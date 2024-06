Black Panther: le indiscrezioni sui piani dell’eroe rivelano che Shuri passerà il testimone a [SPOILER]

Prima che l’attore Chadwick Boseman venisse a mancare nel 2020, il progetto prevedeva che fosse protagonista di un sequel di Black Panther nel ruolo di T’Challa.

Pochi dettagli sono stati rivelati, anche se sappiamo che l’idea era che si scontrasse con Namor e conoscesse il figlio di cui aveva appena scoperto l’esistenza dopo essere scomparso durante il Blip. I Marvel Studios hanno deciso di non ricantare il ruolo e di far morire T’Challa fuori dallo schermo, mentre una riluttante Shuri ereditava il mantello di “Pantera Nera“.

Mentre Letitia Wright dovrebbe riprendere il ruolo nei prossimi progetti del MCU, sembra che stia solo tenendo in caldo il vestito per il prossimo Black Panther.

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, “Shuri si sta ancora prendendo del tempo per se stessa, poiché non è minimamente interessata a diventare regina del Wakanda. Sta ancora mantenendo il mantello di Black Panther, MA, ho sentito dire che alla fine passerà il mantello all’unico vero successore del trono di Wakanda, il giovane principe T’Challa, figlio di Re T’Challa“.

“Mi risulta che lei, insieme a Okoye e Nakia, stia crescendo questo bambino in modo che alla fine possa assumere il mantello e diventare il prossimo sovrano del Wakanda e di Black Panther“.

Questo sviluppo era atteso dopo Black Panther: Wakanda Forever, ma sarà interessante capire come i Marvel Studios gestiranno la transizione. Il vociferato soft reboot del MCU consentirebbe al nuovo T’Challa di essere invecchiato; altrimenti, dovremo aspettare in tempo reale e potenzialmente avremo un Black Panther adolescente.

Per quel che vale, Perez aggiunge: “La storia che hanno pianificato con suo figlio è assolutamente adorabile, e francamente mi piacerebbe vederla svolgersi come hanno pianificato“. Alla Wright è stato chiesto di recente del suo futuro nel MCU e, pur facendo finta di niente, ha confermato che tornerà presto nel ruolo.

“Se è, uh, diciamo, diciamo solo…”. La Wright ha iniziato, scegliendo chiaramente le parole con attenzione. “Mi piacerebbe continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non scherzo. Le sono così grata“. “Ci sono molte cose in arrivo”, ha poi stuzzicato, riferendosi probabilmente ad Avengers 5 (secondo The Hollywood Reporter, i Marvel Studios non hanno ancora dato ufficialmente il via libera a Black Panther 3).