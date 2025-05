Good American Family, la spiegazione del finale: l’esito del processo e quanti anni ha davvero Natalia Grace

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER sull’episodio 8 di Good American Family.

I controversi casi legali di Natalia Grace (Imogen Faith Reid) si sono conclusi in Good American Family, ma nonostante il tribunale abbia risolto molte controversie, rimangono ancora degli interrogativi sulla serie poliziesca. Sebbene Good American Family sia basato su una storia vera, la vicenda è stata raccontata da due punti di vista contrastanti: quello di Natalia Grace e quello di Kristine (Ellen Pompeo) e Michael Barnett (Mark Duplass). Nell’episodio finale, tuttavia, questi due resoconti contrastanti si sono fusi in un unico caso giudiziario, con il cast di Good American Family riunito per le accuse di negligenza penale a carico di Michael.

L’episodio finale di Good American Family ha visto Natalia Grace e Cynthia Mans (Christine Hendricks) affrontare i Barnett oltre un decennio dopo che Natalia aveva vissuto con loro. Tutte le sue presunte tendenze sociopatiche e il loro presunto comportamento violento sono tornati prepotentemente a galla, e il tribunale è stato lasciato libero di stabilire la verità. Ma non è andata così. I tribunali, con una decisione controversa, hanno apparentemente oscurato la verità sull’età di Natalia Grace e sui crimini di Kristine e Michael. Ma quanto di Good American Family era basato sulla verità, e cosa significa veramente la serie?

La sentenza del giudice sull’età di Natalia Grace nel finale di Good American Family

Poiché l’accusa non ha presentato ricorso contro la sentenza sull’età di Natalia Grace nel 2017, la sua età non è stata ammissibile nel processo finale

Sfortunatamente per Natalia Grace, il processo penale di Michael era quasi deciso prima ancora di iniziare. Dopo la petizione di Terrence Kinnard (Derek Webster), il giudice ha deciso di vietare qualsiasi riferimento all’età di Natalia Grace nel processo successivo. Il giudice ha emesso quella sentenza perché, nel 2017, quando Natalia e la famiglia Mans persero l’udienza per l’affidamento, l’accusa non presentò ricorso e non tentò di modificare nuovamente l’età di Natalia. Il giudice considerò questo come prova dell’inutilità del fatto che Natalia fosse stata trattata come un’adulta e le quattro accuse di abbandono e abuso su minore furono ritirate.

Essere trattata come un’adulta era assolutamente dannoso per il caso di Natalia Grace. L’accusa non poteva fare alcun riferimento al fatto che fosse una bambina, ogni testimone che si riferiva a lei come tale veniva cancellato dal verbale e la prescrizione per gli adulti precludeva qualsiasi azione legale intrapresa dai Barnett prima del 2014. Grazie alla sentenza del giudice sull’età di Natalia Grace, Michael Barnett – e, per estensione, Kristine – se la cavarono senza problemi. Il detective Drysdale (Dulé Hill) lo definì giustamente un “errore giudiziario”.

Perché Natalia Grace non poteva usare i messaggi di Facebook Messenger al processo

Poiché Natalia Grace era considerata adulta, i messaggi erano protetti dal privilegio coniugale

Uno degli effetti più significativi della sentenza del giudice sull’età di Natalia Grace riguardava i messaggi di Facebook Messenger che Michael e Kristine si scambiavano su di lei. Nei messaggi, sia Kristine che Michael parlavano apertamente di abusi su Natalia, di sapere che era una bambina e la insultavano. Sarebbero stati incredibilmente schiaccianti se fossero stati inseriti nel verbale, ma poiché Natalia Grace era considerata adulta ai fini del processo, i messaggi di Facebook Messenger erano protetti dal privilegio coniugale. Il privilegio coniugale, in parte, protegge le comunicazioni di una coppia sposata dall’essere usate contro di loro in tribunale.

Normalmente, i messaggi di Kristine e Michael non sarebbero mai stati ammissibili nel caso di negligenza. Solo perché l’accusa muoveva accuse secondo cui Natalia Grace era una bambina, sono riusciti a ottenerle. Il privilegio coniugale non si applica ai casi di abuso sui minori e, se non fosse stato per la sentenza del giudice, Natalia avrebbe vinto in Good American Family. Tuttavia, ciò non accadde e Natalia fu trattata come un’adulta dal tribunale, privando l’accusa della possibilità di utilizzare i messaggi come prova.

Natalia Grace ha davvero parlato con i Barnett dopo il processo di Michael?

