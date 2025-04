Antony Starr condivide la reazione al finale della quinta stagione di The Boys, mentre il cast riceve i copioni finali

Antony Starr ha condiviso la sua reazione alla fine della quinta stagione di The Boys, quando il cast ha ricevuto le sceneggiature finali dello show, suggerendo cosa aspettarsi dal finale. The Boys – stagione 5 sarà l’ultima parte dello show televisivo sui supereroi di Prime Video, con il gruppo protagonista che si scontrerà con Patriota (Starr) e gli eroi della Vought. La quarta stagione si è conclusa con un grande colpo di scena, con la maggior parte dei membri del gruppo rapiti mentre il Supe antagonista viene messo a capo di una task force sovrumana mentre il presidente Steven Calhoun (David Andrews) dichiara la legge marziale.

Parlando con Collider, Starr ha spiegato la sua reazione alla fine della quinta stagione di The Boys, quando lui e il resto del cast hanno ricevuto gli script finali della serie. L’attore ha sottolineato quanto saranno imprevedibili gli episodi finali, spiegando di aver letto i primi sei episodi finora. Tuttavia, sa cosa accadrà negli ultimi episodi dello show, dicendo che lascerà le persone “sorprese o scioccate”. Ecco cosa ha detto Starr:

È strano perché per quanto ami la serie, non mi piace vedere le cose andare oltre il dovuto, quindi sono abbastanza contento che finisca alle cinque, e basta. Adoro la serie e i personaggi, quindi è un momento agrodolce.

Ma devo dire che, come al solito in Boys, non mi accorgo mai di cosa succederà in questa serie. Ogni volta che penso di sapere cosa succederà, succede qualcos’altro. Questi ultimi copioni non hanno fatto eccezione.

Sono arrivato al sesto. Non ho ancora visto il penultimo finale, ma so cosa succede e penso che i fan rimarranno sorpresi o scioccati, a seconda del loro sistema nervoso, ma molto, molto divertiti.

Cosa significa la reazione di Starr per la quinta stagione di The Boys

The Boys – stagione 4 si è conclusa con Patriota che ottiene tutto il potere che ha sempre desiderato, aiutato da Sage (Susan Heyward), che ha usato la sua intelligenza per manipolarlo e farlo salire di livello. Con la maggior parte del gruppo catturato, ad eccezione di Annie (Erin Moriarty) e Butcher (Karl Urban), sembra che sia più vicino alla vittoria che mai. Tuttavia, il modo in cui si svolge la quinta stagione significa che la sua vittoria potrebbe essere di breve durata, a seconda di come i principali eroi possono reagire nonostante la maggior parte di loro sia stata catturata.

Per ora, il piano a lungo termine di Homelander è quello di rendere Supes dominante sugli esseri umani normali, con parte di quel piano che consiste nel catturare gli eroi principali dello show per ragioni poco chiare.

Nel frattempo, la scena post-crediti della quarta stagione di The Boys ha confermato il ritorno di Soldier Boy (Jensen Ackles), che il personaggio di Starr sembra stia per tirare fuori dalla stasi. Anche se i due non si sono mai piaciuti, le anticipazioni dell’attore su storie imprevedibili e selvagge in arrivo indicano che tutto ciò che ha a disposizione potrebbe essere usato per creare un finale adrenalinico.