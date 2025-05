Hey Joe: le location dove è stato girato il film con James Franco

Diretto da Claudio Giovannesi, noto per opere come La paranza dei bambini e Fiore, il film Hey Joe (qui la recensione) è stato presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma e segna il ritorno sul grande schermo di James Franco, che interpreta qui Dean Barry, un veterano americano della Seconda Guerra Mondiale. La storia, ambientata nel 1971, segue Dean mentre torna in Italia per conoscere il figlio nato da una relazione avuta durante la guerra con una giovane napoletana. A parte da questa premessa il film esplora temi profondi come la paternità, il senso di colpa e la possibilità di redenzione, offrendo dunque una riflessione intensa sulle seconde possibilità nella vita.

Giovannesi, affiancato dagli sceneggiatori Maurizio Braucci e Massimo Gaudioso, costruisce una narrazione che si muove tra il dramma personale e il contesto sociale dell’Italia degli anni ’70. La scelta di ambientare la storia in questo periodo storico consente così di esplorare le tensioni tra il vecchio e il nuovo, tra tradizione e modernità, in una Napoli ancora segnata dalla guerra e dalla presenza americana. Il film si distingue proprio per un approccio realistico e toccante, che mette in luce le fragilità umane e la complessità delle relazioni familiari.

Il film è stato poi elogiato in particolar modo per la sua autenticità e per la rappresentazione sincera di una Napoli lontana dagli stereotipi. Le location del film, infatti, trasmettono magnificamente tutto il dolore e la voglia di rivalsa della città partenopea negli anni successivi alla guerra. Giovannesi è dunque andando a ricercare luoghi che potessero restituire questa verità storica, scegliendo angoli della città che sono rimasti pressocché immutati nel tempo ma anche luoghi diversi che potessero “interpretarli” sullo schermo. Scopriamoli in questo articolo.

La trama e il cast di Hey Joe

New Jersey, Stati Uniti, 1971. Dean Barry (James Franco), un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale, riceve una lettera partita tredici anni prima. in cui è scritto che la donna è morta ma che suo figlio è desideroso di conoscerlo. Dean decide allora di tornare in Italia, a Napoli, per conoscere suo figlio Enzo (Francesco Di Napoli). Vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma il ragazzo è ormai è un uomo, cresciuto nella malavita, ed adottato da un boss del contrabbando, don Vittorio (Aniello Arena). Non ha nessun interesse per il padre americano, ma Dean non si arrenderà facilmente.

Le location dove è stato girato il film

Le riprese di Hey Joe si sono dunque svolte in diverse location italiane, ciascuna scelta per la sua capacità di evocare l’atmosfera degli anni ’70 e di contribuire alla narrazione del film. Napoli, con i suoi quartieri storici come via Foria e Borgo Sant’Antonio, ha fornito lo sfondo ideale per rappresentare la città del 1971, ancora segnata dalla guerra e dalla presenza americana. Le strade strette e vivaci dei Quartieri Spagnoli hanno poi offerto un’ambientazione autentica per la storia di Dean e del suo figlio.

In Calabria, invece, le riprese si sono concentrate a Pizzo Calabro e nel Villaggio Mancuso, situato nella Sila catanzarese. Queste location hanno permesso di mostrare una Calabria suggestiva e poco esplorata cinematograficamente, con paesaggi montani e marini che riflettono la solitudine e l’introspezione del protagonista. Il Grande Albergo delle Fate, in particolare, ha offerto un’ambientazione unica per alcune delle scene più emotive del film.

Infine, Taranto è stata scelta per ricreare la Napoli del 1944, grazie alla sua architettura e ai suoi scorci che richiamano l’epoca post-bellica. Questa scelta ha permesso di rappresentare il passato di Dean e la sua relazione con Lucia, la madre di suo figlio, aggiungendo profondità alla narrazione. Le diverse location contribuiscono così a creare un viaggio visivo attraverso l’Italia, riflettendo il percorso emotivo del protagonista e arricchendo la storia con sfondi autentici e significativi

Il trailer del film e dove vederlo in streaming

È possibile fruire di Hey Joe grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Netflix, Now, Mediaset Infinity, Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.