Michael si è scusato pubblicamente con Natalia Grace nel 2024

Uno dei momenti più drammatici del finale di Good American Family arrivò quando Natalia Grace affrontò nuovamente Michael dopo il processo. Fu un momento toccante in cui Michael fu costretto ad affrontare gli errori commessi e il danno causato a Natalia, ma non era chiaro se ciò sia realmente accaduto o se faccia parte della drammatizzazione di Good American Family. Michael e Natalia Grace si sono rivisti dopo il processo, ma la serie ha modificato alcuni dettagli chiave della loro conversazione. Nella vita reale, Michael si è scusato pubblicamente con Natalia nel 2024, e Kristine non era presente.

Dopo otto episodi, diversi resoconti e accuse contrastanti e tanta tensione, Good American Family non ha ancora risolto la questione della vera età di Natalia Grace. C’è, tuttavia, una buona ragione per questo: nessuno sa con certezza quanti anni abbia Natalia Grace. Ci sono così tante bugie, accuse e documenti legali contrastanti che sostengono che il suo anno di nascita sia il 1989 o il 2003, quindi è impossibile stabilire quale sia reale. Good American Family implica che Natalia Grace sia nata nel 2003, ma nella vita reale, dipende da chi si sceglie di credere.

Cosa è successo a Natalia Grace e ai Barnett dopo il processo, nella vita reale

La famiglia Mans è stata accusata di aver abusato di Natalia Grace, Kristine ha scritto un nuovo libro e Michael ha cambiato schieramento

Good American Family termina poco dopo il processo penale di Michael Barnett nel 2023, ma c’è molto di più nella storia di Natalia Grace dopo quel momento. Come mostrato negli ultimi momenti della serie, la famiglia Mans che ha adottato Natalia Grace è stata accusata di essere stata violenta nei confronti di lei e degli altri figli. Natalia Grace è infine scappata da casa dei Mans nel dicembre 2023 e ora vive con la famiglia Depaul a New York. Ha un fidanzato e sta studiando per il diploma di scuola superiore (GED) con il sogno di diventare insegnante.

Anche la vita di Kristine e Michael Barnett dopo Good American Family è stata movimentata. Michael ha fatto diverse apparizioni pubbliche, come le scuse che ha già presentato in precedenza in The Curious Case of Natalia Grace. A parte questi momenti, tuttavia, Michael è rimasto per lo più lontano dagli occhi del pubblico. Kristine, d’altra parte, sta ancora discutendo del suo coinvolgimento con Natalia Grace. A quanto pare, ha scritto un memoir intitolato “Witch Hunt: The Kristine Barnett Story”, sebbene non sia ancora stato ampiamente diffuso.

Il vero significato del finale di Good American Family spiegato

Good American Family si chiede se possiamo credere a qualcuno nella storia di Natalia Grace

Sebbene sia basato su una storia vera, Good American Family è una storia di bugie, storie e di chi scegliamo di credere. Katie Robbins, creatrice di Good American Family, ha affermato che “In qualsiasi storia, sei portato a credere a ciò che ti viene detto“, e la sua creazione è stata un tentativo di sfidare questo pregiudizio. Mostrando entrambi i lati della situazione di Natalia Grace, la serie chiede ai suoi spettatori di valutare le persone di cui ci fidiamo e si chiede se persino una “buona famiglia americana” possa essere presa per buona. Come minimo, ci chiede di prendere con le pinze le informazioni che hanno un impatto diretto sul benessere di una persona.

C’è anche una linea guida in Good American Family che supporta questa lettura del testo. In più occasioni, personaggi come il detective Drysdale hanno sposato l’idea che “se dici una bugia abbastanza bene, la verità non conta”. Good American Family è essenzialmente una storia su come la verità possa morire se le persone giuste dicono le bugie giuste e un numero sufficiente di persone ascolta. Sebbene il suo passaporto sia stato poi cambiato, alla fine della serie la vera età di Natalia Grace rimaneva un mistero proprio perché i Barnett avevano mentito e avevano giocato con il sistema legale meglio di Natalia.

In definitiva, Good American Family chiede ai suoi spettatori a chi sceglie di credere. Il tribunale dell’opinione pubblica è una forza potente nella vita americana, e Natalia Grace ha vinto lì, anche se non legalmente. Good American Family contribuisce a quel tribunale dell’opinione pubblica e chiede ai suoi spettatori se credono a Natalia Grace o se credono a Kristine e Michael. Lo show in sé ha una sua inclinazione a credere a Natalia, ma spetta a ogni singolo spettatore analizzare le informazioni presentate in Good American Family attraverso una lente critica.