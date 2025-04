Yellowjackets – Stagione 3: la spiegazione del finale

La terza stagione di Yellowjackets si conclude con una decisione coraggiosa da parte di Natalie Scattorcio (Sophie Thatcher), che dà il via alla quarta stagione. Alla fine di Yellowjackets – Stagione 3, episodio 9, Natalie scopre che Misty Quigley (Samantha Hanratty) aveva il transponder della scatola nera dell’aereo mentre gli adolescenti erano bloccati nella natura. L’inizio del finale della terza stagione rivela quindi che Natalie non condivide questa informazione con il resto del gruppo e lavora invece con Misty e Van Palmer (Liv Hewson) per riparare il telefono satellitare rotto degli scienziati.

Nel presente di Yellowjackets, Misty (Christina Ricci), ormai adulta, ha capito chi ha ucciso Lottie Matthews (Simone Kessell) e affronta l’assassino. Nel frattempo, Taissa Turner (Tawny Cypress) ha il cuore spezzato dopo che l’amore della sua vita, Van (Lauren Ambrose), viene ucciso da Melissa (Hilary Swank). Taissa seppellisce Van e la onora nel modo che ritiene migliore, ed è già decisa a distruggere la persona che ritiene responsabile della sua morte. Queste trame concludono la terza stagione e anticipano ciò che accadrà nella quarta stagione di Yellowjackets.

La spiegazione della telefonata di Natalie

Mentre i Yellowjackets preparano il corpo di Mari per il consumo e lo mangiano, Natalie si arrampica su un punto più alto nella speranza di far funzionare il telefono satellitare. Shauna Shipman (Sophie Nélisse) pensa che Natalie sia ancora con il gruppo, anche se Hannah Finch (Ashley Sutton) ha preso segretamente il suo posto. Quando Natalie raggiunge un punto abbastanza alto, effettua una chiamata attraverso il telefono satellitare. Per un po’ non riceve alcuna risposta e continua a chiedere disperatamente aiuto. Alla fine, un uomo risponde e dice: “Ti sento”.

Questo fa sì che i Yellowjackets potrebbero venire salvati nella quarta stagione, anche se il team creativo dello show ha già parlato di un piano di cinque stagioni. Ora che Natalie è entrata in contatto con il mondo esterno, può aiutare le autorità a capire dove si trovano, ed è solo questione di tempo prima che vengano ritrovate. Anche dopo il salvataggio, c’è ancora molto da esplorare nella linea temporale degli anni ’90 di Yellowjackets, già anticipata nella première della seconda stagione e nei commenti che la Melissa adulta ha fatto a Shauna (Melanie Lynskey).

Cosa significa la lettera di Shauna adulta sul “riprendersi tutto”?

Dopo che Shauna distrugge il biglietto di Melissa e scoppia a piangere, scrive una lettera a se stessa in cui dice: “È ora di iniziare a riprendersi tutto”. Questo è il modo in cui Shauna dice che ha intenzione di riprendere il controllo della sua vita. Con il marito Jeff Sadecki (Warren Kole), la figlia Callie (Sarah Desjardins) scomparsa, Van morto e Melissa a piede libero, Shauna sente di aver perso il controllo di tutto. È un netto contrasto con il periodo trascorso nella natura selvaggia, quando si sentiva potente come guerriera e come regina delle corna.

Nonostante tutte le cose perverse che ha fatto nella natura selvaggia, Shauna vuole diventare quella versione di se stessa e crede erroneamente che sia la risposta per recuperare il controllo della sua vita attuale. La sua visione romantica del passato è enfatizzata da altri commenti che fa nella lettera, tra cui quelli su quanto si sono divertiti lei e i suoi compagni di squadra nella natura selvaggia e su quanto si sono sentiti vivi. Shauna ha il potenziale per diventare ancora più pericolosa nella quarta stagione, se continua a seguire la strada che ha intrapreso.

