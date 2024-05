ABC autunno 2024: Ryan Murphy domina con The Rookie, Will Trent e The Conners

La ABC raddoppia con Ryan Murphy il giovedì sera. La rete Alphabet ha rivelato martedì il palinsesto dell’autunno 2024 che prevede la presenza di “9-1-1” di Murphy e del nuovo arrivato “Doctor Odyssey” il giovedì sera.

La mossa trasforma la serata, da tempo casa dei franchise di successo “TGIT” di Shonda Rhimes, in una sorta di “TGIM” – “Thank God It’s Murphy” – e sposta “Grey’s Anatomy” alle 22.00.

Inoltre, la rete ha rivelato che il mercoledì si opterà per un’isola “Abbott Elementary“, inserita tra un formato di 90 minuti per “The Golden Bachelorette” e l’inaspettata e non annunciata docuserie di ABC News sul vero crimine “Scamanda“.

Ma non c’è da preoccuparsi per “Abbott”, dice il presidente del Disney Television Group Craig Erwich. Secondo Variety, dopo il successo di “The Golden Bachelor” all’inizio di quest’anno, il lead-in di “The Golden Bachelorette” “consentirà al programma di continuare a raccogliere sia il consenso del pubblico sia quello della critica che merita”.

Nel frattempo, con lo sport al lunedì e al venerdì e la decisione di mantenere i film di “Wonderful World of Disney” alla domenica, la rete sta trattenendo alcuni dei suoi protagonisti per la metà della stagione.

Ciò significa che i successi “The Rookie” e “Will Trent” non torneranno prima dell’inizio dell’anno, così come l’ultima stagione di “The Conners“. Erwich ha dichiarato che le spinte sono volte a sfruttare le “enormi opportunità promozionali” del football universitario durante l’autunno e del “New Year’s Rockin’ Eve” a gennaio, consentendo al contempo alle fiction di avere una maggiore continuità: “The Rookie” e “Will Trent” prevedono entrambe stagioni di 18 episodi.

Oltre a “Doctor Odyssey“, l’unica nuova serie della ABC è “High Potential“, con Kaitlin Olsen, che andrà in onda il martedì alle 22.00 dietro a “Dancing with the Stars”.

Tornano in midseason anche “American Idol”, “The Bachelor”, “Celebrity Jeopardy!”, “Celebrity Wheel of Fortune” e “What Would You Do?”, mentre debutta una nuova versione di “Extreme Makeover: Home Edition”, condotta dal produttore esecutivo Reese Witherspoon e da Clea Shearer e Joanna Teplin di The Home Edit.