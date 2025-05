Per sempre: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Per sempre, la serie tratta dal romanzo di Judy Blume, è finalmente arrivata su Netflix, sfoggiando tra le altre cose un cast di talento. Prende così vita il racconto di due adolescenti che si innamorano per la prima volta mentre si preparano a diplomarsi e a iniziare la loro vita. Una storia di formazione, dunque, che esplora l’amore e la sessualità giovanile con un approccio curioso, romantico ma realistico. La versione di Netflix è stata sviluppata da Mara Brock Akil, con la stessa Blume in veste di produttrice esecutiva insieme a nomi come Regina King e Anthony Hemingway.

A dar volto ai due giovani protagonisti vi sono Lovie Simone e Michael Cooper Jr, interpreti non esordienti ma ancora in cerca di consacrazione, affiancati poi da una serie di membri del cast di supporto i quali vantano invece una vasta gamma di esperienze interpretative. Per chi fosse desideroso di sapere cos’altro hanno fatto questi attori oltre a Per sempre, ecco allora un’utile guida alla scoperta del cast e dei loro personaggi.

I protagonisti di Per sempre

Lovie Simone nel ruolo di Keisha Clark

Lovie Simone, originaria di New York, ha fatto il suo ingresso nel mondo della recitazione nel 2016, quando ha iniziato a interpretare Zora Greenleaf nella serie Greenleaf dell’Oprah Winfrey Network. Ha mantenuto questo ruolo fino al 2020 e, negli anni intermedi, ha fatto altre apparizioni televisive minori in serie come Orange is the New Black e Blue Bloods. Il debutto cinematografico di Simone è avvenuto nel 2018 con il film Monster, in cui ha recitato al fianco di Jennifer Hudson. Tra gli altri progetti di rilievo dell’attore figurano Selah and the Spades (2019), The Walk (2022), 57 Seconds (2023) e Manhunt (2024).

In Per sempre Simone interpreta Keisha Clark, una talentuosa e appassionata stella dell’atletica leggera con un piano perfettamente definito per la fine del liceo. L’adolescente intelligente e sicura di sé trova il suo primo amore in Justin Edwards, e i due iniziano un viaggio di esplorazione sessuale insieme. Naturalmente, il concetto di “per sempre” è molto più complicato nella fase della vita di Keisha.

Michael Cooper Jr nel ruolo di Justin Edwards

Michael Cooper Jr, nato e cresciuto a Dallas, in Texas, ha ottenuto il suo primo ruolo da attore importante in The Inhabitant del 2022. In precedenza, era apparso in On the Come Up (2022) e in un episodio di Vindication nel 2021. Per sempre di Netflix è il primo ruolo televisivo di rilievo, che dà il via a quella che sarà sicuramente una lunga carriera di attore.

Cooper interpreta Justin Edwards in Per sempre, un atleta di talento e un intellettuale che sogna di giocare a basket al college dopo il diploma. Justin si innamora di Keisha e il suo amore per lei fa sì che la sua visione del futuro cambi lentamente forma. Ben presto, infatti, il giovane si troverà a dover compiere scelte importanti, imparando anche a relazionarsi in modi nuovi con la sua famiglia.

Il cast dei personaggi di supporto in Per sempre

Xosha Roquemore nel ruolo di Shelly. Roquemore, nota soprattutto per Precious e The Mindy Project, si unisce al cast di Per sempre per interpretare Shelly, la madre di Keisha.

Marvin Lawrence Winans III nel ruolo di Jaden. Il ruolo del fratello di Justin, Jaden, nella serie è interpretato da Marvin Lawrence Winans III, che ha già recitato nelle serie televisive Abbot Elementary e Santiago.

Wood Harris nel ruolo di Eric. Il padre di Justin, Eric, è interpretato in Per sempre da Wood Harris, noto soprattutto per Above the Rim, Remember the Titans e Hendrix.

Karen Pittman nel ruolo di Dawn. Karen Pittman, nota per The Morning Show e And Just Like That…, interpreta Dawn in Per sempre, ovvero la madre di Justin.

Barry Shabaka Henley nel ruolo di George. Barry Shabaka Henley è apparso in decine di film e serie televisive, tra cui Bob Hearts Abishola, Remember Sunday, Collateral, Lucky, Pacement e altri. Si unisce al cast della serie per interpretare George, il nonno di Keisha.

Ali Gallo nel ruolo di Chloe. Ali Gallo, nota soprattutto per The Sex Lives of College Girls (2021), Unhuman (2022) e Incoming (2024), interpreta Chloe, la migliore amica di Keisha in Per sempre.

Niles Fitch nel ruolo di Darius. Il migliore amico di Justin, Darius, è interpretato da Niles Fitch in Per sempre. Fitch è conosciuto soprattutto per This is Us, We Have a Ghost, The Fallout e Secret Society of Second-Born Royals.

Paigion Walker nel ruolo di Tiffany. La YouTuber e conduttrice di programmi radiofonici Paigion Walker interpreta Tiffany, la cugina di Keisha.

E’myri Crutchfield nel ruolo di Tammy. Tammy, la rivale in pista di Keisha, è interpretata da E’myri Crutchfield, nota per i suoi ruoli in Vacation, The Kicks, Burning Cane, True Detective e altri.