Taissa e Misty adulte si alleano contro Shauna

All’indomani dell’uccisione di Van da parte dei Yellowjackets, Taissa ha deciso che la colpa è di Shauna. È giunta alla conclusione che Shauna è la causa di tutti i problemi che i sopravvissuti adulti hanno dovuto affrontare. I sopravvissuti hanno accettato di lasciarsi il passato alle spalle, di mantenere i loro segreti e di proteggersi a vicenda. Dal punto di vista di Taissa, Shauna ha violato questa promessa tenendo i suoi diari dove Jeff poteva trovarli, uccidendo Adam Martin (Peter Gadiot) e mutilando Melissa. Taissa incolpa Shauna anche dell’uccisione di Natalie (Juliette Lewis).

Questo è più che sufficiente perché Taissa si rivolti contro Shauna, oltre a ricordare come Shauna abbia istigato e gioito di molte delle cose peggiori accadute nella foresta selvaggia. Taissa non vuole che Shauna sia l’ultima sopravvissuta e nemmeno Misty lo vuole. Misty si allea con Taissa per autoconservazione e perché non le piace e non si fida di Shauna. All’inizio della terza stagione, Shauna ha oltrepassato il limite e Misty non l’ha ancora perdonata per questo e vuole che sia punita. Lavorare con Taissa è una decisione sia pratica che personale.

Mari e Shauna diventano la Pit Girl e la Antler Queen

Due dei misteri più antichi di Yellowjackets trovano risposta nel finale della terza stagione, con Mari e Shauna che si confermano rispettivamente la Pit Girl e la Antler Queen. Van impila le carte per far sì che sia Hannah a essere cacciata, ma Shauna si accorge che qualcosa non va e cambia posto nell’ordine di estrazione. Questo scambio significa che Mari pesca la carta Regina di cuori e diventa la cacciatrice. Dopo che Mari è stata scelta, Shauna le mette al collo la collana d’oro a forma di cuore di Jackie (Ella Purnell), motivo per cui si vede la Pit Girl indossarla nell’episodio pilota.

Mentre viene inseguita, Mari si toglie la giacca e le scarpe nel tentativo errato di confondere i suoi inseguitori. Questo spiega la mancanza di vestiti e scarpe della Pit Girl e la fossa che la uccide è la stessa in cui Travis Martinez (Kevin Alves) ha piantato i paletti per uccidere Lottie (Courtney Eaton) in un episodio precedente. Shauna è già il leader tirannico del gruppo a questo punto, quindi ha senso che ora diventi formalmente la regina delle corna. Le credenze selvagge di Lottie rendono facile per Shauna esercitare il suo potere sugli altri e divertirsi a consumare Mari.

Perché Callie ha ucciso Lottie e qual è il vero piano della natura selvaggia per lei?

La paura e la rabbia di Callie la portano a uccidere accidentalmente Lottie. Sulla base delle loro precedenti interazioni, Callie pensava che Lottie potesse aiutarla a capire meglio sua madre. Invece, Lottie usa questo incontro per dire che Callie è una figlia della natura selvaggia e che “It” vive attraverso di lei. Callie inizia a spaventarsi e ad arrabbiarsi soprattutto quando Lottie parla di come Shauna non possa amare sua figlia perché è gelosa di lei. Questo porta Callie a spingere Lottie lontano da lei, facendola cadere all’indietro e portandola alla morte.

Se il potere della natura selvaggia è reale, potrebbe aver scelto di vivere attraverso Callie invece che attraverso Lottie. A causa di alcune decisioni prese da Lottie, la natura selvaggia potrebbe essere stata scontenta di lei e aver deciso che doveva essere eliminata. Forse la natura selvaggia vuole eliminare tutti i Yellowjackets e userà Callie per uccidere Shauna, Taissa, Misty e Melissa.

Dove sono andati Jeff e Callie? Perché hanno lasciato Shauna?

Jeff e Callie hanno lasciato Shauna a causa della sua influenza negativa e pericolosa, e stare vicino a lei non è più sicuro. Jeff non incolpa Callie per l’uccisione di Lottie, ma ritiene Shauna responsabile. In questo momento, Callie ha paura e si vergogna di ciò che ha fatto. Shauna non migliorerebbe la situazione, perché probabilmente si concentrerebbe sul garantire che Callie non venga arrestata, invece di sostenere la figlia nel modo in cui ha bisogno di essere sostenuta in questo momento.

