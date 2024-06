Agatha All Along rivela ancora le “streghe senza congrega” del villain e il ritorno di un personaggio di WANDAVISION

Come previsto, alla fine WandaVision ha rivelato che si trattava di Agatha All Along. La Scarlet Witch ha però messo fine alle sue macchinazioni, lasciando la cattiva intrappolata nel suo personaggio di Agnes a Westview.

Agatha tornerà in qualche modo a settembre, con il titolo appropriato Agatha All Along, su Disney+ e, secondo il capo sceneggiatore Jac Schaeffer (WandaVision), sarà affiancata da “un gruppo eterogeneo e misto di streghe”.

Tra queste, Lilia di Patti LuPone, Jennifer di Sasheer Zamata, Sharon di Debra Jo Rupp e Alice di Ali Ahn. Non siamo sicuri che si tratti di un errore di battitura da parte di Empire, ma sembra che la signora Hart di Jo Rupp abbia qualcosa di più di quanto sembri!

“Quello che hanno in comune è che sono streghe senza congrega”, aggiunge Schaeffer. “Le streghe sono definite dall’inganno, dal tradimento, dalla malvagità e dall’egoismo. Cosa fai quando hai un gruppo di streghe che [dimostrano] queste nozioni e hai bisogno che lavorino insieme?”.

“Dove WandaVision giocava con la forma delle classiche sitcom televisive, qui giochiamo molto con i presupposti delle streghe”, continua. “Ad esempio, quali sono le immagini stenografiche delle streghe? Non volevamo certo una strega cattiva e monodimensionale. Ci saranno momenti in cui vedremo il vero cuore di Agatha”.

È stata inoltre rilasciata una nuova foto di Agatha All Along che mostra i nuovi alleati della protagonista.

Quello che sappiamo su Agatha All Along

Agatha All Along vedrà il ritorno di molti volti noti di WandaVision, tra cui Emma Caulfield Ford (Sarah Proctor), Debra Jo Rupp (Sharon Davis), David Payton (John Collins), David Lengel (Harold Proctor), Asif Ali (Abilash Tandon), Amos Glick (Dennis), Brian Brightman (Sceriffo Miller) e Kate Forbes (Evanora Harkness).

Kathryn Hahn guiderà l’ensemble, mentre altre aggiunte degne di nota sono Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia.

Pochi dettagli ufficiali sono stati rivelati sulla trama di Agatha, anche se ci si aspetta che essa ruoti in gran parte attorno ad Agatha che rintraccia Billy Maximoff (o viceversa) che, come la sua controparte nei fumetti, si è “reincarnato” in Billy Kaplan.

Diversi scoop hanno affermato che la storia vedrà anche i discendenti della congrega di Evanora Harkness – ora noti come i Sette di Salem – tornare per vendicarsi della donna che ha ucciso le loro madri. Agatha All Along debutta su Disney+ il 18 settembre.