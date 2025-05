Acapulco: le prime immagini della quarta e ultima stagione della serie Apple Tv+

Máximo è pronto a tornare a Las Colinas per un’ultima, indimenticabile stagione! Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini e annunciato la data di uscita della quarta e conclusiva stagione di “Acapulco“, la comedy bilingue che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I primi due episodi debutteranno il 23 luglio sulla piattaforma. Si tratterà di un addio sentito a una serie amatissima.

«Queste quattro stagioni sono state magiche», ha dichiarato Eugenio Derbez, protagonista e produttore esecutivo. «”Acapulco” ha portato gioia e calore al pubblico di tutto il mondo. A partire dal nostro cast, gli sceneggiatori e i registi straordinari, al modo in cui abbiamo celebrato la cultura, la bellezza e l’ospitalità del Messico, è stato un viaggio indimenticabile».

«Siamo immensamente grati a Eugenio Derbez, Apple, Lionsgate e a tutti i nostri partner produttivi per le quattro stagioni straordinarie di “Acapulco” che abbiamo avuto la fortuna di realizzare», hanno dichiarato i produttori esecutivi Austin Winsberg e Sam Laybourne. «Questa serie è stata un vero miracolo nel vasto panorama televisivo, una commedia bilingue, positiva, con un cast prevalentemente latino. È stato un onore e un privilegio lavorare ogni giorno con questo cast, troupe e sceneggiatori incredibili. La famiglia che abbiamo costruito insieme ci mancherà profondamente».

1 di 6

«È stato un piacere vedere il pubblico di tutto il mondo affezionarsi ai personaggi e alle storie di “Acapulco”», ha affermato Morgan Wandell, responsabile della programmazione internazionale di Apple TV+. «Eugenio, Ben, Austin, Sam e tutto il cast e la troupe hanno reso Las Colinas una delle destinazioni più divertenti e amate della televisione, e dopo quattro stagioni incredibili, non abbiamo dubbi che “Acapulco” continuerà a essere celebrata per il suo spirito, il suo umorismo e la sua capacità di emozionare».

Nella quarta stagione, il Máximo del presente (interpretato da Eugenio Derbez) lavora instancabilmente per riportare Las Colinas al suo antico splendore prima della grande riapertura. Nel 1986, quando un hotel concorrente conquista il primo posto nella classifica annuale dei “Migliori Hotel di Acapulco”, il giovane Máximo (interpretato da Enrique Arrizon) farà di tutto per riconquistare il vertice e garantire un futuro a Las Colinas.

Oltre a Derbez e Arrizon, il cast di “Acapulco” comprende Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins e Regina Orozco. Nella nuova stagione tornano anche volti noti come Damián Alcázar, Jaime Camil e Cristo Fernández, cui si uniscono come guest star Keyla Monterroso Mejia e Omar Chaparro.

Prodotta da Lionsgate Television, “Acapulco” è ispirata a “How to Be A Latin Lover” – il film di 3Pas Studios e Pantelion Filmsal che ha riscosso grande successo al botteghino – ed è prodotta per Apple da Lionsgate Television, 3Pas Studios, Zihuatanejo Productions e The Tannenbaum Company. Oltre a recitare nella serie, Eugenio Derbez è produttore esecutivo insieme a Ben Odell. La serie è stata creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman. Winsberg è anche produttore esecutivo insieme a Sam Laybourne, che funge anche da showrunner. Kim ed Eric Tannenbaum producono esecutivamente insieme a Jason Wang per conto di The Tannenbaum Company. Jaime Eliezer Karas è produttore esecutivo e regista della serie, mentre Sonia Gambaro è co-produttrice esecutiva per 3Pas Studios.