Per quanto riguarda la posizione di Jeff e Shauna, non è stata confermata. Jeff potrebbe essere andato a stare dal suo migliore amico, Randy Walsh (Jeff Holman). Al momento, però, Jeff non vuole che Shauna trovi lui o Callie, e sarebbe troppo facile localizzarli se stessero semplicemente da Randy. La quarta stagione probabilmente rivelerà presto dove si nascondono Jeff e Callie, ma potrebbe volerci un po’ di tempo prima che Shauna li rintracci.

Akilah uccide tutti gli animali

Akilah (Nia Sondaya) ha avuto numerose visioni nella terza stagione, tra cui una in cui vede che tutti gli animali del villaggio sono stati uccisi. Inizialmente, sembra che questa visione si avveri quando gli adolescenti sopravvissuti sentono Akilah piangere sugli animali, che misteriosamente sono morti tutti insieme. In seguito si scopre che Akilah ha avvelenato gli animali per far sì che ci sia un’altra caccia, e la loro morte viene usata come prova che la natura selvaggia non è soddisfatta dei sopravvissuti.

La situazione si risolve esattamente come voleva Lottie, ma Akilah si sente usata e tradita. Pensava di essere speciale e che le sue visioni fossero reali, ma ora vede solo come Lottie ha usato la sua fede come arma. Lottie sostiene che le visioni erano reali, perché ciò che Akilah ha fatto le ha rese realtà. Akilah non si lascia convincere facilmente e insiste che Lottie è responsabile di tutto ciò che è accaduto. Tra la sua assenza nella linea temporale attuale e la sua resistenza nei confronti di Lottie, il destino di Akilah nella quarta stagione sembra incerto.

Taissa mangia il cuore di Van dopo la sua morte

Mangiare un cuore è stato mostrato in precedenza come un segno di onore e rispetto per il sacrificio di qualcuno nella natura selvaggia. È il caso di quando i sopravvissuti mangiano il cuore di Javi Martinez (Luciano Leroux) nel finale della seconda stagione di Yellowjackets. La stessa linea di pensiero viene utilizzata nella linea temporale attuale, quando Taissa mangia il cuore di Van per onorare lei e il sacrificio che ha compiuto. Questo è coerente con le parole di Taissa che dice di ricordarsi di Van e di tutto ciò che è accaduto.

Il vero significato del finale della Stagione 3 di Yellowjackets e come prepara la Stagione 4

In entrambe le linee temporali, il cast di personaggi di Yellowjackets affronta le conseguenze delle proprie azioni. La tirannia dell’adolescente Shauna e i suoi maltrattamenti nei confronti di Natalie la raggiungono quando Natalie fugge e prende contatto con il mondo esterno. L’uccisione di Lottie da parte di Callie e la fuga di Callie e Jeff sono una conseguenza delle decisioni dell’adulta Shauna, che ora è rimasta sola. Tutte le cose orribili che Lottie ha fatto in nome della natura selvaggia hanno raggiunto anche lei, poiché il personaggio, un tempo potente, muore dopo essere stato spinto giù dalle scale.

La chiamata di Natalie significa che la catena di eventi che ha portato al salvataggio è ben avviata, e la linea temporale post-salvataggio degli anni ’90 sarà presto esplorata ulteriormente. Quello che ha fatto Natalie dividerà ulteriormente il gruppo e Hannah, Akilah e Gen (Vanessa Prasad) probabilmente moriranno prima che arrivino i soccorsi. Nel presente, Taissa e Misty lavoreranno insieme per sconfiggere Shauna. Senza nessuno a cui rivolgersi, nemmeno la sua famiglia, Shauna sarà probabilmente più pericolosa che mai e potrebbe finire per rivolgersi alla sua nemica, Melissa, dato che entrambe le sopravvissute saranno da sole quando inizierà la quarta stagione di Yellowjackets.