyote”, come lo chiama Olrox, sembra manipolare il duo madre-figlia. Olrox ha cercato di dissiparlo, pensando che lo stesse prendendo di mira. Ma sembra che si stia concentrando su Tera. Il modo in cui la sua forma oscura e invisibile sta dietro di lei, sorridendo mentre guarda i simpatizzanti dei vampiri essere uccisi, è molto evidente che ha grandi progetti per la maga. Questo crea una forza della natura e un cattivo inquietante con un potere enorme per il futuro.